Nach dem Nein zu Wil West: Das sind die Reaktionen

Abstimmung Wil West Nach dem Absturz des Grossprojekts Wil West – so reagieren Parteien, Gemeinden und Regierung Der Entscheid war knapp – aber es war ein Nein: 52,6 Prozent der St.Gallerinnen und St.Galler haben den Sonderkredit von 35 Millionen Franken für die Erschliessung des Areals Wil West abgelehnt. So reagieren die Exekutive, Parteien und Verbunde auf das Abstimmungsresultat. Regula Weik und Sabrina Manser 25.09.2022, 18.30 Uhr

So könnte das Areal Wil West künftig aussehen – trotz der Ablehnung des Kredits sei das Gesamtprojekt noch nicht gestorben, sagt die Thurgauer Regierung. Visualisierung: PD

35 Millionen Franken wollte die St.Galler Regierung für die Erschliessung und Vermarktung des Areals Wil West investieren. Daraus wird nun nichts. Die St.Galler Stimmbevölkerung hat am Wochenende den Millionenkredit abgelehnt.

Das sagen Regierung, Parteien, Gemeinden und Verbunde zum Ausgang der Abstimmung.

Marc Mächler, St.Galler Regierungsrat. Bild: Benjamin Manser

Das Abstimmungsresultat zeigt: Es gab keinen typischen Stadt-Land-Graben. So lehnte beispielsweise auch die Stadt St.Gallen den Kredit ab. Wie erklärt sich der St.Galler Regierungsrat Marc Mächler die Ablehnung des Kredits?

Es habe zwei Lager von Kritikern gegeben. Bäuerliche Kreise, welche den Landverlust kritisierten und wohl auch an der versprochenen, vollständigen Kompensation zweifelten – diese Kreise, so Mächler, seien durch die Massentierhaltungs-Initiative sicher mobilisiert worden und an die Urne gegangen. Und dann sei da das links-grüne Lager gewesen, welches gegenüber Verkehrsinfrastruktur «immer skeptisch» sei. Das Projekt sah einen Autobahnanschluss sowie zahlreiche Parkplätze vor. Die Frage des öffentlichen Verkehrs war für Links-Grün tatsächlich zu wenig geklärt und stand für sie zu weit hinten auf der Dringlichkeitsliste.

Hat Mächler das Nein überrascht? «Die Gegner konnten in den letzten Wochen zulegen. Der Trend zeigte Richtung Nein – leider.»

Auf die Frage, wie es nun weitergeht, antwortet er: «Der Kanton St.Gallen kann nun die Erschliessung seines Gebiets nicht finanzieren.» Das sei vom Tisch und zu respektieren. Nun gehe es darum, mit dem Thurgau das Gespräch zu suchen. Denkt er an einen Verkauf? Das sei eine Option. Und dann fügt er an: «Der Thurgau wird das Areal wie geplant einzonen. Das Projekt ist deshalb nicht gestorben.» Ein Trost bleibt: Die Region Wil steht hinter dem Projekt, wie die Resultate zeigen.

Die Liste der Verlierer ist lang. Dazu zählt allen voran auch das überparteiliche Komitee «Ja zu Wil West» mit Die Mitte, FDP, Umweltfreisinnigen, Industrie- und Handelskammer St.Gallen-Appenzell (IHK) und Gewerbe St.Gallen. Es spricht von «einer verpassten Chance» für den Wirtschafts- und Arbeitsstandort Ostschweiz. Nun müssten der Kanton und die ganze Ostschweiz aufzeigen, «wie sie bestehenden Unternehmen Perspektiven bieten und jungen Menschen und Fachkräften eine Zukunft in der Region ermöglichen wollen, um sie nicht an Städte wie Zürich zu verlieren».

Joel Müller, Vizepräsident der St.Galler SP. Bild: Anna Tina Eberhard

SP und Grüne hatten sich von Beginn weg gegen das Vorhaben gewehrt. Für Joel Müller, Vizepräsident der St.Galler SP, ist das Nein «eine klare Absage an ein nicht-nachhaltiges Projekt – ein Nein zu einem Autobahnanschluss, ein Nein zu Bodenverschleiss». Das Vorhaben stehe nicht für eine zukunftsgerichtete Wirtschaft; so seien Grossprojekte vor 20 Jahren angegangen worden, heute goutiere dies eine Mehrheit nicht mehr.

