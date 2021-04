ABSTIEGSKAMPF Wahrscheinlichkeitsrechnung sagt: FC Wil steigt selbst bei sieben weiteren Niederlagen wohl nicht ab Der FC Wil ist in der Krise und hat in dieser Saison zum zweiten Mal fünf Spiele in Folge verloren. Was passiert, wenn er auch die sieben verbleibenden Partien dieser Spielzeit verliert? Dann halten die Äbtestädter mit über 60-prozentiger Wahrscheinlichkeit die Liga. Simon Dudle 19.04.2021, 14.41 Uhr

FC-Wil-Trainer Alex Frei zieht nach der fünften Niederlage in Folge, dem 0:1 bei Leader GC, enttäuscht von dannen.

Bild: Andy Mueller, Freshfocus

Der FC Wil kommt nicht mehr vom Fleck und muss sich auf eine heisse Schlussphase in der laufenden Challenge-League-Meisterschaft vorbereiten – und auf den Abstiegskampf. Schon zum zweiten Mal in dieser Saison hat er es nun geschafft, fünf Spiele hintereinander zu verlieren. Was dabei besonders auffällt: Die Äbtestädter sind in der Offensive äusserst harmlos. In diesen fünf Partien haben sie gesamthaft einen einzigen Treffer erzielt – per Foulpenalty. Am vergangenen Samstag im Letzigrund genügte bei der 0:1-Niederlage gegen Leader GC auch eine Elfmeter-Chance nicht zu einem Tor. Dabei werden die Wiler vom Rekordtorschützen der Schweizer Nationalmannschaft, Alex Frei, trainiert.

Auch wenn der Auftritt in Zürich ansprechend war: Die Zahlen in dieser wichtigen Phase der Meisterschaft sind miserabel. Immerhin beträgt der Vorsprung auf den Abstiegsplatz auch nach der Runde vom vergangenen Wochenende noch sechs Punkte, da keines der sich im Abstiegskampf befindenden Teams am Freitag und Samstag gewinnen konnte. Noch immer sind Xamax, Kriens und Chiasso hinter den Wilern klassiert. Eines dieser Teams wird am 22. Mai in die Promotion League absteigen.

Zu oft müssen die Wiler jubelnden Gegenspielern zusehen. Bild: Ennio Leanza, Keystone

Für einmal ein spannender Frühling

Manch einer macht sich Gedanken, was denn wäre wenn. Was würde passieren, wenn die Wiler auch die verbleibenden sieben Partien dieser Saison alle verlieren? Der geneigte Mathematiker nimmt die Wahrscheinlichkeitsrechnung zur Hand. Und die geht, etwas vereinfacht formuliert, in diesem Fall so: Man rechne mit lauter Wiler Niederlagen, also auch gegen die drei Mitkontrahenten um den Abstieg. In allen weiteren Partien von Xamax, Kriens und Chiasso nimmt man die Wahrscheinlichkeit auf Punktezuwachs anhand der bisherigen Resultate dieser Saison. Man rechne. Demnach liegt der FC Wil Ende Saison mit einer Wahrscheinlichkeit von 60,26 Prozent vor dem FC Chiasso und hält tendenziell die Liga.

Aber eben: Mit Mathematik hat noch niemand eine Meisterschaft gewonnen oder einen Abstieg verhindert. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Und dort dürfte die entscheidende Phase am kommenden Samstag beginnen. Zuerst geht es am Dienstag zwar zu Hause gegen den FC Aarau. Danach stehen aber der Reihe nach die Partien gegen Kriens, Schaffhausen, Xamax und Chiasso an. Danach sollte der Ligaerhalt wenn irgendwie möglich geschafft sein. Denn in den letzten beiden Runden stehen die Duelle mit den Spitzenteams Stade Lausanne-Ouchy und Thun an, welche dann womöglich noch im Rennen um den Aufstieg sind. Immerhin: Hatte man auf dem Bergholz in den vergangenen Saisons jeweils über die fehlende Spannung gegen Ende der Meisterschaft geklagt, so ist dies im Jahr 2021 anders.