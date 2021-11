SFS Flawil will im Töbeli bauen: Die Fakten vor der Abstimmung

Abstimmung in Flawil Der letzte freie Fleck Gemeindeland soll verkauft werden: Die Fakten zur Abstimmung, die Stimmen der Gegner und Befürworter Die beiden Gewerbe- und Industrielandparzellen im «Töbeli» sind die letzten gemeindeeigenen Flächen im Zentrum Flawils. Jetzt sollen sie an die SFS intec AG verkauft werden. Das sind die wichtigsten Fakten. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 26.11.2021, 05.00 Uhr

Derzeit befinden sich auf den Grundstücken im «Töbeli» Schrebergärten. Für deren Verlegung zeichnet sich eine Standortalternative ab. Bild: PD

Die SFS intec AG will ihren Standort in Flawil ausbauen und hierfür 5'522 Quadratmeter angrenzendes Land erwerben. Jene beiden Parzellen, auf denen der 2009 abgelehnte Bau des Feuerwehrdepots geplant war und heute Schrebergärten stehen.

Die schadstoffbelasteten Grundstücke gehören der Gemeinde, waren 1997 zum Preis von 800'000 Franken (145 Fr./m2) von der Habis Textil AG gekauft worden – als Gewerbe- und Industriebauland. Die SFS ist bereit, knapp 2,2 Millionen Franken zu zahlen, 395 Franken je Quadratmeter. Die Altlastensanierung ginge zu Lasten der Gemeinde.

Die Käuferin räumt der Verkäuferin ein Gewinnanspruchsrecht für 25 Jahre ein. Fände also irgendwann eine Umzonung in die Wohn- und Gewerbezone statt, würde die Gemeinde entschädigt. Eine Erweiterung im Baurecht schliesst die SFS aus. Der Kaufvertrag ist unterzeichnet – unter Vorbehalt der Zustimmung der Bürgerversammlung vom 30. November.

Der Standort der Firma SFS befindet sich an der Mühlegasse 23 in Flawil. Die Landparzellen liegen im Südosten des heutigen Firmengebäudes.

Die gelb eingezeichneten Parzellen haben zusammen eine Grösse von 5'522 Quadratmetern.

Bild: geo.admin.ch

SFS-Standortleiter Christian Allenbach Bild: Andrea Häusler

Die SFS Group AG ist ein Unternehmen für mechanische Befestigungssysteme und Präzisionskomponenten. SFS beschäftigt weltweit über 10'000 Mitarbeitende. Im ersten Semester 2021 wurde ein Umsatz von knapp einer Milliarde Franken erzielt, was einem Wachstum von 24 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode entspricht.

Derzeit beschäftigt die SFS in Flawil 109 Mitarbeitende, von denen 36 im Dorf wohnen. Der zusätzliche Raumbedarf beträgt 1'700 Quadratmeter für Produktion und Logistik. Ausserdem sind 1'500 Quadratmeter für den Werkzeugbau sowie für Dienstleister in einem Obergeschoss nötig. SFS will nicht nur den Produktionsumsatz um 60 Prozent steigern, sondern rund 40 neue Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen.

Die SFS intec AG, seit Jahrzehnten im Dorf ansässig, punktet mit seiner Bedeutung für die langfristige Attraktivität Flawils als Wohn- und Arbeitsort. Das Unternehmen ist eine bedeutende Arbeitgeberin, bildet Lehrlinge aus und schafft mit der Erweiterung zusätzliche Arbeitsplätze. Hinzu kommt, dass das lokale Gewerbe erheblich von SFS-Aufträgen profitiert: im Umfang von 1 bis 1,5 Millionen Franken pro Jahr. Die Expansion am heutigen Standort wird als sinnvoll erachtet, der Nähe zum ÖV wegen, vor allem aber weil Verdichtung zeitgemässer ist als grosszügiges Bauen auf dem freien Feld.

Die Befürworter glauben nicht an einen Paradigmenwechsel im Kantonalen Baudepartement und damit an eine zeitnahe Möglichkeit, das Areal für Wohnzwecke zu nutzen. Denn erst vor sieben Jahren hatte der Kanton den Grundstücken – ohne Einbezug des ganzen Töbeli-Gebiets – die Eignung als Wohngebiet abgesprochen. Dies im Zusammenhang mit einer Einsprache gegen die Zonenplanrevision von 2010.

Das heisst: Solange im «Töbeli» (auch) Industrie angesiedelt ist, hat eine Umzonung Wohn-/Gewerbezone keine Chance. Und, die SFS will bleiben. Selbst dann, wenn die Bürgerschaft den Landverkauf ablehnen sollte. In jenem Fall müsste, gemäss Standortleiter Christian Allenbach, eine Auslagerung von Produktionsbereichen erwogen werden.

Den Befürwortern reicht das im Kaufvertrag verankerte Gewinnanspruchsrecht, welches die Gemeinde geltend machen kann, falls eine (wertvermehrende) Umzonung in eine Wohn- und Gewerbe- oder Kernzone gleichwohl irgendwann stattfände.

Die Gegner des Verkaufs halten an ihrer Vision «Wohnen im Töbeli» fest. Dabei betonen sie, dass es ihnen nicht um die Ausbaupläne der SFS gehe, sondern darum, den Boden in Gemeindebesitz zu behalten. Einerseits, weil es die letzten zentralen gemeindeeigenen Quadratmeter sind und anderseits, weil Boden ein zunehmend wertvolles Gut und anfällig für Spekulationen ist.

Beton statt Wiese: Flawiler wehren sich gegen Töbeli-Verkauf Video: TVO

Kritisiert wird, dass die Gemeinde nach einem Verkauf keinen Einfluss mehr auf das Gebiet nehmen könnte – auch dann nicht, wenn die SFS die Produktion einstellte. Weder ein Verkauf noch eine Umzonung liessen sich verhindern. Das Gewinnanspruchsrecht, wird bemängelt, könne umgangen werden und verfalle ohnehin nach 25 Jahren. Es bestehe somit die Gefahr, dass die Gemeinde an einer künftigen Wertvermehrung letztlich doch nicht partizipieren kann.

Für einige aus dem gegnerischen Lager wären nochmalige Verhandlungen über eine Erweiterung der SFS im Baurecht eine Option. Andere monieren, dass die Überbauung der Parzellen mit einem Industrietrakt im Widerspruch zum Richtplan stehe, der hier ein vorzügliches Projekt mit Bezug zum Bahnhof und mit publikumswirksamer Nutzung vorsieht. Hinzu kommen Kritik an zunehmender Lärmbelastung und am zu erwartenden Mehrverkehr.

Sowohl die Befürworter, als auch ein grosser Teil der Gegner wollen der SFS die Möglichkeit zur Expansion bieten, die bestehenden Arbeitsplätze sichern und weitere dazugewinnen. Die Knacknuss ist insbesondere das Landeigentum: Während die Befürworter bereit sind, das brach liegende Industrieland zu verkaufen statt zu horten, käme für die Gegner nur ein Baurechts- oder ein langfristiger Mietvertrag in Frage. Wobei die SFS bisher beides ausgeschlossen hatte.

Stimmt die Bürgerschaft dem Verkauf der Landparzellen zu, wären der geltende Überbauungsplan Töbeli II zu überarbeiten und dann ein Sondernutzungsplan mit Verkehrskonzept zu erstellen. Anschliessend folgen die Projektierung und das Baugesuch. Für die Realisierung der Erweiterung wird mit einer Bauzeit von anderthalb Jahren gerechnet. Für die Verlegung der 29 Schrebergarten-Parzellen soll sich bereits eine neue Lösung abzeichnen.

