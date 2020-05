Abgesagt: Auch das Festival am Gleis in Degersheim fällt dem Coronavirus zum Opfer Die Gesundheit von Besuchern, Crew und Künstlern gehe vor, begründen die Organisatoren. Auch könne man die Abstandsregeln nicht für alle Gäste gewährleisten. 15.05.2020, 09.00 Uhr

Marc Sway trat 2018 am Festival am Gleis auf. Bild: Christoph Heer

(tos/pd) «Die Würfel sind gefallen», schreibt Urs Graber vom OK des Festivals am Gleis in einer Medienmitteilung. Die diesjährige Ausgabe des Degersheimer Festivals findet nicht statt.

Urs Graber, Festival am Gleis PD

Der Grund: Die Gesundheit von Besuchern, Crew und Künstlern geht vor. Man könne beispielsweise die weiterhin vorgeschriebenen Abstandsregeln nicht für alle Besucher gewährleisten, auch wenn man die Besucherzahl begrenzen würde.

Zurzeit stehen die Organisatoren in Kontakt mit den Künstlern. «Denn wir wollen gerne versuchen, so viele Bands wie möglich aus dem diesjährigen Line-up live am Festival am Gleis 2021 zu sehen.» Dieses findet am 14. August 2021 auf dem Bahnhofsplatz in Degersheim statt.