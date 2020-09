Ärztliche Versorgung in Oberuzwil gesichert

In den Jahren 1972 bis 1994 hat die Clientis-Bank die Liegenschaften Wiesentalstrasse 5, 7 und 9 gekauft und sich die entsprechende Landreserve gesichert. Bis 1989 war das Erdgeschoss der Liegenschaft für die Bankgeschäfte ausreichend. Die Bank hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt. Dies führte zu einem höheren Personalbestand und zusätzlichen Arbeitsplätzen. Auch die Kundenbedürfnisse haben sich laufend verändert. Deshalb wurde 2007 beschlossen, das Areal Gerbe zu entwickeln und einen Bankneubau zu realisieren. «Doch bis dahin war es ein weiter Weg», sagt Adrian Müller, Vorsitzender der Bankleitung.

Erst musste ein Überbauungsplan ausgearbeitet und den kantonalen Behörden vorgelegt werden. Vier gleichartige viergeschossige Baukörper mit einer zentralen Tiefgarage und einem Gerbe-Innenhof wurden bewilligt. Die Situation Hochwasserschutz Uze und die Strassenführung Wiesental-/Gerbestrasse führten laut Müller zu einigen Herausforderungen.

2017 konnte die Grundsteinlegung für den Neubau der Bank und der Tiefgarage Gerbe gefeiert werden. Am 3. Dezember 2018 konnte die Clientis-Bank Oberuzwil die Tätigkeit im Neubau aufnehmen und Kunden willkommen heissen. Darauf wurde das alte Bankgebäude abgebrochen und 2019 mit dem Neubau begonnen. Nun steht auch das Gesundheitszentrum unmittelbar neben dem Bankgebäude vor der Eröffnung.