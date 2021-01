"Abhängige quälen sich nicht einfach, weil es ihnen Spass macht": Im Gespräch mit einem Suchtberater

Einen Schuss gesetzt auf der Parkbank am helllichten Tag: Hat Wil ein Drogenproblem?

Jedes Jahr werden in Wil mehr Spritzen an Drogenabhängige verteilt. Schweizer Städte belegen im Kokainkonsum europaweit den Spitzenplatz und auch in Wil nimmt der Gebrauch stetig zu. Doch es wird viel für die Süchtigen getan.