Es stelle sich grundsätzlich die Frage, ob es noch Sinn ergebe, auf der grünen Wiese derart grosszügig zu bauen. Ob nicht bereits überbaute Flächen und bestehende Gebäude idealer genutzt werden könnten. Müller sagt: «Die Bevölkerung möchte heute nicht mehr beliebig Boden zubauen.» Zwar sei die Kompensation des Kulturlandes versprochen worden, «doch gesichert war das nicht». Es fehlten konkrete Angaben dazu.

Die SP wehre sich nicht grundsätzlich gegen eine Konzentration von Unternehmen an einem Ort. «Doch solche Vorhaben müssen mit klaren Umweltzielen verknüpft sein.»

Daniel Bosshard, Präsident der St.Galler Grünen. Bild: Benjamin Manser

Wie für die SP war das Projekt auch für die St.Galler Grünen «zu wenig nachhaltig und zukunftsfähig». Die Partei kritisierte von Anfang an den hohen Kulturlandverlust. Nun schreibt sie: «Die Bevölkerung hat sich von der blumig formulierten Vorlage des Kantons und den grün gewaschenen Werbebroschüren nicht täuschen lassen.»

Und sie erinnert nochmals an ihren alternativen Vorschlag: «Nun kann der von den Grünen vorgeschlagene Plan B zur Autobahnüberdachung als Alternative zum Zug kommen.» Einen Verkauf des Areals an den Kanton Thurgau, wie ihn Regierungsrat Mächler als Option angeführt habe, lehnen die Grünen ab. «Das Wiesland soll langfristig der Landwirtschaft zur Verfügung stehen.»

Walter Gartmann, Präsident der St.Galler SVP. Bild: Benjamin Manser

Siegerin ist auch die St.Galler SVP – dies nach ihrer Kehrtwende. Im Kantonsparlament hatte die Partei dem Vorhaben zugestimmt und auch auf dem überparteilichen Ja-Flyer war ihr Logo schon drauf. Doch dann setzte sich die bäuerlich geprägte Basis durch und beschloss an der Delegiertenversammlung die Nein-Parole. Die Partei spricht am Sonntagabend denn auch von einem «guten Tag für die Landwirtschaft». Einen derartigen Kulturlandverlust, wie ihn Wil West verursacht hätte, werde nicht toleriert. Die versprochene Kompensation habe nicht zu überzeugen vermocht. Und so fordert die Partei: «Bei künftigen Projekten müssen insbesondere auch die landwirtschaftlichen Interessen mehr Gewicht erhalten.»

Hans Mäder, Wiler Stadtpräsident Bild: Ralph Ribi

Der Wiler Stadtpräsident Hans Mäder ist nicht erfreut über das Resultat. Aber er sagt: «Es ist, wie es ist.» Die Kombination aus der Haltung der Bauern und der Grünen hätte dazu geführt, dass der Kredit abgelehnt wurde. Die SVP stehe nun in der Verantwortung, sagt Mäder. «Die Abstimmung hat gezeigt, dass es künftige Arealentwicklungen zum Beispiel im Toggenburg oder im Rheintal schwer haben werden.» Er fügt hinzu: «Die Zustimmung in Wil zeigt aber, dass man den Leuten verständlich machen kann, was Sinn und Zweck eines solchen Projekts ist.» Man werde nun mit den Kantonen St. Gallen und Thurgau das weitere Vorgehen prüfen. «Die Ablehnung der Vorlage schafft aus Sicht des Stadtrats Chancen für private Investoren.»

Lucas Keel, Präsident der Regio Wil und Gemeindepräsident von Uzwil Bild: Sabrina Manser

Auch Lucas Keel, Präsident der Regio Wil und Gemeindepräsident von Uzwil, ist überrascht. «Wir haben die Sachlage falsch eingeschätzt», sagt er. Es sei ein komplexes Vorhaben und auch eine komplexe Vorlage gewesen. Die Bevölkerung habe mit dieser Abstimmung nur zu einer Frage Nein gesagt, nicht zu allen Fragen, die es im Rahmen von Wil West noch zu beantworten gebe, fährt Keel fort. Nun müsse man sich überlegen, wie man mit der neuen Ausgangslage umgehe.

