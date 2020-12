«Die Adventszeit ist emotionaler»: Die Spitex Region Uzwil sorgt auch während Corona und den Festtagen für das Wohl von älteren Personen

Die Adventszeit und den Heiligabend in einer Gruppe zu feiern, war für viele Menschen eine willkommene Gelegenheit, um nicht alleine sein zu müssen. Andere freuen sich, einige Stunden in einer besonderen – nicht immer nur besinnlichen – Umgebung sein zu können. Was passiert nun im Jahr 2020. Der «Wiler Zeitung» und dem «Toggenburger Tagblatt» erzählen die Organisatoren von ihren Ideen. (zi)