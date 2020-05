«Am Ende des Tages möchte ich mit mir selbst zufrieden sein»: Oberbürer will in die Schreiner-Nationalmannschaft – schon als Bub hat er mit Holz gebastelt Für ihn sind die Meisterschaften zu einem Hobby geworden. Marcel Wagner beteiligt sich an der Schreiner-Regionalmeisterschaft. Wegen der Pandemie ist diese anders als sonst. Florian Osterwalder 16.05.2020, 05.00 Uhr

Schreiner-Lehrling Marcel Wagner schleift an seinem Werkstück, eine Box aus Holz. Bild: Florian Osterwalder

Es duftet nach Holz, wenn man die Werkstatt der Schreinerei Egli in Niederstetten betritt. Hobelspäne liegen auf dem Boden, feiner Holzstaub schwebt durch die Luft. Marcel Wagner, Lehrling im Betrieb, steht konzentriert an seinem Arbeitsplatz und bearbeitet ein Stück Holz mit der Schleifmaschine. Immer wieder fährt er mit seiner Hand über die geschliffenen Stellen, um sicher zu gehen, dass er nichts ausgelassen hat. Wagner arbeitet an einem Projekt für die Regionalmeisterschaften der Schreiner.

Der Weg zu den Worldskills ist lang In den Sektionsmeisterschaften werden von über 1000 Schreinerinnen und Schreiner die hundert Besten ermittelt. Bei den Schreiner-Meisterschaften qualifizieren sich die jeweils besten drei einer Sektion für die Schreiner-Nationalmannschaft. Die neun Mitglieder der Nationalmannschaft bestreiten dann das Final der Schweizer Meisterschaft in den Kategorien «Massivholzschreiner» und «Möbelschreiner». Die beiden Gewinner dürfen dann an den Berufsweltmeisterschaften teilnehmen. (fos)



Am Prüfungstag ist Marcel Wagner keine Nervosität anzumerken. Unzählige Samstage verbrachte der Oberbürer in der Werkstatt seines Lehrbetriebes. Luzio Egli, Lehrmeister von Wagner und Bronze-Medaillen-Gewinner der Schreinerweltmeisterschaften 2009, unterstützte ihn tatkräftig und gab ihm Tipps. «Ich rechne Luzio diesen Einsatz sehr hoch an. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich ein Lehrmeister so viel Zeit nimmt», sagt Wagner.

Acht Stunden Zeit für die Prüfungsaufgabe

Blickt er schon in Richtung Schreiner-Nationalmannschaft?

«Nein, ich habe mir kein klares Ziel gesteckt. Ich möchte am Ende des Tages einfach das Projekt in der vorgegebenen Zeit fertigstellen und mit mir selbst zufrieden sein.»

Für ihn seien die Meisterschaften zu einem Hobby geworden, da er einfach gerne mit Holz arbeite. Diese Passion begleite ihn schon seit Kindestagen, sagt der Schreiner-Lehrling. Für das Prüfungsprojekt hat er einen Bauplan bekommen mit den Massen seines Werkstückes, eine Box aus Holz. Für die Fertigstellung hatte er acht Stunden Zeit.

Wagner musste eine Box aus Holz herstellen. Bild: Florian Osterwalder

Lehrmeister Luzio Egli war sichtlich zufrieden und stolz auf seinen Schützling. Danach musste Marcel Wagner ein Foto von seinem Projekt in eine Whatsapp-Gruppe schicken, um zu bestätigen, dass er es in der vorgeschriebenen Zeit fertigstellt hat. Am gleichen Tag wurde es per Post an die Experten verschickt und wird nun geprüft. Wenn der Oberbürer es unter die besten drei schafft, winkt ihm ein Platz in der Schreiner-Nationalmannschaft.

Wagner verbrachte auch viele Samstage im Betrieb, um sich vorzubereiten. Bild: Florian Osterwalder

Dass Marcel Wagner im Lehrbetrieb arbeiten und das Ergebnis einsenden musste, liegt an der Coronapandemie. Eigentlich hätten die Regionalmeisterschaften in Frauenfeld stattgefunden. Der zweitägige Event bietet normalerweise eine Plattform, um den Schreinerberuf einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen und den Kandidaten ein erstes Gefühl zu geben, unter Beobachtung zu arbeiten.

Bei Marcel Wagner, der schon das zweite Mal mitmacht, führt die neue Ausgangslage zu einem etwas komischen Gefühl. Es fehlt ihm das Drumherum, das Fachsimpeln mit seinen Berufskollegen und das gemütliche Zusammensein nach einem anstrengenden Wettkampftag. Das alles fällt nun weg. Es bleibt einzig das Warten auf die Prüfungsergebnisse.