Keine Stadt brachte mehr Äbtissinnen und Äbte hervor wie Wil

Äbtestadt «Einige Mönche mit Wiler Wurzeln wurden zu prägenden Äbten des Klosters St.Gallen ernannt» – Wil galt als Hochburg für geistliches Personal Keine Schweizer Stadt hat im Laufe seiner Geschichte so viel Äbtissinnen, Äbte, Mönche, Nonnen und Priester hervorgebracht wie die Stadt Wil. Adrian Zeller 19.12.2022, 05.00 Uhr

In Wil hatten die Geistlichen eine grosse Bedeutung. Bild: PD

Karl Steiger war einst Pfarrer im Asyl Wil, das heute Psychiatrie St.Gallen Nord heisst. Sein grosses Interesse galt historischen Persönlichkeiten und Ereignissen in Wil. Über die Ergebnisse seiner ausgedehnten Nachforschungen publizierte er verschiedene Bücher.

Eine 1924 erschienene Publikation beschäftigt sich mit den zahlreichen Wilerinnen und Wilern, die sich für ein Leben im Kloster entschieden haben. Wie er schreibt, hat keine andere Schweizer Stadt dermassen viele Äbtissinnen und Äbte hervorgebracht wie Wil.

Während einer Prozession. Bild: PD

Gemäss Steiger soll eine Chronik aus dem Jahr 1762 108 Namen von in Wil beheimateten Personen aufgelistet haben, die sich dem geistlichen Leben in einem Kloster verschrieben hatten. Von diesen standen rund 40 einem Kloster oder einem Stift vor.

Die lange Liste umfasst Namen wie Einsiedeln, Fischingen, Rheinau, Wurmsbach, Bischofszell, Notkersegg, Münsterlingen und viele weiter mehr. Zahlreiche weitere Wilerinnen und Wiler wirkten als gewöhnliche Mönche und Nonnen sowie als Geistliche in verschiedenen Gemeinden.

Der Glockenaufzug 1933 war für die Geistlichen wie auch für die Bevölkerung ein wichtiger Anlass. Bild: PD

Schuld war der Appenzellerkrieg

Steiger führt die aussergewöhnliche Häufigkeit von Äbtissinnen und Äbten mit Wiler Wurzeln auf die Appenzellerkriege zurück. Deren Anlass waren Konflikte um die Abgabe von Zehnten und Zinsen an das Kloster St.Gallen. Bei den Auseinandersetzungen wurden die Sitze von Landadligen in der Region in Schutt und Asche gelegt. Diese flüchteten sich mit ihren Familien in befestigte Städte, so auch nach Wil.

«Die städtischen Gemeinwesen ihrerseits nahmen diese Edelleute von meist regem Geiste und kriegerischen Erfahrungen gerne in ihren Bürgerverband auf und betrauten sie mit höchsten städtischen Ehrenämtern», schreibt Steiger. Er nennt als Beispiel den Wiler Schultheissen Albert von Lindenberg. Seine Tochter Klara wurde Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters Tänikon.

Einige Mönche mit Wiler Wurzeln wurden zu prägenden Äbten des Klosters St.Gallen ernannt. Dank ihrer adligen Herkunft zeichneten sich die Klostervorsteher laut Steiger durch eine vornehme Wesensart sowie durch verwaltungstechnisches Geschick aus. So etwa Gotthard Giel von Glattburg, der 1491 zum Abt gewählt wurde. Er richtete unter anderem in Rorschach einen Kornmarkt ein, der über Jahrhunderte sehr bedeutsam war.

Wil – Pionierin auf dem Gebiet des Schulwesens Mitgrund für die aussergewöhnlich vielen Führungspersonen in Schweizer Klöstern waren die guten Bildungsmöglichkeiten in Wil. Gemäss einem Vortragsmanuskript von Magdalen Bless-Grabher ist 1269 erstmals eine Lateinschule urkundlich erwähnt. «Die Stadt Wil war im 13. Jahrhundert offensichtlich eine Pionierin auf dem Gebiet des Schulwesens», schreibt die Historikerin. Viele ehemalige Wiler Lateinschüler schrieben sich an Universitäten ein. Laut Bless-Grabher waren es mehr, als von jedem anderen vergleichbaren Landstädtchen. Allein zwischen 1411 und 1530 sind 73 Wiler Universitätsabsolventen bekannt. Vor allem in Heidelberg, Erfurt, Wien, Leipzig und Tübingen studierten die Äbtestädter. «Eine grosse Zahl dieser Wiler Studenten wandte sich dem geistlichen Stand zu und wurde Mönch oder Kleriker.» (aze)

Laut Wikipedia war seine Schwester Amalia von 1507 bis 1532 Äbtissin im Kloster Magdenau, und seine Schwester Johanna Nonne im gleichen Kloster. Bereits um 1331 hiess die Äbtissin in Magdenau Amalia und stammte aus Wil. Sie entstammte dem Toggenburger Adelsgeschlecht von Horwen, das sich in Wil niedergelassen hatte. 1661 wurde mit Cäcilia Tschudi eine weitere Wilerin als Äbtissin gewählt, sie entstammte dem Adelsgeschlecht der Tschudi von Gräplang.

Die Schwester von Gotthard Giel von Glattburg, Amalia, war von 1507 bis 1532 Äbtissin im Kloster Magdenau. Bild: Adrian Zeller

Äbte aus der Stadt Wil

Weitere in Wil gebürtige St.Galler Äbte waren Otmar Kunz, der 1564 in sein Amt eingesetzt wurde. Ihm verdankt die St.Galler Stiftsbibliothek mehrere hundert in Paris erworbene Bücher sowie damals neu angefertigte liturgische Handschriften.

Joachim Opser wurde 1577 zum Fürstabt ernannt. Ein Biograf umschreibt gemäss Steiger seinen Charakter mit folgenden Worten: «Mildes Wesen und gewinnende Bescheidenheit, unermüdlicher Seeleneifer und hohe Begeisterung für die Wissenschaft, echte Frömmigkeit und opferfreudige Liebe zur Kirche.»

Letzter Fürstabt stammte aus Wil

Pankraz Vorster stammte aus Wil und war der letzte Fürstabt des Klosters St.Gallen. Bild: PD

Auch der letzte Fürstabt des Kloster St.Gallen, Pankraz Vorster, war ein Wiler. Er übernahm 1796 sein Amt in einer unruhigen Zeit, in der das Volk immer mehr aufbegehrte. In der Folge liess Vorster den Kirchenschatz sowie die wichtigsten Dokumente an einem geheimen Ort verwahren.

Er selber verlegte seinen Sitz aus Sicherheitsgründen von St.Gallen in den Hof zu Wil. Dieser war bereits für seine Vorgänger in schwierigen Phasen ein Zufluchtsort. Auch dort konnte Vorster nicht dauerhaft verbleiben. Nach seinen erfolglosen Versuchen zur Rettung des St.Galler Klosterstaates starb er 1829 im aargauischen Kloster Muri.

