Zöpfli-rollt zwischen Produzenten und Konsumenten: Lütisburger Familie liefert regionale Frischprodukte vor die Haustür

Produkte aus der Region für die Region

Aktuell arbeitet Zöpfli-rollt mit folgenden Produzenten zusammen: Die Zöpfe, Brote und das Süssgebäck stammen aus der Backstube der Bäckerei Kuhn in Brunnadern. Die Bio-Eier liefert der Geflügelhof der Familie Blöchlinger-Metzger in Wolfikon/Kirchberg und die Salate, beziehungsweise das Gemüse wächst bei Daniel und Jasmin Lehner in Oberbüren. Der Burelade der Familie Schilliger in Niederglatt produziert das angebotene Obst, die Beeren und Säfte, während das Fleisch und die Würste aus der Buremetzg Fischbacher in Lütisburg stammen. Milch und Joghurt kommen vom Adelbach-Hof in Necker, der Käse und die Butter von der Bütschwil Käse AG der Gebrüder Güntensperger. Der Berghof in Ganterschwil liefert den Rahm und die Butter, die Familie Bürge in Bazenheid die Glace und die Imkerei Meyer im zürcherischen Wil den Biohonig. (ahi)