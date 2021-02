Abstimmung «Ich will nicht durch Oberbüren spazieren und nicht wissen, ob ich gefilmt werde»: Warum sich Widerstand gegen die Videoüberwachung regt Am 7. März stimmt Oberbüren über das «Reglement über die Videoüberwachung im öffentlichen Raum» ab. Hintergrund sind beschädigte Velos beim Oberstufenzentrum Thurzelg. Der Gemeinderat empfiehlt, dem Antrag zuzustimmen. Doch im Dorf regt sich der Widerstand. Rossella Blattmann 18.02.2021, 05.00 Uhr

Beim Veloständer auf dem Gelände des OZ Thurzelg in Oberbüren haben unbekannte Vandalen zuletzt im Januar dieses Jahres die Velos der Schülerinnen und Schüler massiv beschädigt. Bild: TVO

Fredy Bühler, Schulleiter des Oberstufenzentrums Thurzelg in Oberbüren. Bild: PD

Fredy Bühler ist besorgt. Der 63-Jährige ist seit 19 Jahren Schulleiter des Oberstufenzentrums Thurzelg in Oberbüren. In den vergangenen 15 Jahren sei es auf dem Schulgelände immer wieder zu vereinzelten Fällen von Vandalismus gekommen, sagt Bühler. Damals wäre eine Videoüberwachung übertrieben gewesen.

Doch in den vergangenen drei, vier Jahren habe sich das Problem intensiviert. Vor allem bei den Veloständern ist es laut Bühler wiederholt zu Vandalenakten gekommen. Zuletzt sei dies im Januar dieses Jahres der Fall gewesen. Es präsentiert sich stets dasselbe wüste Bild. Bühler sagt:

«Die Vandalen haben mehrmals Bremskabel zerschnitten oder Schrauben bei den Velorädern gelöst.»

Die Vorkommnisse am OZ Thurzelg haben dazu geführt, dass die Oberbürerinnen und Oberbürer am 7. März über das «Reglement über die Videoüberwachung im öffentlichen Raum» abstimmen.

Familienvater erzwang den Urnengang

Werner Som, Leiter des Referendumkommitees. Bild: TVO

Auch Werner Som ist besorgt. Der 47-Jährige arbeitet bei den SBB in St.Gallen im Betrieb und wohnt mit seiner Familie in Oberbüren. Im Oktober, als das OZ Thurzelg die Videoüberwachung beim Veloständer installieren wollte, hatte Som das Referendum gegen die geplante Videoüberwachung ergriffen und mittels Unterschriftensammlung die Volksabstimmung vom 7. März erwirkt.

Som stört sich vor allem an Artikel 2 des Reglements. Dieses besagt, dass überall im öffentlichen Raum Videokameras eingesetzt werden können, welche eine Personenidentifikation nicht zulassen. «Die Betreibenden von installierten Anlagen müssen eine Installation der zuständigen Stelle, sprich der Gemeinde, lediglich melden», sagt Som. «Eine Bewilligung braucht es nicht.» Als schwammig erachtet der Familienvater Artikel 3, welcher die Videoüberwachung mit Personenidentifikation regelt. Es müsste konkret definiert werden, wann eine Kamera installiert werden dürfe, sagt er.

Gegner befürchten Wildwuchs

Werner Som ergänzt: «Sagten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Ja, kann es in Oberbüren zu einem Wildwuchs von Kameras kommen. Das will ich nicht.» Er habe zwar Kenntnis von den Vandalenakten am OZ Thurzelg. Doch: «Es wäre sicher möglich gewesen, nur für die Videoüberwachung beim Veloständer ein Reglement zu erstellen.» Doch so sei es für die Gemeinde halt einfacher. Und: «Die Kameras beim OZ werden die Vandalen sicherlich abschrecken. Doch das Vandalismusproblem kann sich an andere Orte in Oberbüren verlagern. Zum Beispiel ans Primarschulhaus.» Wo wiederum eine neue Videoüberwachung installiert werden könnte, da es sich um öffentlichen Raum handle. Warum stören Som die Kameras? Der 47-Jährige sagt:

«Ich will nicht durch Oberbüren spazieren gehen und nicht wissen, ob ich gefilmt werde.»

Zudem seien Videokameras im öffentlichen Raum ein Eingriff in das verfassungsrechtlich geschützte Grundrecht der Privatsphäre und ein Einsatz sollte behutsam abgewogen werden. Dies sei mit diesem Reglement aber nicht möglich.

Schülerinnen und Schüler in Lebensgefahr

Schulleiter Fredy Bühler bleibt besorgt. Er sagt:

«Stellen Sie sich vor, eine Schülerin oder ein Schüler fährt unbemerkt mit beschädigtem Velo auf die Hauptstrasse. Das ist brandgefährlich und bringt sie oder ihn in Lebensgefahr!»

Zum Glück hätten die geschädigten Buben und Mädchen stets früh genug gemerkt, wenn an einem ihrer Velos herumhantiert worden war. Erhöhte Präsenz der Kantonspolizei St.Gallen habe die unbekannten Täter nicht abgeschreckt. Bühler sagt:

«Ohne Kameras geht es nicht mehr.»

Er hoffe sehr, dass die Oberbürerinnen und Oberbürer am 7. März Ja zum «Reglement über die Videoüberwachung im öffentlichen Raum» sagten, und das OZ Thurzelg die Videoüberwachung beim Veloständer installieren könne. Bühler:

«Ich hoffe sehr, dass die Kameras die Vandalen abschrecken, und unsere Schüler sich wieder sicher auf den Nachhauseweg machen können. Ich mache mir grosse Sorgen um sie.»

Andere Schulen in der Region, die auch ein Vandalismusproblem hatten, zum Beispiel in Andwil, hätten positive Erfahrungen mit Videoüberwachung gemacht, sagt Bühler.

Haben Schüler die Velos ihrer Gspänli manipuliert?

Wer hinter den Vandalenakten steckt, bleibt ungewiss. Man habe kein Muster hinter den Taten festgestellt. «Ich habe aber den traurigen Verdacht, dass es sich bei der Täterschaft um vereinzelte unserer Schülerinnen oder Schüler handelt», sagt Bühler.

Er könne es sich schlicht nicht vorstellen, dass sich Externe auf das Gelände des Oberstufenzentrums schleichen, und an den Velos der Schülerinnen und Schüler die Bremskabel zerschneiden.