Überwältigendes JA zur ARA-Thurau in der Region Wil

Abstimmung Klares Wasser – klare Sache: Überwältigende Zustimmung zur ARA-Thurau in allen Gemeinden Die Weichen für die Abwasserreinigung in der Region werden neu gestellt. Nach dem positiven Entscheid der Standortgemeinde Uzwil im Frühjahr sagen nun auch die Stadt Wil sowie die Gemeinden Zuzwil, Jonschwil und Oberuzwil Ja zur Gemeinschafts-ARA Thurau. Andrea Häusler 27.11.2022, 12.14 Uhr

Die ARA Jonschwil gehört zu jenen Kläranlagen der Region, die im Zuge des beschlossenen Neubaus der ARA Thurau in Niederuzwil teilweise zurückgebaut wird. Bild: PD

Die Abstimmungsresultate lassen keinen Interpretationsspielraum: Die überwiegende Mehrheit der Stimmberechtigten der Region will ihr Abwasser künftig ökologisch möglichst verträglich an einem zentralen Ort reinigen: In Niederuzwil. Hier soll eine brutto 142 Millionen Franken teure Gemeinschaftsanlage gebaut werden.