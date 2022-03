Wiler Maturandin stellt einen veganen Energieriegel her

Abschlussarbeit Vegan und Bio: Eine Wiler Maturandin stellt einen Energieriegel aus lokaler Produktion her Die Maturandin der Kanti Wil, Anouk Elbs, wollte bei der Abschlussarbeit ihre zwei Leidenschaften verbinden: Sport und Wirtschaft. So kreierte sie einen eigenen Riegel aus lokaler Produktion. Nach der Matura will sie mit dem Verkauf des Riegels starten. Natalie Milsom 21.03.2022, 15.00 Uhr

Die Wiler Maturandin Anouk Elbs stellt für ihre Abschlussarbeit einen veganen Energieriegel her. Bild: Natalie Milsom

Anouk Elbs ist Maturandin an der Kanti Wil und seit Jahren eine leidenschaftliche Sportlerin, zuerst in der Leichtathletik und seit vier Jahren spielt sie Handball bei den Damen 1 des KTV Wil. Als es darum ging, für ihre Maturaarbeit ein Thema zu finden, war für sie schnell klar, dass sie ihre Leidenschaft für den Sport mit ihrem Schwerpunktthema Wirtschaft verbinden möchte.

Da sie vor Wettkämpfen oft Energieriegel konsumiert, lag die Idee nahe, selber einen solchen herzustellen, um die Zusammenhänge der einzelnen Inhaltsstoffe besser kennen zu lernen. Um ihr theoretisches Wissen aus dem Fach Wirtschaft in die Praxis umzusetzen, beschloss sie, die Riegel auch zu verkaufen. So konnte sie von ihrem Wissen von Marketing und Vertrieb profitieren. Zudem würden auch andere Sportbegeisterte von gesunden und lokalproduzierten Riegel profitieren können.

Auf den Trend setzen

Um die ideale Zusammensetzung ihres Riegels zu finden, setzte die 17-Jährige auf zwei Komponenten: Einerseits machte sie eine Umfrage in ihrem Sportlerinnen- und Sportlerumfeld, um dort die ernährungstechnischen und geschmacklichen Präferenzen herauszufinden. Über 500 Antworten kamen zurück. Andererseits führte sie ein Interview mit der Ernährungsspezialistin und Leiterin der Ernährungsberatung am Kantonsspital St.Gallen, Rahel Giger.

Nach der Auswertung der beiden Informationsquellen beschloss die Hobbybäckerin, auf einen veganen Beerenriegel zu setzen – dies, weil die vegane Ernährung ein grosser Trend ist. Ausserdem sollte der Riegel in Bioqualität hergestellt werden.

Bei den Beeren entschied sie sich für Cranberrys. Diese enthalten von Natur aus viel Vitamin C, Vitamin A und Antioxidantien. Die Wilerin sagt: «Die Beeren werden deshalb auch ‹Superfood› genannt und sind zudem eine ausgezeichnete Quelle von Kalium, Natrium und Magnesium. Also ideal für meinen Riegel.»

Den Riegel stellt die Hobbyköchin selber her. Bild: Natalie Milsom

Experimente in der Küche

Basierend auf diese Grundlagen, begann die Sportlerin ihre Experimente in der Küche. In mehreren Anläufen probierte sie verschiedene Varianten aus und gab die Zwischenresultate Familienmitgliedern und Freundinnen zum Testen. Sie passte die Rezeptur so lange an, bis das Ergebnis ihren geschmacklichen Ansprüchen genügte.

Zufrieden mit ihrem Ergebnis verteilte sie den Riegel an 40 Personen, die den Riegel ausprobierten und dazu ein Feedback ausfüllten. «Die Rückmeldungen waren sehr positiv», sagt Anouk Elbs. «Niemand hatte weitere Kritik oder Änderungsvorschläge.»

Anschliessend analysierte sie den Markt, testete die Konkurrenzprodukte, verglich Preise und Zutaten. Sie wollte ihren Riegel im oberen Preis- und Qualitätsbereich ansiedeln. Der hohe Preis war vertretbar, weil die Herstellung kleiner hochwertiger Mengen teurer ist und weil der Riegel lokal produziert wird.

Die Verpackung des Riegels besteht aus recycelbarem Material. Bild: Natalie Milsom

Nach der Matura mit dem Verkauf starten

Bei der Verpackung verbindet die Maturandin die Farbe Blau mit der «Gewinnerfarbe» Gold und stellt diese aus recycelbarem Material her.

Der Name «1BOOST» war schnell gefunden. Anouk Elbs erklärt: «Der Name suggeriert, dass die Konsumenten dank des Riegels einen Kraftschub bekommen, deshalb der englische Begriff Boost. Die Zahl eins steht dafür, dass der Riegel unterstützend sein kann, um die Nummer eins bei Wettkämpfen zu werden.» Sie deutet auf das kleine Symbol neben dem Namen: «Deshalb auch das Symbol eines Gewinners, der einen Pokal in der Hand hat.» Anschliessend drehte sie auch ein Werbevideo.

Weil bald die Maturaprüfungen anstehen, hat Anouk Elbs noch nicht mit dem Verkauf begonnen. «Das wäre im Moment einfach zu viel Arbeit: Backen, Marketing mit einer ansprechenden Website, der Vertrieb.» Nach der Matura möchte sie ein Zwischenjahr einlegen, sie hofft, dass sie dann den Verkauf in Angriff nehmen kann. «Die Rückmeldungen meiner Sportlerkolleginnen waren sehr ermutigend», erklärte sie und verpackt ihre Riegel in der Box.