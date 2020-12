Abstimmung Turnhallenprojekt im Flawiler «Feld»: Doppelturnhalle ist vom Tisch – Holzbau wird als Alternative vorgelegt Die Kritik und die Anregungen an der Bürgerversammlung haben gefruchtet. Der Gemeinderat hat entschieden, der Bürgerschaft im Frühjahr nicht nur eine Betonhalle zur Abstimmung zu unterbreiten, sondern auch ein Holzbauprojekt. Ausserdem wird nur noch über eine Dreifachturnhalle befunden. 10.12.2020, 09.42 Uhr

Das bisherige Abstimmungsprojekt sah den Bau einer Turnhalle in Beton vor. Neu hat die Bürgerschaft nun auch die Möglichkeit, alternativ über einen Holzbau zu befinden. Bild: PD

(rkf/ahi) Am 7. März 2021 stimmt Flawil über die Neugestaltung des Marktplatzes, über das Hochwasserschutzprojekt Dorf- und Tüfibach sowie über den Neubau der Turnhalle und des Musikschulzentrums Feld ab. Zwei dieser Sachgeschäfte kamen an der vergangenen Bürgerversammlung in der Allgemeinen Umfrage zur Sprache. Vor allem beim Turnhallen-Neubau wurden Wünsche an den Gemeinderat herangetragen.