Robert Stadler, Leiter Geschäftsstelle Wirtschaftsportal Ost Bild: Sabrina Manser

«Wir sind ernüchtert und enttäuscht», sagt Robert Stadler, Leiter der Geschäftsstelle des Wirtschaftsportals Ost (WPO), welche die Bewegung «Wir wollen Wil West» lancierte. Das Trostpflaster sei, dass die umliegende Region Ja gestimmt habe, sagt Stadler. Die Gründe für das Ergebnis seien vielfältig, jedoch habe die Nein-Parole der SVP eine neue Dynamik erzeugt. Zudem sei das Projekt für Regionen wie das Sarganserland sehr weit weg, erklärt Stadler. Er hoffe, dass die Kantone am Projekt dranbleiben würden. «Falls es uns braucht, sind wir bereit», sagt er.

Peter Guhler, Gesamtprojektleiter Wil West Bild: Sabrina Manser

«Wir haben hart und mit viel Herzblut am Projekt gearbeitet», sagt Peter Guler, Gesamtprojektleiter Wil West. «Wir sind noch immer überzeugt, dass das Projekt eine Chance für die Region ist.» Das Projekt decke verschiedene Anliegen ab. Aber: «Es ist uns nicht gelungen, diese aufzuzeigen.»

Andreas Hüssy, Präsident SVP Stadt Wil Bild: Josef Bischof

Er sei bedrückt, sagt Andreas Hüssy, Präsident der SVP Stadt Wil. Entgegen der kantonalen Partei war die SVP Stadt Wil für die Genehmigung des Kredits. «Ich hätte dieses Ergebnis nicht erwartet», sagt Hüssy. Er könne sich nicht genau erklären, wie es dazu gekommen sei. Er sagt: «Die Bevölkerung hat das grosse Ganze nicht gesehen, sondern nur die paar Hektaren Land.» Man erwarte nun von der Regierung, dass es weiter gehe. Denn mit Wil West würden auch die Massnahmen zur Verkehrsentlastung in der Stadt Wil zusammenhängen.

Nadja Stricker, Gemeindepräsidentin von Münchwilen Bild: Andrea Stalder

«Schade, dass es ein so knappes Resultat ist, viel hätte nicht gefehlt», sagt Nadja Stricker, Gemeindepräsidentin von Münchwilen. Auch wenn sich der Widerstand in den letzten Wochen abgezeichnet habe, hätte sie nicht mit diesem Resultat gerechnet, sagt sie. Nun müsse man mit den Projektpartnern an einen Tisch sitzen und schauen, wie es weiter gehe.

Kurt Baumann, Gemeindepräsident von Sirnach Bild: Olaf Kühne

Kurt Baumann, Gemeindepräsident von Sirnach, bedauert, dass die St. Galler Stimmbevölkerung den Kredit abgelehnt hat. Aber er sagt: «Das Projekt ist nicht gestorben.» Der Kanton Thurgau habe die Arealentwicklung im Richtplan aufgenommen. Wil West sei eine grosse Chance für die ganze Region, auch für die Standortgemeinden Münchwilen und Sirnach. Baumann sagt: «Es freut mich, dass die Stadt Wil zugestimmt hat. Das zeigt, dass Involvierte hinter Wil West stehen.»

Dominik Diezi, Thurgauer Regierungsrat. Bild: Ralph Ribi

Kurz nachdem das St. Galler Abstimmungsergebnis feststand, meldete sich auch der Thurgauer Regierungsrat Dominik Diezi: «Das St. Galler Nein zum Sonderkredit heisst nicht, dass das Gesamtprojekt Wil West gestorben ist.» Der Thurgau sehe weiterhin vor, das Gebiet einzuzonen. Zunächst müssten nun einige offene Fragen geklärt werden, so etwa wie der Kanton St. Gallen nun mit seinem Grundeigentum umzugehen gedenke. «Wir gehen davon aus, dass es genügend Interessenten für das gut gelegene Areal geben wird», so Diezi. Auf die St. Galler Kritik an der fehlenden Berücksichtigung von Umweltanliegen, meint der Thurgauer Regierungsrat: «Mit den Bestimmungen in der kantonalen Nutzungszone kann sichergestellt werden, dass eine hochwertige und zukunftsgerichtete Arealentwicklung stattfinden wird, die auch Umweltanliegen berücksichtigt.»