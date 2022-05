Wilens Gemeindepräsident Kurt Enderli zieht es auf die Alp

Abschied Wilens Gemeindepräsident Kurt Enderli zieht es nach seiner Amtszeit auf die Alp Ende Monat tritt Wilens Gemeindepräsident nach 19 Jahren im Amt zurück. Er will in die Berge. Vielleicht zehn Tage, vielleicht zehn Jahre. Christoph Heer / Simon Dudle 17.05.2022, 15.00 Uhr

Versammlung GIS-Verband Thurgau mit Präsidentenwechsel. Noch-Präsident Kurt Enderli moderiert die letzte Versammlung im Präsidentenamt. Andrea Tina Stalder

Es ist eine kleine Ära, welche im 2500-Seelen-Dorf Wilen ihr Ende findet. Und zwar schon in wenigen Tagen. Rund 19 Jahre wird Kurt Enderli als Gemeindepräsident im Amt gewesen sein. Bereits im vergangenen Spätherbst ist Michael Gieseck zum direkten Nachfolger gewählt worden.

Doch was tun mit der freien Zeit? Dazu liess sich Enderli in die Karten blicken: «Ich werde mich auf einem Berggasthaus niederlassen. So quasi zurück zu den Wurzeln. Mit Karotten schälen und Toiletten reinigen», sagt er augenzwinkernd. «Wenn es mir nicht gefällt, bin ich nach zehn Tagen wieder zurück, ansonsten wohl erst in rund zehn Jahren», sagte Enderli.

Kurt Enderli moderiert die letzte Versammlung als Präsident des GIV. Andrea Tina Stalder

16 Jahre Präsident von GIV-Thurgau

Diese Aussagen fielen an der Versammlung des Geoinformationsverbands (GIV) Thurgau. Ganz 16 Jahre stand Enderli auch jenem Gremium vor. Mit Gedichten, unter anderem von Hermann Hesse, trat Enderli vor wenigen Tagen als Präsident des GIV zurück. Rückblende: Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern des Kantons, Gemeinden, Werkbetrieben und Privatwirtschaft, untersuchte vor dem Jahr 2002 eine mögliche Nutzung des Geoinformationssystems des Kantons (ThurGIS) für Dritte.

Aus verschiedenen Gründen wurde dieser Schritt jedoch nicht realisiert. Eine Koordination im gesamten Geo-Bereich wurde aber als zwingend notwendig erachtet. Dafür wurde der GIV geschaffen. Kurt Enderli trat besagtes Amt als Nachfolger von Roland Kuttruff an. An keiner der rund 64 Vorstandssitzungen hat er gefehlt.

«Kurt Enderli hat viele Fähigkeiten, ist zielorientiert, pragmatisch und pflegt einen guten Umgang mit seinen Mitmenschen. Zudem kann er auch, wenn es denn sein muss, austeilen. Aber dazu gehört auch, dass man einstecken sollte. Und das kann Kurt Enderli ebenfalls», sagte Martin Barrucci, Leiter des Thurgauer Amts für Geoinformation.