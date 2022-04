Abkühlung Die ersten Badis in der Region öffnen – und die anderen? Eine Übersicht Die Tage sind wieder länger. Und inzwischen auch wärmer. So warm, dass die ersten Freibäder im Toggenburg und in der Region Wil die Türen öffnen. Was neu ist, und was geblieben. Renato Schatz 29.04.2022, 19.27 Uhr

Die Badi Weierwise in Wil öffnet am 7. Mai - voraussichtlich mit etwas kühlerem Wasser als auf der Anzeigetafel dieses Bildes. Bild: PD

Ab dem 1. Mai ist es so weit: Man kann sich im Parkbad an der Murg wieder auf der Wiese sonnen und im Wasser abkühlen. Die Saisoneröffnung wird mit einem Apéro zwischen 12 und 14 Uhr gefeiert. Stammgästen dürfte dann der Kiosk auffallen. Er hat ein Facelifting erhalten. Die Eintrittspreise sind unverändert.

Im Mai und im September kann zwischen 9 und 19 Uhr gebadet werden, in den Monaten Juni, Juli und August noch eine Stunde länger. Ist das Wetter jedoch schlecht, ist an der Murg bereits um 12 Uhr Feierabend.

In den beiden Wiler Freibädern, Weierwise und Bergholz, geht es am 7. Mai los. Wobei: Der inoffizielle Saisonauftakt findet schon am Abend davor statt, beim traditionellen Eröffnungsapéro um 17 Uhr in der Badi Weierwise. Wer den Vorverkauf nutzt, profitiert von zehn Prozent Rabatt. Die beiden Wiler Freibäder haben mit Diego von Büren einen neuen Verantwortlichen für Gastronomie und Events, wovon es einige geben wird. Ebenfalls neu sind die Preise: Sie steigen um jeweils zwei Franken, in beiden Badis.

In der Vor- und Nachsaison, in den Monaten Mai und September, haben die Bäder von 8 bis 19 Uhr offen, ansonsten bis 21 Uhr – abgesehen von Samstag und Sonntag. Dann macht die Badi um 20 Uhr dicht. Ob die Weierwise überhaupt geöffnet ist, hängt vom Wetter ab. In der Hauptsaison wird ein Frühschwimmen angeboten: montags und donnerstags in der Badi Weierwise, dienstags und freitags im Bergholz.

Eine Woche später, am 14. Mai, geht es auch die Badi in Niederuzwil los. Das Ende der Saison ist mit dem 31. August bereits terminiert. Was ebenfalls bekannt ist: Der Badi-Kiosk hat einen neuen Pächter: Milomir Petrovic.

Die Badi kann bei schönem Wetter zwischen 9 und 20 Uhr, bei schlechtem Wetter zwischen 11 und 19 Uhr benutzt werden.

Am Mittwoch, 11. Mai, empfängt das Freibad im Ghürst erstmals in diesem Jahr Badegäste. Wer regelmässig vorbeikommen will, kann ab dem 7. Mai den Vorverkauf für Saisonabos nutzen. Bis zum 22. Mai spart man zehn Prozent. Neuerdings muss für die Saisonkarte ein Depot von zehn Franken hinterlegt werden.

Während der Hauptsaison, die am 15. Juni beginnt und am 15. August endet, ist die Badi in Oberuzwil täglich zwischen 9 und 20 Uhr geöffnet. Davor und danach schliesst sie eine Stunde früher. Die Verantwortlichen behalten sich vor, die Anlage bei schlechtem Wetter gar nicht erst zu öffnen oder früher zuzumachen.

Der 7. Mai, das ist der erste Baditag in Flawil. Der letzte ist der

4. September. Während dieser Zeit fährt auch in diesem Jahr wieder der Badi-Bus zum Schwimmbad Böden. Wenn es die Witterung zulässt, ist er jeweils am Mittwoch, Samstag und Sonntag unterwegs. Und in der ersten und letzten Sommerferienwoche täglich. Die Fahrt ist kostenlos. Der Badi-Eintritt nicht, kostet aber gleich viel wie in den Jahren davor. Wer sich ein Abo sichern will, kann den Vorverkauf nutzen: Heute Samstag sowie am kommenden Mittwoch können Abos gekauft, aber auch Liegestuhlplätze und Mietkabinen reserviert werden.

