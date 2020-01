Allzu schablonenhafte Figuren in der Tonhalle Wil: Diese «Kleider» machen keine Geschichte Die dramatisierte Fassung von Gottfried Kellers Novelle «Kleider machen Leute» wusste nur bedingt zu gefallen. Christof Lampart 19.01.2020, 17.00 Uhr

Das Theater des Kantons Zürich gastierte mit seiner «Kleider machen Leute»-Produktion in der Wiler Tonhalle. Bild: Christof Lampart

Gottfried Kellers Novelle vom armen Schneiderlehrling, der in einem Kaff Gefallen am Hochstaplerleben findet – wobei das devote Auftreten der Bevölkerung das Seine dazu beiträgt, dass sich das Städtchen Goldach eine ganze Weile blenden lässt – ist hierzulande praktisch jedem bekannt. Die Erzählung «Kleider machen Leute» gehört zum festen Schulstoff in der Oberstufe.

Man bringt also als Theaterbesucherin und -besucher am Freitagabend unweigerlich ein «festes Bild» von der Handlung mit in Wiler Tonhalle, die von der gattungsspezifischen Natur der Novelle, welche sich stets um ein unerhörtes Ereignis dreht – hier die Hochstapelei des Schneiders Wenzel Strapinski – noch akzentuiert wird.

Freie Bearbeitung statt dramatisierte Fassung

Und hier beginnt schon die Schwierigkeit, wenn es darum geht, einen Stoff auf die Bühne zu bringen, dessen Konflikt zwar das Stück beherrscht, im Grunde genommen aber zu «klein» ist, um einen Bühnenabend vollkommen auszufüllen. Denn da die Rahmenhandlung der Novelle bei einem fixen Bühnenbild, hier der Saloon «Zur Waage» in Goldach, nicht gezeigt werden kann, muss allerlei «Füllstoff» her, welcher mit dem eigentlichen Werk wenig bis gar nichts zu tun hat.

Und da wird es kritisch, da Kellers Werk eher wie eine freie Bearbeitung der norddeutschen Autorin Dagrun Hintze denn eine sich nach dem Original richtende, dramatisierte Fassung wirkt. Es drängt sich auch die Frage auf, ob man der literarischen Vorlage gerecht wird – völlig unbesehen vom Unterhaltungsfaktor.

Die Figuren sind zu schablonenhaft gezeichnet

Zumal Letzterer unbestritten war: Die Schauspielerinnen und Schauspieler verstanden es vortrefflich, die kleingeistige Welt der Goldacher zu offenbaren. Und auch der Westernsaloon passte wie die Faust aufs Auge. Denn wo ein Saloon ist, ist man halt auch irgendwo «in the middle of nowhere». Nicht fernab der Welt, aber ziemlich knapp davor. Und genau so trostlos fühlte sich auch die Eingangsszene an, in der sich die Goldacher als einen Haufen von sich selbst eingenommener Ignoranten erweist.

Doch das Problem der Produktion (Regie: Elias Perrig) ist, dass die Spannung, welche sich anfangs rasch und stark aufbaut, sich nicht erhält, sondern genauso schnell wieder verschwindet, wie sie aufgetaucht war. Denn die Figuren sind zu schablonenhaft angelegt, die Handlung vorhersehbar. Der Wirt brummt, die Köchin kocht, der Amtsrat ist bräsig, die Tochter verträumt und der Schneider kann gar nix ausser einen schönen Mantel zu tragen. Irgendwann fliegt dann auch der Schwindel auf und es folgt ein konstruiertes Finale, das einen nun wirklich nicht mehr packte.

Zu wenig, um positiv in Erinnerung zu bleiben

Zurück bleibt ein zwiespältiges Gefühl, denn es war kein wirklich schlechter Theaterabend, zugleich aber eindeutig zu wenig, um ihn lange positiv in Erinnerung zu behalten.