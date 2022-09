Amtseinsetzung Hanspeter Meier ist der neue evangelische Pfarrer von Niederuzwil: Er hat die Berner Vorstadt mit dem Untertoggenburger Industrieort getauscht Im Sonntags-Gottesdienst wurde der gebürtige Berner in sein Amt als evangelischer Pfarrer von Niederuzwil eingesetzt. Dabei hatte auch eine Frage rund um den Fussball einen Platz bekommen. Zita Meienhofer 04.09.2022, 15.00 Uhr

Valentin Arnold, Präsident der Kirchenvorsteherschaft, heisst Pfarrer Hanspeter Meier und seine Frau Katrin willkommen. Bild: Josef Bischof

Am 20. Februar ist Hanspeter Meier an die zweite Pfarrerstelle der evangelischen Kirchgemeinde Niederuzwil gewählt worden. Sein Vorgänger Lars Heynen hatte die Stelle nach nur einem Jahr überraschend verlassen. Auf den 1. August ist Hanspeter Meier mit seiner Familie von der bernischen Vorstadtgemeinde Ittigen nach Uzwil umgezogen. Am Sonntag ist er offiziell in sein Amt eingesetzt worden.

Musik hatte während des Gottesdienstes einen grossen Stellenwert. Es sang unter anderen auch der Kirchenchor. Bild: Josef Bischof

Hanspeter Meier hat zwölf Jahre lang als Pfarrer im Berner Vorort Ittigen gewirkt. Er ist im Gürbetal zwischen Thun und Bern aufgewachsen. Zum Beruf ist er auf dem zweiten Bildungsweg über eine KV-Lehre auf einer Gemeindeverwaltung und über das Theologiestudium an der Universität Bern gekommen. Hanspeter Meier ist 49 Jahre alt und verheiratet mit Katrin, die in Herisau und Gossau aufgewachsen ist. Die beiden sind Eltern von zwei Töchtern und einem Sohn.

Die Familie hat nach Uzwil gezügelt

In Uzwil fühlt sich Hanspeter Meier mit seiner Familie gut aufgenommen. «Wir sind herzlich willkommen geheissen worden und fühlen uns wohl. Unsere beiden jüngeren Kinder besuchen die Primarschule, beziehungsweise die Oberstufe in den benachbarten Schulanlagen. Die älteste Tochter bleibt im Gymnasium in Bern und kommt an den Wochenenden nach Uzwil.» Gemäss seinen Aussagen freut er sich auf die Zusammenarbeit mit den Amtsträgern und den engagierten Mitmenschen, welche er zum Teil bereits kennen gelernt habe.

Die Push-Band hiess die Berner Pfarrers-Familie enbenfalls willkommen. Bild: Josef Bischof

Die Amtsträger hiessen den neuen Pfarrer willkommen

Offiziell in sein Amt eingesetzt worden ist Pfarrer Hanspeter Meier durch Anselm Leser, Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Unteres Toggenburg. Leser wünschte ihm ein erfolgreiches Wirken und begrüsste ihn speziell auch im Dekanat Toggenburg, zu dem die Kirchgemeinde Niederuzwil gehört. Für die Kirchenvorsteherschaft hiess Präsident Valentin Arnold den neuen Pfarrer, seine Frau Katrin und deren drei Kinder in Uzwil willkommen.

Vizedekan Anselm Leser setzt Pfarrer Hanspeter Meier in sein Amt ein und begrüsst ihn als Mitarbeiter im Toggenburg. Bild: Josef Bischof

Auch alle Mitglieder der Vorsteherschaft formulierten persönliche Wünsche. Zur Begrüssung gabs ausser einem bunten Blumenstrauss auch Wanderbedarf als Anreiz, das Toggenburg auf Schusters Rappen zu erkunden.

Esther Eugster und Hanspeter Nadler umrahmten die Feier musikalisch. Bild: Josef Bischof

Musik hatte einen grossen Stellenwert, Fussball eine amüsante Randnotiz

In seiner Predigt wünschte der neue Pfarrer Mut zu tatkräftigem Glauben, und er ermunterte zu behutsamem und liebevollem zwischenmenschlichem Umgang. Die Musik hatte einen grossen Stellenwert im Gottesdienst. An der Orgel und am E-Piano wurde Hanspeter Nadler von Esther Eugster begleitet. Der Kirchenchor sang unter der Leitung von Oxana Peter. Auch die kirchgemeindeeigene Push Band bereicherte den Gottesdienst.

Nach dem Gottesdienst wurde auf dem Kirchhügel dem Anlass gebührend gefeiert. Und da durfte die Frage vor dem Match YB-FCSG an Pfarrer Meier nicht fehlen: «Sind Sie noch für Bern oder schon für St. Gallen?» Seine diplomatische Antwort: «YB führt die Tabelle an, St. Gallen ist auf Platz 2. Das ist gut so.»

Die Mitarbeiter, darunter sein Amtskollege Christoph Baumann (dritter von links), heissen Pfarrer Hanspeter Meier nach dem Gottesdienst auf dem Kirchhügel willkommen. Bild: Josef Bischof