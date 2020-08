Bildstrecke «Absolut fantastisch»: Der Oberuzwiler Paul Baldegger hat über 700 Ballonfahrten unternommen – die Begeisterung hat nie nachgelassen Vor 30 Jahren gründeten drei Ballon-Enthusiasten die Ballongruppe Fürstenland. Mit dabei: der Oberuzwiler Paul Baldegger. Es ist der Abwechslungsreichtum, der den 79-Jährigen bis heute am Ballonfahren fasziniert. Tobias Söldi 20.08.2020, 17.00 Uhr

Über den Wolken ist es still: Weil der Ballon mit dem Wind gleitet, fühlt man sich wie auf einer windstillen Terrasse Bilder: Fred Podolak

Mehr als 200 Jahre ist es her, seit der erste bemannte Ballon gen Himmel stieg: Am 21. November 1783 schwebten Jean-François Pilâtre de Rozier und François d’Arlandes ganze 25 Minuten über Paris. Zehn Kilometer legten sie dabei zurück. Der Traum vom Fliegen war endlich in Erfüllung gegangen.

Seither haben Flugzeuge, Helikopter und Gleitschirme den Himmel erobert – aber das Ballonfahren fasziniert noch immer, obwohl oder gerade weil sich seit den Anfängen nur wenig verändert hat. Der Oberuzwiler Ballonfahrer Paul Baldegger sagt während des Gesprächs mehrmals begeistert zum Journalisten:

«Sie müssen unbedingt einmal dabei sein. Nur so können Sie das Ballonfahren wirklich erleben.»

Paul Baldegger, Ballonfahrer aus Oberuzwil. Bild: Tobias Söldi

Baldegger hat seinen ersten Ballonflug im Jahr 1985 erlebt, in Bazenheid. «Das war absolut fantastisch. Eine spezielle, neue Erfahrung», erinnert sich der 79-Jährige.

Hier fand der gelernte Treuhänder auch, was er beim einsamen Gleitschirmfliegen vermisst hatte: das Gesellschaftliche, den Kaffee vor dem Start, die Gespräche mit den Mitfahrenden in der Luft, das Abendessen danach.

Auf 5000 Metern Höhe über die Alpen

Baldegger, der bis 2004 die B+P Architektur AG in Oberuzwil führte, liess sich zum Ballonfahrer ausbilden und gründete im Jahr 1990 mit zwei Kollegen, welche mit ihm die Ausbildung besucht hatten, die Ballongruppe Fürstenland. Vor kurzem wurde er für seine Verdienste um den Verein die Ehrenmitgliedschaft verliehen.

Die Ballongruppe Fürstenland (tos) Die Ballongruppe Fürstenland, Teil des Aero-Clubs Schweiz, besteht heute aus fünf Mitgliedern, alles ausgebildete Ballonfahrer. Präsident ist seit Juli der Wiler Patrick Keller. Der Verein, der einen gemeinschaftlichen Heissluftballon besitzt, betreibt das Ballonfahren nicht kommerziell. Seine Ausgaben finanziert er mit auf dem Ballon platzierter Werbung sowie Gästefahrten. Gäste bezahlen zwischen 280 und 300 Franken pro Fahrt. Neben dem Piloten hat es im Korb Platz für drei bis vier Mitfahrende. Weitere Informationen unter www.home.datacomm.ch/bg-fuerstenland.

Selbst nach über 700 Ballonfahrten in den vergangenen 30 Jahren hat die Begeisterung für das Hobby in der Höhe Baldegger nie verlassen. Er erzählt von der Überquerung der Alpen Richtung Italien in einer Höhe von 5000 Metern, von sogenannten «Ballon-Meetings», an denen Dutzende Ballone miteinander in die Höhe steigen, und von der Ruhe in der Luft – weil der Ballon mit dem Wind gleitet, wähnt man sich auf einer windstillen Terrasse.

Ballonfahren ist keine einsame Angelegenheit. Auch während und vor der Fahrt wird das Gesellschaftliche gross geschrieben. Bild: Fred Podolak

Jede Fahrt eine neue Herausforderung

Es ist der Abwechslungsreichtum, der den Vater zweier Töchter am Ballonfahren fasziniert. «Jede Fahrt ist anders.» Die Wetterverhältnisse, die verschiedenen Luftschichten in den unterschiedlichen Höhen, der Wind, die Wolken – sie machen jede Fahrt zu einer neuen, auch anspruchsvollen Herausforderung.

«Das Wichtigste ist die Wetterkunde», sagt Baldegger. Verlässliche Informationen holt er sich jeweils vor dem Start direkt bei Meteo Schweiz in Zürich. Denn mit dem Ballon in einen Sturm geraten, das will niemand. Lieber verzichtet Baldegger ganz auf eine Fahrt. Einmal wurde es knapp:

«Wir konnten gerade noch landen, bevor es zu regnen begann.»

Die Gruppe hatte Glück im Unglück. Eine in der Nähe wohnende Frau hatte die Landung beobachtet und lud die Mannschaft kurzerhand zum Kaffee in ihren Wintergarten ein, bis der Regen nachliess. «So kommt es immer wieder zu interessanten, schönen Begegnungen.»

Ohne Ruhe keine sanfte Landung

Die grösste Herausforderung einer Fahrt ist jedoch die Landung. «In der Luft kann nicht viel passieren», sagt Baldegger. Unten aber erschweren unter Umständen Wind, Nebel oder unebene Böden die Rückkehr. Eine sanfte Landung braucht viel Übung und Konzentration. «Der Heissluftballon reagiert beim Erhitzen der Luft jeweils mit einer gewissen Verzögerung. Da braucht es Fingerspitzengefühl», erklärt Baldegger. Überhaupt: Ohne Ruhe geht es nicht.

«Man darf als Ballonfahrer

nicht nervös werden.»

Leichter als Luft (tos) Das Prinzip des Heissluftballonfahrens hat sich seit den Anfängen kaum verändert. Noch immer nutzt man die Tatsache aus, dass Gase bei verschiedenen Temperaturen unterschiedliches Gewicht haben. Der Ballon steigt auf, wenn die Luft darin genug heiss und leichter als die Luft ist. Kühlt die Luft ab, sinkt der Ballon. Geheizt wird heute mit Propangas. Je nach Grösse, Passagierzahl und Heissluftballon werden pro Stunde etwa 40 bis 50 Kilogramm Propangas benötigt. Der Gasluftballon hingegen wird vor dem Start mit Wasserstoff oder Helium gefüllt, Gase, die leichter sind als Luft.



Der Traum vom Fliegen bleibt

Doch nun zieht sich Baldegger langsam aus der Ballongruppe Fürstenland zurück, auf Ende Jahr hat er seinen Austritt gegeben. Dem Verein wird er weiterhin verbunden bleiben, und auch das Ballonfahren wird er weiter pflegen, aber mehr für sich selbst, kurzfristig und privat, wie er sagt.

Ein bisschen «Baldegger» bleibt der Ballongruppe trotzdem erhalten. Neffe Urs Baldegger, Unternehmensleiter der Baldegger Automobile AG, hat kürzlich seine Ausbildung zum Ballonfahrer abgeschlossen und ist als Vizepräsident nachgerückt. Der Traum vom Fliegen, er fasziniert noch immer.