ARA Thurau: Jetzt gibt es Opposition aus Zuzwil

Abstimmung Angst vor steigenden Abwassergebühren: In Zuzwil regt sich Widerstand gegen die geplante Regional-ARA Thurau In zwei Wochen wird abgestimmt: Wil, Zuzwil, Jonschwil und Oberuzwil entscheiden über das Gemeinschaftsprojekt ARA Thurau. Einen Abstimmungskampf gab es bisher nicht. Doch jetzt gibt es Opposition aus Zuzwil. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

So wirbt die SVP Zuzwil für ein Nein an der Urne. Was Oberbüren mit der Abstimmung zu tun hat, erschliesst sich nicht. Denn die Gemeinde ist am ARA-Projekt nicht beteiligt. Bild: Andrea Häusler

Das Interesse an den kürzlichen Bürgersprechstunden war marginal. In Wil, Oberuzwil, wie auch in Jonschwil liessen sich die Teilnehmenden an einer Hand abzählen. Und selbst in Zuzwil nutzen weniger als zehn Personen die Möglichkeit, sich über die Abstimmungsvorlage vom

27. November zu informieren. Dann wird in den vier Gemeinden bekanntlich über den Beitritt zum Abwasserverband Thurau sowie die Kredite für den Bau einer Gemeinschafts-ARA in Niederuzwil abgestimmt.

In Wil geht es um brutto 39,48 Mio. Franken, in Oberuzwil um 14,28 Mio., in Jonschwil um 8,21 Mio. und in Zuzwil um 24,86 Mio. Die Standortgemeinde Uzwil hat dem Vorhaben bereits im Mai zugestimmt.

Kein Einfluss auf die Gebühren

Bisher regte sich gegen das 142-Millionen-Projekt öffentlich kaum Widerstand. Das hat sich geändert. Seit Donnerstag macht die SVP Zuzwil mit Plakaten auf die Abstimmung aufmerksam und empfiehlt der Bürgerschaft ein Nein einzulegen.

Ortspartei-Präsident Walter Kerschbaumer begründet die Opposition mit der Unsicherheit über die Entwicklung der Abwassergebühren nach Inbetriebnahme der Grossanlage. Ferner kritisiert die Partei, dass Zuzwil künftig kaum Einfluss auf die Abgaben/Gebühren haben werde: «Diese werden von Wil und Uzwil bestimmt», heisst es. Für Kerschbaumer ist es unverständlich, «dass sich keine Partei über die Kosten Gedanken macht und hinterfragt, wer das bezahlen wird und kann.»

Teure Solidarität mit Wil

Kritisch äussert sich zeitgleich der Zuzwiler Peter Link in einem Schreiben an diese Zeitung. Er macht klar, dass mit der Beteiligung Zuzwils an der ARA Thurau eine wiederholt modernisierte, funktionierende Anlage aufgegeben werde, obwohl keine Sanierungspflicht bestehe.

Anders sei die Situation in Wil: «1956 als Pionieranlage im Kanton gebaut ist die ARA Freudenau – trotz periodischer Nachrüstung – ‹Schrott› und müsste ersetzt werden.» Hinzu komme, sagt Link, dass Wil gemäss Bundesgesetzgebung mit einer vierten Reinigungsstufe ausgerüstet werden muss.

In einem allfälligen Beitritt Zuzwils zum Abwasserverband Thurau sieht Peter Link daher einen kostspieligen Solidaritätsakt mit der Stadt Wil. Denn er befürchtet für die Zuzwiler Haushalte happige Preisaufschläge, da die Investitionskosten für die ARA Thurau über die Abwassergebühren finanziert werden. Mit einem Kubikmeter-Tarif von 1.30 Franken und einem jährlichen Pro-Kopf-Ausgleichsbeitrag von 9 Franken gehört die Gemeinde aktuell zu den günstigsten im Kanton. Links sagt:

«Ich gehe von einer Verdoppelung der Abgaben je Kubikmeter aus, wenn das denn reicht.»

Dass die Abwassergebühren steigen werden, bestätigt auch Gemeindepräsident Roland Hardegger. Aber nicht in diesem Umfang. Konkrete Zahlen will er nicht nennen. Zumal die aktuellen Berechnungen auf dem vorliegenden Vor- und nicht auf einem Bauprojekt basierten.

Ohnehin werden die Zuzwilerinnen und Zuzwiler für die Abwasserentsorgung aber künftig tiefer in die Tasche greifen müssen. Hardegger sagt:

«Wir werden die Gebühren voraussichtlich bereits auf nächstes Jahr leicht anpassen müssen.»

Explizit warnt er vor dem Irrglauben, dass Zuzwil den ARA-Status-quo mittelfristig halten kann. Einerseits zeichneten sich seitens des Bundes Erhöhungen der Ausgleichsbeiträge ab. Anderseits sei die Ausdehnung der Sanierungspflicht auf mittlere Anlagen ein Indiz dafür, dass die Anforderungen an Abwasserreinigungsanlagen generell weiter steigen werden.

Sorge um die Thur

Peter Link geht es aber nicht nur ums Geld. Er hegt auch Zweifel an den propagierten Vorteilen der Gross-ARA für die Thur. Selbstverständlich, sagt er, führe die zusätzliche Reinigungsstufe zu einer Reduktion der Mikroverunreinigung. Jedoch vermöge keine Anlage der Welt eine 100-prozentige Reinigungsleistung zu erbringen: «Die Abwässer, die in den Vorfluter gelangen, bleiben belastet.»

Die Thur bei Oberbüren in diesem Sommer: Peter Link befürchtet, dass das Selbstreinigungsvermögen des Flusses nach dem Bau der ARA Thurau überfordert würde. Bild: Andrea Häusler

Heute gelangen die gereinigten Abwässer aus Wil, Jonschwil, Zuzwil und Uzwil an vier Ableitungsstellen in die Thur. Neu wäre es noch eine. Während die Projektverantwortlichen den längeren Thurabschnitt ohne Abwassereinleitung als Vorteil für den Naturraum hervorheben, befürchtet Peter Link eine Überlastung des Selbstreinigungsvermögens des Vorfluters nach der Einleitungsstelle. Er sagt:

«Es ist absehbar, dass die Thur – bei Situationen wie in diesem Sommer – ab der Einleitung der ARA Thurau, im Wesentlichen aus gereinigtem Abwasser bestehen wird.»

Als pensionierter Chemiker ist er überzeugt, dass die massierte Einleitung von Abwässern an einer Stelle aus naturwissenschaftlicher Sicht höchst problematisch ist.

FDP Zuzwil sagt Ja zur ARA Thurau Die FDP Zuzwil stellt sich klar hinter die Vorlage. «Für den Vorstand ist es von grösster Bedeutung, dass wir zu unserem Trinkwasser Sorge tragen», heisst es in der entsprechenden Medienmitteilung. Das Projekt schütze die wichtigen regionalen Grundwasserfassungen in der Thurau. Die FDP ist überzeugt, dass Projekte in dieser Dimension wirtschaftlicher und nachhaltiger durchgeführt werden können, wenn dies gemeinsam geschieht. Bei der bestehenden Anlage bestehe ein Sanierungsbedarf und die Finanzierung des Projekts erfolge über Abwassergebühren und nicht über Steuergelder. Der Vorstand empfiehlt deshalb ein Ja zur gemeinsamen ARA Thurau. (pd)

