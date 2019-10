Alte Scheunen als Fahrzeughallen: Uzwiler Werkhof kommt erneut aufs Tapet Noch immer dient der Gemeinde Uzwil eine alte Scheune als Werkhof. Nun steht zum wiederholten Mal ein Neubau zur Diskussion. Philipp Stutz

Der Winter naht: Rolf Betschart vor dem Salzsilo. (Bilder: Philipp Stutz)

Es ist eine Anekdote, die Rolf Betschart, Leiter des Werkhofs, gerne zum besten gibt: «Bei meinem Stellenantritt vor nunmehr 25 Jahren hat mir der damalige Gemeindepräsident versichert, ein Neubau des Werkhofs stehe unmittelbar bevor.» Doch verändert hat sich bis dato nichts. Befinden sich doch Maschinen und Geräte noch immer in einer alten Scheune im Büelhof, in weiteren Unterständen gleich gegenüber, am Hummelweg, im Töbeli und im Dorfgebäude am Marktplatz.

Wer Betscharts bescheidenes Büro aufsuchen will, hat eine steile Treppe zu erklimmen. Und wer Signalschilder im oberen Stock eines Nebengebäudes zu Gesicht bekommen will, für den ist Schwindelfreiheit eine Notwendigkeit.

Zu- und Wegfahrt sind mit Lärm verbunden

«Die Zu- und Wegfahrt ist eng und während des Winterdienstes wegen des Pfadschlittens mit Lärm verbunden», schildert Betschart die Situation mitten in einem Wohngebiet. Anwohnern sei das schlecht zuzumuten.

In dieser Scheune im Niederuzwiler Büelhof befindet sich der Werkhof.

Der Werkhof nimmt sich bescheiden aus. Scheunen dienen als Fahrzeughallen. Der Mechaniker verrichtet seine Arbeit im ehemaligen Pferdestall. Mulden, in denen nicht selten übel riechende Abfälle zwischengelagert werden, befinden sich in unmittelbarer Nähe zu einem Mehrfamilienhaus. Einzig der Aufenthaltsraum für den Chef und seine acht Mitarbeiter ist erneuert worden. Wände wurden frisch gestrichen, der Boden neu verlegt, Tisch und Stühle sind ersetzt worden.

Oft ist auch Unangenehmes zu erledigen

Den Neubau eines Werkhofs hat die Gemeinde aus finanziellen Gründen immer wieder hinausgeschoben. Nicht gespart wurde hingegen bei den Einsatzmitteln. «Um rationell arbeiten zu können, benötigen wir einen modernen Maschinenpark», zeigt sich Rolf Betschart überzeugt. Darauf habe der Gemeinderat stets Wert gelegt.

Die Aufgaben des Werkhofs sind vielseitig, bisweilen auch unangenehm. Werkhofmitarbeiter entsorgen pro Jahr 160 Kubikmeter Material aus Schmutzfängen der Bäche. Mit der Maschine wird jährlich 370 Kubikmeter Dreck in rund tausend Arbeitsstunden zusammengewischt. Mitarbeiter erledigen auch kleinere Reparaturen an Strassen. Das Leeren der Robidogs oder Einsammeln von weggeworfenen Kehrichtsäcken sowie von weggeschmissenen Dosen, Flaschen und anderen Verpackungen gehören dazu. Täglich müssen Mitarbeiter des Bauamts rund um die Glas- und Dosensammelstellen aufräumen. Zumal dort immer wieder illegal Kehrichtsäcke deponiert werden. Dem wurde nun ein Riegel geschoben. So ist die Sammelstelle am Marktplatz videoüberwacht, und gleich wird mit der neuen Sammelstelle am Bahnhof verfahren.

Signalschilder finden sich im oberen Stockwerk.

Umgefahrene Elemente in der Tempo-30-Zone

Bauamtsmitarbeiter werden zudem bei Unfällen aufgeboten. Wird ein Zaun oder eine Strassenlampe beschädigt, hat der Pikettdienst jederzeit bereitzustehen. Ebenso müssen Mitarbeiter umgefahrene Elemente in Tempo-30-Zonen wieder in Stand stellen. Wobei sich fehlbare Lenker manchmal nicht um den Schaden kümmern. Rolf Betschart betont, dass die Aufgaben interessant seien, aber von Mitarbeitenden hohe Flexibilität verlangten. Zudem seien die Arbeiten entlang von Strassen nicht ungefährlich.

Die Gemeinde benötigt pro Winter zwischen 150 und 350 Tonnen Salz für die Strassenräumung. Wichtig sei es, mit möglichst wenig Streumengen auszukommen. Die Beseitigung des Laubs zählt im Herbst zu den Hauptaufgaben. Zudem werden Sträucher zurückgeschnitten, um den Winterdienst nicht zu beeinträchtigen. Gleich sollten sich Privathaushalte verhalten, sagt der Leiter des Bauamts.

Betschart bilanziert:

«Für eine effiziente Arbeitsweise ist eine Zentralisierung des Werkhofs erforderlich.»

Ein möglicher neuer Standort befindet sich östlich der Technischen Betriebe am Hummelweg. Dort wurde ein neuer Salzsilo mit einem Fassungsvermögen von 150 Kubikmeter installiert. Weiter befinden sich dort eine alte Lagerhalle und eine Abfallmulde für Strassenwischgut, das als Sondermüll separat entsorgt werden muss.

Fahrzeuge und Geräte sind in einer alten Lagerhalle abgestellt.

Gemeinderat hat das Anliegen erkannt

Der 62-Jährige hofft, dass ein neues Gebäude nun endlich Tatsache wird. Der Gemeinderat hat für dieses Anliegen ein offenes Ohr. So hat der Werkhof Aufnahme ins Investitionsprogramm 2020 bis 2024 gefunden. 2022 soll ein Projektwettbewerb durchgeführt werden, für den Kosten von 500000 Franken eingeplant sind. Ein Jahr später wird das Bauprojekt vorgelegt, das nochmals dieselbe Summe in Anspruch nehmen wird. Und für die Erstellung des Werkhofs sind im Jahr 2024 rund 5 Millionen Franken vorgesehen.

Investitionen müssen neu beurteilt werden

«Bei der Investitionsplanung handelt es sich um eine rollende Planung», betont Verwaltungsleiter Thomas Stricker. Die Vorhaben müssten immer wieder neu beurteilt werden, da sich die Parameter ändern. So auch im Budget 2020, das wegen der kantonalen Steuergesetzrevision mit massiven Ausfällen an Einnahmen rechnet. Hinzu kommen Entlastungen bei den Firmensteuern.

Insgesamt verliert der Gemeindehaushalt ab 2021 gegenüber heute jährlich wiederkehrende Einnahmen von rund 1,4 Millionen Franken. Das Investitionsprogramm sei deshalb unter Vorbehalt zu betrachten, verbindlich seien lediglich die Kreditanträge 2020, betont Stricker. Dennoch beabsichtige der Gemeinderat, den Werkhof zu erneuern. Priorität bei den Investitionen geniessen weiter die Erneuerung der Uzehalle und die Erweiterung der Schulanlage Herrenhof.

Als wahrscheinlichste Variante für den Standort des neuen Werkhofs bietet sich das Gelände östlich der Technischen Betriebe an, wo sich bereits der Salzsilo und ein Lagerraum befinden.