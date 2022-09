ABSTIMMUNG Nach Abfuhr für Wil West: Selbst im Wahlkreis Wil gab es in über der Hälfte der Gemeinden ein Nein Wundenlecken in der Region Wil. Ein vertiefter Blick auf das Abstimmungsergebnis von Sonntag zeigt klar auf, dass dem Projekt selbst im Wahlkreis Wil und im Toggenburg einiges an Rückendeckung fehlte. Simon Dudle 26.09.2022, 16.00 Uhr

Das ist ein herber Rückschlag für den Wirtschaftsstandort Wil. Viele Jahre war geplant worden, die politische Zusicherung im St.Galler Kantonsrat war überwiegend vorhanden. Doch das Volk, das in der Schweiz immer recht hat, will es anders: Die 35 Millionen Franken, welche zur Erschliessung des Entwicklungsschwerpunktes zwischen Wil, Münchwilen und Sirnach geplant waren, werden nicht gesprochen. 52,6 Prozent sagten am Sonntag an der Urne Nein. Das tönt auf den ersten Blick nach einer eher engen Kiste. Ein detaillierter Blick auf die Zahlen sagt anders:

Wahlkreis Wil: Sechs Gemeinden sagen Nein

Kurz nach Bekanntwerden des Abstimmungsergebnisses verwiesen mehrere Verlierer in ihren Stellungnahmen darauf, dass es immerhin rund um Wil Zustimmung gab, sagten doch Wil, Uzwil, Kirchberg, Zuzwil und Jonschwil Ja zur Wil-West-Erschliessung.

Im Wahlkreis Wil gab es aber in mehr als der Hälfte aller zehn Gemeinden einen Nein-Überhang. Schon die Niederhelfenschwilerinnen und Niederhelfenschwiler, welche noch recht nahe von Wil West wohnen, waren dagegen. Und auch die beiden grösseren Gemeinden Flawil und Oberuzwil verwarfen die Vorlage, wobei in Oberuzwil nur gerade einmal zwei Stimmen den Unterschied ausmachten. Des Weiteren liess sich auch in Oberbüren, Niederbüren und Degersheim keine Mehrheit für ein Ja finden. Pikant: Niederhelfenschwil, Oberbüren und Niederbüren gehören dem Verein Regio Wil an, welcher das Projekt Wil West aufgegleist hatte.

Toggenburg: Nur Kirchberg stimmte zu

Ein deutliches Bild ergab sich im Toggenburg. Nur Kirchberg – die südlichste Gemeinde des Thurtals – sprach sich für die Erschliessung von Wil West aus. Mit 1378 Ja- zu 1232 Nein-Stimmen war das Ergebnis allerdings nicht allzu deutlich. Klarer waren die Verdikte im Nein-Lager. So verwarf etwa die Toggenburger Zentrumsgemeinde Wattwil mit 961 zu 1440 Stimmen Wil West deutlich. In Wattwil waren somit rund 60 Prozent der Stimmenden dagegen. Auch in Lütisburg, das der «Regio Wil» angeschlossen ist, gab es ein Nein. Genau wie in Lichtensteig, das bei anderen Abstimmungen oftmals dem Toggenburger Strom entgegen geschwommen ist.

Wahlkreise: Lediglich Wil sagte Ja

Ganz allgemein ist festzuhalten, dass die Unterstützung von ausserhalb des Wahlkreises Wil bescheiden war. Nur im Wahlkreis Wil wurden mehr Ja- als Nein-Stimmen gezählt. In den Wahlkreisen Werdenberg und Sarganserland wurde die Vorlage gar in allen Gemeinden abgelehnt. Es scheint also nicht gelungen zu sein, die Vorteile von Wil West auch im südlichen Kantonsteil schmackhaft zu machen.

Städte: Nein in St.Gallen, Ja in Rapperswil-Jona

Unterschiedlich fiel das Abstimmungsergebnis in den vier Städten des Kantons aus. Die St.Gallerinnen und St.Galler schickten Wil West mit 10'330 zu 9969 Stimmen bachab. In Rapperswil-Jona gab es hingegen ein wuchtiges Ja. 5585 Personen stimmen zu, 4051 waren dagegen, was einer Zustimmung von nahezu 58 Prozent entspricht. Auch in Gossau gab es mehr Ja- als Nein-Stimmen (2624 zu 2438). Mit der deutlichsten Zustimmung wartete erwartungsgemäss die Stadt Wil auf, wo 60,5 Prozent Ja sagten.