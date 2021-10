American Football Matthias Tannò, ein Wiler bei den Calanda Broncos Chur American Football, nicht unbedingt ein Sport, der hierzulande grosse Beachtung findet. Und doch gibt es überaus erfolgreiche Sportler aus unserer Region, die in der höchsten Schweizer Spielklasse für Furore sorgen. Matthias Tannò, Cornerback bei den Broncos aus Chur, ist einer davon. Christoph Heer Jetzt kommentieren 01.10.2021, 17.01 Uhr

Matthias Tannò im Spiel der Calanda Broncos gegen die Bern Grizzlies. Bild: PD

Vom Volleyball beim STV Wil zu einer der herausragendsten Spielfiguren bei den Calanda Broncos Chur. Eine Karriere mit Weitblick und vielen Trainingseinheiten, das hat der 26-jährige Matthias Tannò hinter sich. Der Wiler ist ledig, in der Äbtestadt aufgewachsen und arbeitet als Co-Founder der Blinno GmbH, einer Marketing- und IT-Agentur in Sirnach.

Matthias Tannò im Einsatz. Bild: PD

Wie kommt aber ein athletischer, sportbegeisterter, junger Mann zu American Football? Matthias Tannò erklärt: «Bis im Sommer 2016 spielte ich beim STV Wil Volleyball in der ersten Herrenmannschaft (1. Liga). Da ich zu dieser Zeit mit dem Studium Digital Business Management an der Fachhochschule Graubünden in Chur begann, wusste ich nicht, wie es mit meiner sportlichen Laufbahn weitergehen sollte. Ich habe mir sehr lange Gedanken gemacht, ob ich weiter Volleyball spielen soll. Schliesslich habe ich mich aufgrund des langen Weges von der Lenzerheide, wo ich während des Studiums wohnte, nach Wil dagegen entschieden.» Nach einer längeren sportfreien Zeit hat Tannò bemerkt, wie ihm der Teamsport fehlte.

Kein Jahr ohne Superbowl

«Da ich zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Jahre die NFL (National Football League) verfolgt habe und regelmässig den Superbowl geschaut habe, war mir American Football bereits bekannt. Daher habe ich mich ganz spontan dazu entschieden, in ein Tryout (Probetraining) der Broncos zu gehen», erzählt Matthias Tannò, der seit 2016 bei den Broncos spielt. Das Training habe ihm sehr gut gefallen. Er sagt:

«American Football hat mich aufgrund des strategischen und physischen Zusammenspiels fasziniert. Dies ist auch ein zentraler Unterschied zum Volleyball.»

Und die Erfolge liessen nicht lange auf sich warten. Der ehrgeizige Spieler erinnert sich: «Es ist schwierig, einzelne Erfolge hervorzuheben, da wir seit 2017 jedes Jahr die Schweizer Meisterschaft gewonnen haben. Deshalb wurden wir auch in der internationalen Footballszene bekannt. Ein sehr schönes Erlebnis war unter anderem, dass wir es im Jahr 2019 in den CEFL-Final geschafft haben und gegen eine der besten Mannschaften Europas spielen konnten. Die CEFL ist das Pendant zur Champions League im Fussball. Auch in diesem Jahr hatten wir die Chance, in der CEFL gegen die beste Mannschaft Deutschlands, die Schwäbisch Hall Unicorns, zu spielen. Dies war ein besonders spezielles Erlebnis, weil bei den Schwäbisch Hall Unicorns ehemalige NFL-Spieler spielen. Das war Football auf einem anderen Niveau als in der Schweizer Liga.»

Titel Nummer 5 de Suite?

Seit 2017 ging der Schweizer-Meister-Titel immer an die Broncos. Und wie sieht es in dieser Saison aus, die sich dem Final nähert? Tannò sagt:

«Die aktuelle Saison läuft sehr gut. In der Regular Season haben wir alle Spiele bis auf ein Auswärtsspiel gegen die Bern Grizzlies gewonnen.»

Und nach den jüngsten Erfolgen wird das Team am Samstag, 2. Oktober, in Basel wiederum den Swiss Bowl gegen die Bern Grizzlies antreten. «Wichtig zu erwähnen bleibt, dass die Mannschaften der Schweizer Liga von Jahr zu Jahr besser werden. Daher ist jede Saison aufs Neue eine Herausforderung.»

Der Wiler spielt zudem seit 2018 in der Schweizer Nationalmannschaft, mit der er es anstrebt, in die Top 8 Europas zu gelangen. Trotz Trainingsfleiss und zahlreichen Spielen, bekommt sein Unternehmen, die Blinno GmbH in Sirnach, seine vollste Aufmerksamkeit.

Matthias Tannò gelingt es, Beruf, Privat und Sport unter einen Hut zu bringen, und macht zeitgleich auch Werbung in eigener Sache. «Football ist ein sehr vielseitiger Sport. Football begrenzt sich nicht nur auf einen Sportler mit einem bestimmten Körperbau, denn es gibt zahlreiche Positionen, bei denen unterschiedliche Sportlertypen gefordert sind. Kurz gesagt, Football ist ein Sport für jedermann und jedefrau, solange man keine Angst vor Körperkontakt hat.»