Bichwiler erklimmt mit dem Bike den Kilimandscharo

Abenteuerreise Ohne Klettern auf 5896 Meter: Wie ein 25-jähriger Bichwiler mit dem Bike das Dach Afrikas erklimmt Reto Sennhauser liebt Herausforderungen, die Natur, vor allem aber das Nicht-Alltägliche. Mit einer Biketour auf den Kilimandscharo hat sich der 25-jährige Bichwiler einen Traum erfüllt. Zurückgekehrt ist er voller Emotionen und neuer Erfahrungen, jedoch ohne Bike. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 12.01.2023, 16.39 Uhr

Den Kilimandscharo im Fokus. Bild: PD

Reto Sennhauser humpelt. «Ein kleiner Kletterunfall», lacht der 25-Jährige. Ein Stein habe den kleinen Zeh getroffen. Das war vergangenes Wochenende in der Wildhauser Schafbergwand. Klettern und Bergsteigen sind seine Passion. Können, das er auch in der Jugendorganisation des SAC Uzwil weitergibt. Und wenn die Gebirge im Winter unter meterhohen Schneedecken ruhen, wagt sich der gelernte Geomatiker an die Königsdisziplin unter den Alpinisten, das Eisklettern. Dennoch sagt er: «Ich suche nicht den ultimativen Kick, das Risiko. Ich bewege mich einfach gern abseits des Mainstreams.»

Bis 2016 verboten

Daher wäre für ihn eine Wanderung auf den Kilimandscharo wenig reizvoll gewesen. Oder wie er selber sagt: «Langweilig genug». Denn technisch stelle der Berg geringe Anforderungen. Ein relativ einfach begehbarer Wanderweg führe bis zum Gipfel. Einzig die Höhe sei problematisch.

Den mit 5895 Metern höchste Berg Afrikas mit dem Bike zu befahren hingegen war eine andere Nummer. Der Abenteuertrip ist erst seit 2016 erlaubt und wird nur von wenigen Reiseveranstaltern angeboten. Sennhauser hatte alles, was es für die Expedition auf zwei Rädern brauchte: eine gute Grundkondition, ein taugliches Bike, genügend Überzeitguthaben und auch die nötigen Ersparnisse.

Enorm kräftezehrend

Ende September 2022. Edelweiss Air bringt Reto Sennhauser inklusive Bike von Zürich direkt zum Kilimanjaro-Airport in Tansania: Hotelbezug, eine Rundtour zum Einfahren, entspanntes Kennenlernen. Am zweiten Tag geht es im Bus zum Ausgangspunkt, dem Kilema Gate. Die Gruppe ist klein: Drei Biker, eine Bikerin und rund 20 zu Fuss gehende Begleiter, welche Zelte, Küchenutensilien, Lebensmittel und selbst eine Toilette schultern. «Eigentlich viel zu viel Zeugs», lacht Reto Sennhauser. Dann gehts los in Richtung Kibo Huts, dem Basecamp auf 4700 Metern. Das Zeitbudget: Fünf Tage für vier Etappen.

Zauberhafte Campstimmung am Kilimandscharo. Bild: PD

«Die Landschaft, der Aufstieg durch die verschiedenen Vegetationsstufen vom Regenwald bis zur Steinwüste, waren faszinierend, die Stimmungen unbeschreiblich», schwärmt Sennhauser. Mit tatsächlichem Start auf 2000 Metern sei man jeweils zwei oder drei Stunden täglich unterwegs gewesen, habe dabei um die 800 Höhenmeter bewältigt. Allerdings bei weitem nicht ausschliesslich auf dem Bike. «Nicht weil das Gelände steil oder anspruchsvoll gewesen wäre: Das Fahren war mit zunehmender Höhe einfach enorm kräftezehrend.»

Bike nie abgegeben

Die Nacht vor dem Aufstieg zum Uhuru Peak ist kurz. Mit Stirnlampen kämpft sich die Gruppe durch das Dunkel, Meter um Meter höher. «Wir sind kaum gefahren, haben die Räder gestossen oder geschultert», sagt Sennhauser. Oder die Träger übernahmen das. Die Betreuung der Gäste sei generell umsichtig gewesen: «Möglichst alle sollen den Gipfel erreichen und das Zertifikat erhalten», sagt Sennhauser. Was aus Veranstaltersicht nachvollziehbar ist, war für ihn schwierig: «Vom Bergsteigen, Klettern oder von Skitouren bin ich gewöhnt, eigenverantwortlich zu handeln.» Entsprechend war es für ihn auch nie eine Option, das Bike tragen zu lassen.

Auf dem Dach Afrikas: Die Truppe mit Reto Sennhauser (links) hat den Gipfel auf 5895 Metern erreicht. Bild: PD

Am Gilman’s Point-Kraterrand, rund 300 Höhenmeter unter dem Gipfel, macht die Nacht allmählich dem Tag Platz. «Hier begann ich die Höhe auch körperlich zu spüren,» sagt Reto Sennhauser. Zum Sauerstoffmangel kamen Kopfschmerzen. Und da war noch immer die Kälte. «In den oberen beiden Camps sank die Temperatur nachts bis auf minus 10 Grad.»

Dem Gipfelbild folgt die Abfahrt über den längsten Downhill-Trail der Welt. «Einfach spektakulär», resümiert Sennhauser. «Anfänglich knifflig, dann rasant - ein Wahnsinnserlebnis.»

Resturlaub ohne Bike

Das Viererteam mit Reto Sennhauser war die einzige Biker-Gruppe am Berg. Neben Hunderten von Wanderern, die mit ihren Guides dem Gipfel zu strebten. Konflikte habe es jedoch nie gegeben. Wo sich Biker und Wanderer die Wege teilten, seien diese eher breit. Vor allem im unteren Bereich: «Der Berg ist ja, über die Rettungspiste, bis auf 3700 Meter Höhe befahrbar.»

Auf Reto Sennhauser wartete anschliessend Erholung auf einer Safari und am Strand von Sansibar - ohne Bike. Denn dieses war, auf das Dach des Transferbusses gepackt, auf dem Weg zum Flughafen verloren gegangen.

