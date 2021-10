Calanda Brancos wird zum viertel Mal Schweizer Football Meister.

American Football Calanda Broncos Chur mit dem Wiler Matthias Tannò sind Schweizer Meister: «Das Spiel ist bis zur letzten Sekunde spannend geblieben» Im Kampf um den Schweizer Football-Meistertitel sind am Wochenende die Bern Grizzlies gegen die Calanda Broncos Chur angetreten. Der Wiler Matthias Tannò stand im Finalspiel des Swiss Bowl als Cornerback der Churer auf dem Feld. Der 26-Jährige schildert, wie er das Spiel und den Sieg erlebt hat. Felicitas Markoff 04.10.2021, 18.00 Uhr

Die Calanda Broncos haben am Samstag gegen die Bern Grizzlies in Basel gewonnen. Ein Broncos Spieler macht aus Freude einen Luftsalto. Bild: PD

Bereits zum vierten Mal in Folge heisst der Schweizer Meister im American Football Calanda Broncos. Am Wochenende siegte das Team aus Graubünden im Final des Swiss Bowl in Basel gegen die Bern Grizzlies. Im Kader des Seriensiegers steht auch der 26-jährige Matthias Tannò aus Wil. Beim Spiel in Basel stand er als Cornerback, also in der Verteidigung, auf dem Spielfeld. Am Montag sagt er am Telefon: «Nachdem dreiviertel der Spielzeit vorüber waren, wurde es immer klarer, dass unser Team gewinnt.» Aber:

«Durch einen guten Spielzug von Bern ist das Spiel doch noch knapp geworden. Das hat dazu geführt, dass es bis zur letzten Sekunde spannend geblieben ist.»

Matthias Tannò beim Finalspiel in Basel. Bild: PD

Der Cornerback freut sich über das Finalspiel und den Sieg. Dass die Broncos so oft hintereinander gewonnen haben, komme aber nicht von ungefähr: Der Headcoach der Broncos heisst Geoff Buffum und gilt als einer der besten American Football Trainer Europas. Tannò sagt: «Wenn jemand neu bei uns anfängt, weiss der Trainer, wo er ihn gewinnbringend einsetzen kann.»

Bündner zeigen vollen Einsatz

Ein weiterer Punkt, der zum Erfolg der Broncos beiträgt, ist die Einstellung der Bündner: Das Team zeige in jedem Spiel vollen Einsatz. Tannò sagt:

«Im Vergleich zu allen anderen Teams haben wir ein familiäres Verhältnis untereinander und dadurch einen guten Zusammenhalt.»

Beim Finalspiel selbst war es für Tannò als Pass-Verteidiger wichtig, seine Konzentration von Spielzug zu Spielzug aufrechtzuerhalten. Selbst wenn auf seiner Seite nicht so viel passiert sei wie in anderen Spielen. «Genau dort können Fehler passieren», sagt der Cornerback. Die Broncos wurden beim Finalspiel von ihrer Fangemeinde unterstützt, die für das Spiel mit dem Car angereist ist. Der Cornerback sagt, es ist ein schönes Gefühl, von so vielen Fans unterstützt zu werden.

Die Freude über den Sieg ist bei den Calanda Broncos aus Chur riesig. Bild: Sergio Brunetti

Broncos waren beim Finalspiel nervös

Tannò war erstaunt, dass er im Final nervöser war als bei anderen Spielen. Es sei aber nicht nur ihm so gegangen, auch das Broncos Team sei angespannter als sonst gewesen. Die Mannschaften würden schliesslich von Jahr zu Jahr besser spielen, sagt der 26-Jährige. Die Broncos hätten sich bei diesem Spiel gut an ihre Gegner anpassen können. Trotzdem sagt Tannò:

«Dass wir das Spiel gewonnen haben, war sicher kein Spaziergang.»

Nachdem das Spiel vorbei war, machten sich die Broncos mit einem Bus auf den Heimweg nach Chur. Der 26-Jährige sagt: «Die Busfahrt allein war schon eine Party.» In Chur angekommen, habe das Team ihren Sieg ausgiebig gefeiert.