Albumtaufe im Lokal der Jugendjahre: Die Busswilerin Sabine Wiesli präsentiert ihr Débutalbum in der «Eintracht» in Kirchberg Am Samstag, 5. September, tritt Sabine Wiesli und ihre Band unter dem Namen Caline im Restaurant Eintracht auf. Wieslis jazzig-poppige Musik ist lange gereift. Tobias Söldi 21.08.2020, 05.00 Uhr

Im September veröffentlicht Sabine Wiesli ihr Debütalbum. Bild: PD

Es ist eine Premiere, die ihren Namen verdient: Nur einen Tag nach der Veröffentlichung ihres Débutalbums «Years Of The Snow» am 4.September bringt die Sängerin Sabine Wiesli ihre jazzig-poppigen Songs auf die Bühne des Restaurants Eintracht in Kirchberg – ein Lokal, das die in Busswil aufgewachsene Sängerin, die heute in Zürich lebt, aus ihrer Zeit als Jugendliche noch gut kennt.

Begleitet wird die 42-Jährige an diesem Abend, 5.September, von einer vierköpfigen Band. Zusammen nennen sie sich Câline. Ruhig gehalten und sparsam instrumentiert mit Piano, Cello, Bass und Schlagzeug bewegt sich die Musik irgendwo zwischen Jazz, Pop, Chanson und Trip-Hop. Zusammengehalten werden die Songs von Wieslis warmem Gesang auf Englisch oder Französisch.

Songs mussten reifen

So leicht und schlicht die Musik klingt, hinter Wieslis Début steckt eine lange Entstehungsgeschichte. Denn den Wunsch eines eigenen Albums trägt sie schon seit Jugendjahren mit sich herum. Doch erst vor fünf Jahren nahmen die Songs Gestalt an. Und nochmals ein paar Jahre später, um Ostern 2019, stellte sie dann eine Band zusammen, feilte an den Arrangements und ging ins Aufnahmestudio.

«Vor zehn Jahren hätte ich das nicht geschafft», sagte Wiesli damals gegenüber dieser Zeitung. Mut, Selbstsicherheit, Unabhängigkeit und Ausgeglichenheit hätten ebenso wachsen müssen wie die Songs und die Vision davon, wie diese klingen sollten. Vom Resultat kann man sich demnächst in Kirchberg überzeugen.

Hinweis: Konzert am 5.September, 20 Uhr, im Restaurant Eintracht in Kirchberg. Weitere Informationen unter www.caline-music.ch und www.eintracht-kirchberg.ch.