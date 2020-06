Reportage

«Ach, du bist auch schon hier? Wollen wir uns nachher zum Kaffee treffen?»: Wie die Bewohner eines Alterszentrums während Corona von Kirchberg nach Bazenheid umzogen Viele Seniorinnen und Senioren hätten wohl nicht gedacht, dass sie nochmals umziehen. Das Tertianum Rosenau zieht von Kirchberg nach Bazenheid um – mitten in der Coronapandemie. Mitarbeiter sowie die Bewohner finden sich im neuen Heim ein. Dinah Hauser 02.06.2020, 19.35 Uhr

Zügeln während Corona: Zivilschützer und Pflegepersonal begleiten die Seniorinnen und Senioren ins neue Alterszentrum. Bild: Dinah Hauser

«Herzlich Willkommen in Bazenheid!» Nicht nur die Sonne strahlt an diesem Tag an der Spelterinistrasse 8, sondern auch die Gesichter der Pflegepersonen. Die Masken verdecken allerdings die lächelnden Münder. Das Tertianum Rosenau zieht mitten in der Coronapandemie um. Etwas mehr als zwei Kilometer Luftlinie trennt den neuen vom alten Standort. Trotz kleiner Distanz ist es nach 60 Jahren in Kirchberg ein grosser Schritt.

Im Restaurant bestaunt eine ältere Dame die Inneneinrichtung:

«Das neue Heim ist schön geworden.»

Sie ist gerade angekommen und hat sich entschieden zuerst einen Kaffee zu trinken. «Ich muss mich noch etwas zurechtfinden», sagt eine andere Dame. Sie hat ihr Zimmer bereits eingerichtet und gönnt sich einen Kaffee. Die insgesamt 72 Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegestationen – oder Gäste, wie sie hier genannt werden – kommen mit dem barrierefreien Car gestaffelt hinunter nach Bazenheid.

Im Gepäckraum fahren die Kartons mit den persönlichen Gegenständen mit. Fünf Fahrten werden es sein, bis kurz nach dem Mittag alle angekommen sein werden. Die zugehörigen Alterswohnungen wurden individuell in den vergangenen Woche bezogen.

«Rosenau»-Leiterin Margrit Fässler holt eine Seniorin beim Car ab. Bild: Dinah Hauser

Auch ein knappes Dutzend Zivilschützer sind am Dienstag anwesend. Sie greifen an diesem Tag dem Pflegepersonal unter die Arme und schauen zum Wohl der Seniorinnen und Senioren. «Es ist ein gutes Gefühl, den Leuten helfen zu können», sagt einer der jungen Männer.

Zivilschutz transportiert ausnahmsweise Möbel

Vor dem Lift beim Empfang stapeln sich unterdessen die Kartons wieder – der Car ist gerade zum dritten Mal gekommen. Der Inhalt nebst einigen Gästen: Persönliche Gegenstände der Seniorinnen und Senioren. Zivilschützer helfen beim Aussteigen und Ausladen. Die Möbel sind bereits seit Freitag in Bazenheid.

Die Kartons mit persönlichen Habseligkeiten der Gäste werden im Empfangsbereich sortiert und zu den Zimmern gebracht. Bild: Dinah Hauser

Eigentlich hätten die Angehörigen der Gäste beim Zügeln helfen dürfen. Die Coronapandemie hat ihnen aber einen Strich durch die Rechnung gemacht. «Aufgrund der aussergewöhnlichen Situation konnte der Zivilschutz die persönlichen Möbel und Habseligkeiten transportieren, obwohl dies eigentlich nicht in unseren Aufgabenbereich fällt», sagt Samuel Fust, Vize-Kommandant Betreuung der Regionalen Zivilschutzorganisation Toggenburg. «Unsere Hauptaufgabe bei diesem Einsatz liegt bei der Betreuung der Gäste der Tertianum Rosenau. Dafür sind wir geschult.»

«Rosenau»-Leiterin Margrit Fässler trifft man an diesem Tag kaum im Büro an. Hin und wieder sieht man sie beim Kistensortieren und beim Begrüssten der Neuankömmlinge. Gerne hätte Fässler auch die Angehörigen am neuen Standort empfangen. «Aber schon am Mittwoch ist der Besuchsraum offen», sagt Fässler. Bereits seien einige Termine gebucht. Fässler begrüsst eine Seniorin:

«Kommen Sie Frau Müller, ich begleite Sie auf ihr Zimmer.»

Warten auf den grossen Moment: Die Seniorinnen stehen vor dem Lift an, der sie in die oberen Geschosse bringt. Bild: Dinah Hauser

Vor dem Lift bildet sich eine Warteschlange. Der grosse Moment für einige Gäste steht bevor: Sie betreten zum ersten Mal die neue Station und ihre Zimmer. Das Pflegepersonal begleitet sie und hilft beim Einrichten. «Auch wir müssen uns zurechtfinden», sagt eine Pflegerin. Zudem seien einige Gäste anderen Stationen zugewiesen worden, man müsse sich erst kennen lernen. Mit dem eingespielten Team seien die Herausforderungen aber gut zu bewältigen.

Am Morgen noch in Kirchberg, am Mittag in Bazenheid

Unterdessen ist es Mittag geworden. Im Restaurant breitet sich der Duft von Grilladen und Kartoffelsalat aus. Die Küche ist noch nicht ganz fertig eingerichtet. Die Steamer werden gerade eingebaut. «Heute morgen haben wir sie noch in Kirchberg benutzt», sagt eine Köchin.

Nach der Ankunft gibt es bald schon den wohlverdienten Zmittag. Bild: Dinah Hauser

Über die Tische hinweg prostet man sich zu. Ein Senior fragt den Anderen:

«Ach, du bist auch schon hier? Wollen wir uns nachher zum Kaffee oder Dessert treffen?»

Erste Termine im neuen Zuhause lassen also nicht lange auf sich warten. Eine Seniorin hatte lange Zeit in Bazenheid gelebt. Sie freut sich, wieder hier zu wohnen. Ein anderer Senior allerdings würde lieber in Kirchberg bleiben, da er dort aufgewachsen ist. Das neue Zuhause findet er aber schön gestaltet. Am Nebentisch ist das grosse Thema die nahe gelegene Migros.

Derweil trifft der Car das letzte Mal ein, nun sind alle wohlbehalten angekommen. Für die Zivilschützer bleiben noch Betreuungsaufgaben auf den Stationen in den oberen Geschossen und einige wenige Materialtransporte. Die Mitarbeiter der «Rosenau» richten sich derweil ein und gestalten die verschiedenen Abteilungen. «Bald werden wir uns in der neuen ‹Rosenau› zurecht finden», sagt Fässler.

«Gemeinsam werden wir uns wohl fühlen – Gäste und Mitarbeiter.»