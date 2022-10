ANALYSE Ein Minus von 76 Prozentpunkten: So deutlich sind die Steuerfüsse in den Wahlkreisen Wil und Toggenburg gesunken Corona hin oder her: Den Gemeinden in der Region geht es gut. In den Wahlkreisen Toggenburg und Wil konnten die Steuerfüsse per 2022 teilweise deutlich reduziert werden. Und dabei bleibt es nicht. Simon Dudle 16.10.2022, 19.29 Uhr

Die Steuerfüsse wurden in der Hälfte aller Toggenburger Gemeinden per 2022 gesenkt. Bild: Reto Martin

Welchen Einfluss hat die Coronakrise auf den Finanzhaushalt der Gemeinden der Region? Keinen nachhaltig negativen. Zu diesem Schluss kommt, wer die Entwicklung der Steuerfüsse als Indikator nimmt.

Unlängst hat der Kanton St. Gallen die aktuellen Finanzkennzahlen der Gemeinden veröffentlicht. Mit Blick auf die Steuerfuss-Entwicklung zwischen 2021 und 2022 ergibt sich ein deutliches Bild. Keine einzige Gemeinde der Wahlkreise Toggenburg und Wil musste den Steuerfuss erhöhen.

Im Wahlkreis Wil wurde in acht der zehn Gemeinden gar eine Reduktion beantragt – und auch gutgeheissen. Die Senkungen waren einigermassen moderat und betrugen zwischen drei Prozentpunkte in Jonschwil, Oberuzwil, Niederbüren und Degersheim und sechs Prozentpunkte in Flawil und Uzwil. Nur in Oberbüren, das mit 100 Prozent den zweittiefsten Steuerfuss der Region hat, und in der Stadt Wil ging der Steuerfuss nicht runter.

Michel Burtscher, Kommunikationschef Stadt Wil Bild: PD

Der Wiler Steuerfuss steht auf dem Prüfstand

In Wil steht gar eine Erhöhung des Steuerfusses zur Debatte. Einst war sie per 2022 in Aussicht gestellt, konnte aber verschoben werden. Und wie sieht es für 2023 aus? Stadt-Wil-Sprecher Michel Burtscher sagt: «Das wird bei der Präsentation des Budgets bekanntgegeben. Vorher können wir nichts dazu sagen.» Diese Präsentation dürfte in den nächsten Wochen erfolgen. Das Stadtparlament wird das Budget an einer voraussichtlich langen Sitzung am 8. Dezember beraten.

Im Neckertal gibt es wohl eine deutliche Reduktion

Während die Steuerfüsse in den zehn Gemeinden des Wahlkreises Wil per 2022 insgesamt um 34 Prozentpunkte reduziert wurden, sanken sie in den zwölf Toggenburger Gemeinden gar um 42 Prozentpunkte. Über die Hälfte machen zwei Gemeinden im unteren Toggenburg aus. In Kirchberg sank der Steuerfuss um 13 Prozentpunkte auf 120 Prozent, in Bütschwil-Ganterschwil um zehn Prozentpunkte auf 119 Prozent. Sechs der zwölf Toggenburger Gemeinden gingen runter, sechs liessen alles beim Alten.

Christian Gertsch, designierter Gemeindepräsident vereinigtes Neckertal Bild: Simon Dudle

Keine Veränderung gab es in den drei Gemeinden des Neckertals, namentlich Hemberg, Oberhelfenschwil und der politischen Gemeinde Neckertal. Das erstaunt nicht, wollte man doch vor der Fusion dieser drei Gemeinden, welche per 1. Januar 2023 vollzogen wird, nichts mehr verändern.

Doch wo kommt der neue Steuerfuss zu liegen? Der designierte Gemeindepräsident des vereinigten Neckertals, Christian Gertsch, sagt: «Im Prozess der Gemeindevereinigung wurde ein voraussichtlicher Steuerfuss von 122 Prozent prognostiziert. Die jetzigen Bestrebungen gehen dahin, diesen angekündigten Steuerfuss umzusetzen.» Das wäre deutlich unter den aktuellen Werten, die zwischen 132 und 134 Prozent liegen.