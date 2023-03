Uzwil stimmt über Kredit für neuen Werkhof ab

Abstimmung Kredit über 13,2 Millionen Franken: Uzwil will einen neuen, energetisch vorbildlichen Werkhof bauen Am 18. Juni ist die Stimmbevölkerung von Uzwil an die Urne gerufen. Es geht um den Kredit für einen Neubau des Werkhofs. Dieser ist auf dem Areal der Technischen Betriebe geplant. 16.03.2023, 10.35 Uhr

Der alte Werkhof im Büelhof ist schon seit Jahren nicht mehr zeitgemäss. Bild: Philipp Stutz

Eine der ältesten Infrastruktur-Pendenzen der Gemeinde Uzwil wartet darauf, gelöst zu werden: Der Werkhof der Unterhaltsdienste. Er ist in einem alten Bauernhof im Büelhof untergebracht. Die Gebäude sind ungeeignet und abgelebt, die Arbeitsabläufe sind deshalb schlecht. Duschen gibts keine. Der Platz ist an jeder Ecke knapp.

Renate Graf, projektverantwortliche Gemeinderätin, wird im aktuellen «Uzwiler Blatt» wie folgt zitiert: «Der alte Werkhof ist zu Ende genutzt. Die Gemeinde muss ihre Infrastrukturaufgabe Werkhof irgendwann sowieso lösen. Der Bedarf ist ausgewiesen. Jeder Franken, der in die alte Infrastruktur investiert wird, ist ein Franken zu viel und verloren. Wartet die Gemeinde nochmals Jahre mit der Realisierung, wird das Vorhaben nicht günstiger umsetzbar.»

Areal Büelhof soll für Wohnnutzung freigegeben werden

Im November 2021 hat die Gemeinde den Sieger des Projektwettbewerbs vorgestellt. Auf dem Areal der Technischen Betriebe, entlang des Hummelwegs, soll ein langgezogener Holz-Baukörper entstehen. Das Gebäude entsteht im Minergie-P Standard. Auf dem Dach hat es eine grossflächige PV-Anlage und thermische Solarkollektoren fürs Warmwasser. Geheizt wird mit einer Wärmepumpe mit Erdsonden, wobei weite Teile des Werkhofs unbeheizt sind. Eine Regenwassernutzung reduziert den Frischwasserverbrauch deutlich.

Der Neubau ist links der Baumreihe und parallel zum Hummelweg (rechts im Bild) geplant. Bild: Larissa Flammer

Mittlerweile wurde das Siegerprojekt zu einem Vorprojekt Plus ausgearbeitet und die Kosten sind bekannt: 13,2 Millionen Franken sind für den neuen Werkhof nötig. Die Stimmbevölkerung wird am 18. Juni über den Kredit abstimmen. 2 Millionen Franken an Vorfinanzierungen hat die Bürgerschaft bereits auf die Seite gelegt. Und mit dem neuen Werkhof wird das bisherige Areal frei, sein Wert ist auf gut 2 Millionen Franken geschätzt. Geht der neue Werkhof in Betrieb, will die Gemeinde das Areal im Büelhof für Wohnnutzungen freigeben. (pd/lsf)