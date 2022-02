Adoption «Ich denke oft, dass ich viel Glück hatte»: Aldo Senn und sein Zwillingsbruder wurden in Vietnam geboren und später von einem Ehepaar aus Mühlrüti adoptiert Aldo Senn stammt aus Vietnam und kam mit neun Monaten nach Mühlrüti. Heute wohnt er in Niederhelfenschwil. Er erzählt die Geschichte seiner Adoption, die er als glückliche Fügung beschreibt. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 15.02.2022, 17.00 Uhr

Aldo Senn mit seinem Bruder Andri und seinem Vater Alois Senn. Es ist das erste Foto, auf dem die Zwillinge mit ihrem Adoptivvater abgebildet sind. Bild: Aldo Senn

Es gibt wohl wenige in der Region, die Aldo Senn nicht kennen. Vielleicht kennen sie ihn nicht wegen seines Namens, aber wegen seines Aussehens. «Ja, ich falle auf, man kann sich mich merken, ein Asiat mit einem typisch schweizerischen Namen», erklärt Aldo Senn diese Wahrnehmung. Dann sagt er und schmunzelt:

Das erste Foto von sich, das in Aldo Senns Album klebt. Bild: Aldo Senn

«Ich empfinde dies als Vorteil, ich bin eben nicht 0815.»

Tatsächlich ist Aldo Senns Leben nicht nach dem 0815-Schema verlaufen. Zumindest nicht die ersten Monate. Er und sein Zwillingsbruder Andri wurden am 7. September 1971 in Ben Cat, im Süden Vietnams, geboren. Ihre leibliche Mutter und ihren leiblichen Vater hatten die beiden nie kennen gelernt.

Hilfsorganisation engagierte sich im kriegsversehrten Vietnam und setzte sich für die Kinder ein

Die Brüder wurden nach der Geburt, die sich gemäss den Dokumenten in einem Spital ereignete, zur Adoption freigegeben. «Terre des Hommes» – die Hilfsorganisation engagierte sich zu jener Zeit vor allem in Vietnam – vermittelte die Zwillinge in die Schweiz. Sie kamen in ein Kinderheim in Vevey.

Ein Paar aus dem Toggenburg sowie eines aus der Romandie interessierten sich für eine Adoption. Das Toggenburger Paar erhielt die Zusage, weil sie beide Babies wollten, während sich das andere Paar nur für ein Kind entschied. «Terre des Hommes» setzte jedoch voraus, dass die Zwillinge nicht getrennt werden durften.

Pia und Alois Senn-Fasser mit ihren Zwillingen an einer Hochzeit. Bild: Aldo Senn

So kamen die beiden Buben zu Pia und Alois Senn-Fasser nach Mühlrüti, auf einen Bauernhof. Vater Senn war schon in Mühlrüti aufgewachsen, Pia Senn stammte aus der rätoromanischen Schweiz, aus Müstair. Das Ehepaar Senn hatte keine eigenen Kinder und entschloss sich zwei Jahre nach der Adoption der Zwillinge aus Vietnam für eine weitere Adoption.

Das Brüderpaar bekam eine Schwester. Sie war aus Südkorea. Gemäss den Dokumenten war sie auf der Strasse ausgesetzt worden. Von «Terre des Hommes» wurde sie in Obhut genommen und später an die Schweizer Familie Senn vermittelt worden.

Aldo Senn hat viele Gemeinsamkeiten mit seinem nicht leiblichen Vater

Der Impfausweis, der der Adoption beilag. Bild: Aldo Senn

Aldo Senn – der vor seiner Adoption Vuong Juan Cuong hiess – und seine Geschwister wuchsen im Toggenburg auf. Sie waren akzeptiert. Sie waren beliebt. Sie waren überall dabei. «Ich bin vermutlich mehr Schweizer als ein Schweizer, der wie ein Schweizer aussieht», sagt Aldo Senn und lacht sein ansteckendes und fröhliches Lachen. Er bekommt auch oft zu hören, dass er seinem Vater – seinem nicht leiblichen Vater – sehr ähnlich sei. Er begründet:

«Wie er bin ich überall dabei, bin gut vernetzt und gehe gerne in die Beizen.»

Die Senn-Kinder waren beliebt, Rassismus bekamen sie nur einmal zu spüren

Rassismus habe er bislang nie am eigenen Leib erfahren. Aldo Senn sagt: «Vielleicht lag es daran, dass ich immer sofort und deutlich gesagt habe: Ich bin Aldo Senn aus Mühlrüti.» Eine einzige Geschichte rassistischer Art muss er erlebt haben, allerdings nicht bewusst. Er kennt sie nur durch die Erzählungen seiner Eltern.

Das Ehepaar Senn wollte seine Zwillinge in der Kirche im Dorf taufen. Der Pfarrer weigerte sich, «diese Heidenkinder» zu taufen. Papa Senn liess sich nicht entmutigen und fragte einen Pater an, der zu jener Zeit in Mühlrüti Ferien machte. Dieser willigte ein. Zwei Jahre später war dann auch der Dorfpfarrer bereit, die Schwester zu taufen.

Musik ist Aldo Senns Leidenschaft – schon als kleiner Junge. Auf dem Bild mit seiner Mutter Pia. Bild: Aldo Senn

Malen als Beruf, Musik als Leidenschaft

Aldo Senn ging in Mühlrüti zur Schule, absolvierte eine Maler- und Tapeziererlehre, begann anschliessend eine Lehre als Klavierbauer und -stimmer, die er aber nach vier Monaten wieder abbrach. Letztlich blieb er seinem einst erlernten Beruf treu und gründete seinen eigenen Malerbetrieb, den er nun schon seit 24 Jahren führt.

