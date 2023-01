Wilen sagt Abstimmung über Hochwasserschutz-Kredit fürs Erste ab

Rorschach/Altstätten Eine brodelnde Gerüchteküche, gemischte Gefühle beim Personal und Bilder, die in den Köpfen bleiben – BZR-Rektor über den Schulalltag nach dem Drohanruf

Ein anonymer Drohanruf verursachte am Mittwoch einen Grosseinsatz der Polizei und die Evakuierung der Berufs- und Weiterbildungszentren (BZR) in Rorschach und Altstätten. Die Schule nahm den Unterricht am nächsten Tag wieder auf, die Lernenden hätten den Vorfall gut weggesteckt, sagt Rektor Grunauer. Aber die Lage könne sich schnell ändern.