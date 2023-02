Abschied Der Energiebeauftragte geht: «Wil ist heute bezüglich nachhaltiger Mobilität ein nationales Vorbild» Nach neun Jahren bei der Stadt Wil hat sich Stefan Grötzinger, der Energiebeauftragte und Leiter der Fachstelle Energie, entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen. Christof Lampart Jetzt kommentieren 26.02.2023, 12.00 Uhr

Der scheidende Energiebeauftragte, Stefan Grötzinger, zu seiner Motivation, Wil zu dienen: «Mein Ziel war stets Energiestadt Gold». Bild: Christof Lampart

Als Stefan Grötzinger im Jahr 2014 als Energiebeauftragter der Stadt Wil anfing, fand er vor allem eines vor: Ein geringes Budget, kurze Entscheidungswege, Skepsis auf allen Ebenen, Anti-Zürich-Reflexe und Gestaltungsfreiraum. Etwas, was er von seinen früheren Stellen in Zürich, wo er für Stadt und Kanton im Bereich Mobilitätsmanagement tätig war, nicht so kannte.