Doch die Musik, wenn auch nicht beruflich, ist seine Leidenschaft. Schon früh kam er damit in Berührung. Zu Hause stand ein Klavier, als Achtjähriger ging er erstmals in den Unterricht. Mit 14 Jahren versuchte er sich auf einem Blechblasinstrument. Es gefiel ihm. Der Eintritt in die Dorfmusik war die logische Folge. Er schaffte es ins Rekrutenspiel mit dem B-Bass. Mittlerweile spielt er vor allem Posaune in der Musikgesellschaft Niederhelfenschwil.

Wenn er Lust hat, nimmt er auch gerne das Es-Horn oder das Tenorhorn zur Hand. Zum 50. Geburtstag liess er sich ein Alphorn anfertigen, auf dem er heute mit Freude spielt. Aldo Senns musikalisches Talent ist weitum bekannt. Des Öftern wird er als Aushilfsmusiker von verschiedenen Vereinen oder für die Mitwirkung von Projekten angefragt – wie einst beim Musical «Bärenstark».

Aldo Senn und seine Posaune. Bild: Aldo Senn

Begeisterung zur Musik könnte ein Hinweis auf die Wurzeln seines leiblichen Vaters sein

Zum 50. Geburtstag liess sich Aldo Senn ein Alphorn anfertigen. Bild: Aldo Senn

Musik fasziniert ihn. Musik scheint er im Blut zu haben. Auf die Frage nach der bevorzugten Musikrichtung sagt er: «Ich liebe vor allem den Big-Band-Sound. Dies vielleicht deshalb, weil dieser dorther stammt, wo angeblich mein leiblicher Vater herkommen soll.» Dieser soll ein US-Amerikaner gewesen sein. Aldo Senn begründet: «Mein Aussehen ist nicht ganz asiatisch, vor allem die Nase und die Haare.»

Alles Vermutungen. Über seine wirkliche Herkunft weiss Aldo Senn nicht viel. Wollte er nie etwas darüber wissen? Er erklärt:

«Als ich in die Pubertät kam, hatte ich meine Mutter danach gefragt. Sie hat mir auf dem Globus meinen Geburtsort gezeigt. Das reichte mir.»

Ihn verband viel mehr mit seinen leiblichen Eltern. Leider verstarb sein Vater vor 17 Jahren. Seine nun 84-jährige Mutter besucht er wöchentlich im Seniorenzentrum Solino in Bütschwil. Sie leidet an Demenz.

Immer fröhlich und für einen Spass zu haben – so kennt man Aldo Senn. Bild: Aldo Senn

Zwei Reisen nach Vietnam: «Ich war lediglich ein Tourist»

Als 25-Jähriger wollte es der Zufall, dass ihn eine Bekannte für eine Reise nach Vietnam motivierte. Während zweier Wochen war er in seinem Geburtsland unterwegs. In Ben Cat, seinem Geburtsort, war er nicht. Er sagt: «Ich war ein normaler Tourist, es verband mich nichts mit diesem Land.»

Während seines Aufenthaltes wurde ihm jedoch eines bewusst:

«Ich sah, wie wenig die Leute haben, und ich denke heute noch oft, wie viel Glück ich hatte, dass ich adoptiert wurde.»

Vier Jahre später reiste er nochmals nach Vietnam. Wiederum fühlte er sich als Tourist, wiederum verband ihn nichts mit seinem Herkunftsland.

Aldo Senn und seine Frau Bettina sowie die drei Kinder. Bild: Aldo Senn

Mittlerweile wohnt Aldo Senn in Niederhelfenschwil, ist seit 18 Jahren verheiratet und Vater dreier Kinder. Diese haben ihm zu verstehen gegeben, dass sie gerne einmal nach Vietnam reisen würden. Er erklärt: «Sie möchten einen Eindruck vom Land bekommen, in dem ich meine Wurzeln habe.» Eine Spurensuche wird es nicht werden. Aldo Senn möchte aber seinen Kindern zeigen, welches Glück er hatte, als er vor 50 Jahren adoptiert wurde.

Vor etwas mehr als 50 Jahren begann die Projektarbeit von Terre des Hommes in Vietnam Etwas mehr als 50 Jahre ist es her, seit junge Leute Terre des Hommes gründeten. Der brutale Krieg in Vietnam war die Initialzündung für eine Organisation, die heute weltweit Kindern in Not hilft.



Adoption von Kriegswaisen

«Unsere erste Aufgabe war es, Krankenhausplätze für kriegsverletzte Kinder aus Vietnam zu suchen und sie mitmenschlich zu betreuen», erinnert sich eines der Gründungsmitglieder. Noch 1967 kommen die ersten Kinder nach Deutschland, in die Schweiz. Später werden Kriegswaisen adoptiert und Projekte in Vietnam gestartet. Das Engagement findet bald grosse Anerkennung. Seither hat Terre des Hommes mit knapp 550 Millionen Euro in 7000 Projekten weltweit 15 Millionen Kinder und Jugendliche unterstützt. Erstes Projektland von Terre des Hommes

Vietnam ist 1967 das erste Projektland. Nach Kriegsende 1975 steht es vor dem Nichts. Bis zu vier Millionen Menschen sind tot, Hunderttausende gesundheitlich schwer geschädigt. 900'000 Kinder sind Waisen. Eine halbe Million Menschen stirbt später an Landminen oder den Folgen chemischer Kampfmittel. Die Hilfe von Terre des Hommes ist bitternötig und Vorbild mit vielen sozialen Errungenschaften in dem südostasiatischen Land. (pd)

