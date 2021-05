ABSTIEGSKAMPF Alex Frei giesst vor dem Abstiegsknüller gegen Chiasso ordentlich Öl ins Feuer: «Mannschaft wird auf alles rennen, was sich bewegt» Der Abstiegskampf in der Challenge League spitzt sich zu. Mittendrin ist der FC Wil. Morgen Dienstag gastiert Schlusslicht Chiasso im Bergholz. Im Vorfeld heizt Wils Trainer Alex Frei ordentlich ein. Man werde sich revanchieren für die Auswärtsspiele in Chiasso. Die Aussage bezieht sich nicht aufs Sportliche. Simon Dudle 10.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alex Frei hat keine guten Erinnerungen an den nächsten Gegner Chiasso.

Bild: Urs Lindt, Freshfocus

Abstiegskampf ist, wenn Mätzchen auf und neben dem Feld an der Tagesordnung sind. Und im Abstiegskampf befindet sich der FC Wil drei Runden vor Schluss erstmals seit 2015, als er sich erst in der allerletzten Runde rettete. In dieser Saison bleiben noch drei Runden zu spielen und der Vorsprung auf Schlusslicht Chiasso ist auf vier Punkte geschmolzen. Die Tessiner gastieren am Dienstagabend im Bergholz. Die Ausgangslage ist so: Gewinnen die Wiler, ist der Ligaerhalt auch mathematisch eingetütet. Gibt es ein Unentschieden, ist die Entscheidung zwar vertagt, die Chancen auf den Ligaerhalt sind aber sehr gross. Gibt es hingegen eine Niederlage, so beginnt das ganz grosse Zittern, zumal es in den letzten beiden Runden gegen die beiden Spitzenklubs Stade Lausanne-Ouchy und Thun geht.

Vor dem Knüller bringt Wils Trainer Alex Frei mit mehreren angriffigen Aussagen ordentlich Zunder rein. Er sagt: «Ich verspreche, dass wir uns revanchieren werden für die Auswärtsspiele in Chiasso. Ich vergesse nicht, mit welchen Mitteln man was macht.» Auf die Nachfrage, was damit gemeint sei, will Frei nicht in die Tiefe gehen, macht aber weitere markante Andeutungen:

«Ich kann garantieren, dass es am Dienstag kein normales Spiel geben wird. Ich rate der Liga, gute Schiedsrichter zu schicken.»

Man dürfe eine Wiler Mannschaft erwarten, die auf alles rennt, was sich bewegt. Und weiter sagt Frei: «Spielerisch wird das vielleicht kein Augenschmaus. Und es wird sehr viele Unterbrüche geben.» Hoppala. Spielleiter wird übrigens der erfahrene Super-League-Schiedsrichter Alain Bieri sein.

Drei Wiler Platzverweise

Was ist in den beiden angedeuteten Spielen in Chiasso passiert? Resultatmässig aus Wiler Sicht wenig Erfreuliches. Ende Oktober gab es beim Schlusslicht ein mageres 1:1, Ende Februar gar eine schmerzhafte 0:1-Niederlage. Die Tessiner sind bekannt dafür, dass sie alle Register ziehen und auch Mätzchen nicht abgeneigt sind. In der Vergangenheit liess sich die jeweils junge Wiler Mannschaft wiederholt aus der Bahn werfen und es wurde keines der letzten sechs Direktduelle gegen Chiasso gewonnen.

Noch in Erinnerung ist ein Spiel zwischen diesen beiden Teams im Spätherbst 2019, als Alex Frei allerdings noch nicht Trainer der Wiler war. Bei der 1:4-Heimniederlage wurden drei Wiler des Feldes verwiesen. So unter anderem Goalie Zivko Kostadinovic, weil er Richtung Chiasso-Fans gespuckt haben soll, nachdem diese Gleiches in seine Richtung getan hatten. Die Partien gegen Chiasso sind fast immer ruppig und mit zunehmender Spieldauer hektisch bis giftig. Nach den Aussagen von Alex Frei würde es fast schon erstaunen, wenn es dieses Mal anders wäre.

Wohl noch ein Sieg nötig

Es bleibt trotzdem zu hoffen, dass man hinterher über die sportlichen Ereignisse zu berichten hat und nicht über Randgeschichten. Denn in dieser Phase der Meisterschaft zählen keine Randnotizen, sondern nur noch Resultate. Wohl noch einen Sieg aus den letzten drei Partien brauchen die Wiler, um ab Ende Juli eine 18. Saison in Folge in der Challenge League zu spielen.