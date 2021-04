ÄRGERNIS Obwohl es verboten ist: Treibt eine Bettelbande in Wil ihr Unwesen? In der Stadt Wil ist das Betteln nicht erlaubt. Doch der Busswiler David Enderst ist im Stadtzentrum in den vergangenen Tagen und Wochen gleich mehrfach und von verschiedenen Personen um Geld angepumpt worden. Was die Polizei dazu sagt. Simon Dudle 24.04.2021, 05.00 Uhr

Die Bettler wenden in Wil eine andere Masche an. Symbolbild: Keystone

Im Polizeireglement der Stadt Wil steht es unter Artikel 11 klipp und klar sowie kurz und bündig: «Das Betteln in der Öffentlichkeit ist verboten.» Doch genau das ist in den vergangenen Wochen wiederholt vorgekommen. Das berichtet der Busswiler David Enderst dieser Zeitung. Er sass unlängst an der Oberen Bahnhofstrasse auf einer Bank und ass einen Salat. Eine dunkelhaarige Frau sei gekommen und hätte ihm erzählt, dass sie ihren Rucksack im Bus liegen gelassen habe. Enderst sagt:

«Ich habe ihr etwa drei Franken gegeben. Dann tauchte ein Mann auf, der mir sagte, die Frau hätte den Trick bei ihm ebenfalls angewendet.»

Der Hinterthurgauer informierte die Polizei. Diese empfahl, der Frau nachzugehen, wenn sie wieder käme. Und sie kam wieder. Als sich David Enderst bei der Polizei meldete, sei in der Folge eine Patrouille gekommen.

David Enderst berichtet von mehreren Bettlern in der Stadt Wil. Bild: PD

Bettler sprechen Schweizerdeutsch

Damit aber noch nicht genug. Einige Tage später seien am Bahnhof Wil mehrere Personen nacheinander auf den Hinterthurgauer zugekommen und hätten um Geld gebettelt. Auch die Frau, mit welcher er schon in der Oberen Bahnhofstrasse Bekanntschaft gemacht hatte, tauchte wieder auf und hatte eine ähnliche Geschichte auf Lager. Laut David Enderst seien die Bettler Menschen aus einem anderen Land, die aber Schweizerdeutsch sprechen würden. Es handle sich teilweise auch um Trickbetrüger.

Und was sagt die Polizei? Nicht viel. Oder zumindest noch nicht. Hanspeter Krüsi von der Kantonspolizei St.Gallen stellt für die kommende Woche eine «grössere Meldung» in dieser Thematik in Aussicht.