Offen ist die Badi täglich von 9 bis 20 Uhr, wobei es auch in Flawil Ausnahmen gibt: In der letzten Saisonwoche etwa, in der es nur einen reduzierten Betrieb gibt. Oder bei unbeständigem Wetter. Dann sind die Becken für Schwimmerinnen und Schwimmer nur zwischen 10 und 13 Uhr zugänglich.

Am dem 14. Mai öffnet die Badi in Degersheim ihre Tore. Es gab auch schon Jahre, in denen man die Eröffnung kurzfristig nach hinten schieben musste. Weil plötzlich Schnee lag im vergleichsweise hoch gelegenen Degersheim. Also, sagt Andreas Baumann, Gemeinderatsschreiber im Dorf: «Wir hoffen auf gutes Wetter. Der vergangene Sommer war ja nicht wirklich ein schöner.» In besagtem vergangenen Sommer probierte die Badi etwas aus: Sie schloss die Anlage, wenn das Wetter schlecht war. «Wir hatten deshalb teils fast eine ganze Woche geschlossen.» Nun kehren die Verantwortlichen zurück zu den ursprünglichen Öffnungszeiten. Heisst: Die Badi Mühlefeld hat auch dann offen, wenn es regnet, nur eben kürzer als bei Sonnenschein. Unverändert bleiben dagegen die Preise.

Die Öffnungszeiten: Im Mai und Ende August zwischen 9 Uhr und 18.30. Ansonsten zwischen 9 und 20 Uhr. Ist die Witterung schlecht, darf zwischen 9 und 11 geschwommen werden.

Spielt das Wetter mit, baden die Lichtensteigerinnen und Lichtensteiger am 7. Mai das erste Mal in ihrer Badi. Wenn nicht, erfolgt der Saisonauftakt zu einem späteren Zeitpunkt. Die Preise bleiben gleich. Wechseln soll aber ab und an das Essen: Neben den üblichen Badi-Klassikern wie Pommes oder Hamburger werden immer wieder neue Menus und frische Salate im Badi-Restaurant angeboten.

Sollte das Wetter nicht gut sein oder das Thermometer unter 20 Grad fallen, trifft man vor der Lichtensteiger Badi ein «Geschlossen»-Schild an. Ansonsten kann von Sonntag bis Donnerstag zwischen 9 und 20 Uhr gebadet werden, Freitag und Samstag sogar bis 21 Uhr. Ab August öffnet die Badi dafür morgens etwas später, um 9.30, und schliesst jeweils eine Stunde früher.

Noch immer wird gebaut auf der sogenannten «Gesamtsportanlage» in Wattwil. Zu dieser gehört auch die Badi, die – im Gegensatz zur Dreifachturnhalle –nicht erst im Herbst, sondern bereits im Juni in Betrieb genommen wird. Das will gefeiert werden: Am 3. und 4. Juni sind Festivitäten geplant, ab Sonntag, dem 5. Juni, herrscht dann regulärer Bade-Betrieb.

Jeden Tag von 8.30 bis 20 Uhr ist die Anlage offen. Macht das Wetter nicht mit, ist es möglich, dass die Badi früher schliesst.

Am Samstag schon öffnet die Badi in Ebnat-Kappel. Sie ist damit die erste in der Region. «Weil unsere Stammgäste voller Vorfreude sind, gerade nach den vergangenen zwei Pandemiejahren», begründet Ruedi Artho, Leiter der Anlage. Die Preise bleiben beim Alten, das Personal derweil nicht. Es gibt einen neuen Koch sowie einen zusätzlichen Bademeister.

9 bis 19 Uhr, so die Öffnungszeiten bis Mitte Juni, ehe das Bad abends noch etwas länger offen bleibt. Ausserdem bietet das Freibad jeweils am Dienstag und am Donnerstag ein Frühschwimmen an. Allerdings erst, wenn das Wasser warm genug ist.

«Drei bis fünf Grad kälter als in Wil» sei es in Unterwasser, sagt Cornelia Lusti, Bademeisterin in der dortigen Badi. Also öffnet sie am 14. Mai und damit ein bisschen später als viele andere Freibäder in der Gegend. Die Anlage in Unterwasser wurde vor zwei Jahren erst renoviert, Änderungen werden deshalb keine vorgenommen. Auch beim Preis nicht. Touristen, die in Unterwasser übernachten und eine «Gästekarte» vorweisen können, zahlen jedoch nur den halben Preis.

Die Öffnungszeiten: Zwischen 9 und 19.30 Uhr in der Saison, also im Juni, Juli und Mitte August. Vor- und nachher schliesst die Badi eine Stunde früher.