Wil: Das Abendtaxi wird vom Fahrdienst Salü abgelöst

abendtaxi Mit diesen Kleinbussen chauffiert Wil Mobil ab März Kunden auf Bestellung durch die Nacht Jetzt ist klar, wie in Wil das ÖV-Angebot für die Nacht ausgebaut werden soll. Via App können künftig Kleinbusse zu über 100 virtuellen Haltestellen in der Region gerufen werden. Andere Fahrgäste mit gleicher Fahrtrichtung können unterwegs zusteigen. 21.02.2022, 10.10 Uhr

Solche Kleinbusse sammeln künftig in der Region Wil Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer ein. Bild: PD

Das Wiler Abendtaxi wird am 1. März durch den On-Demand-Shuttle Salü abgelöst. Dies schreibt Bus Ostschweiz, Betreiberin Salü, in einer Medienmitteilung. Mit Salü, das via App bedient wird, werden Fahrgäste nicht nur – wie beim Abendtaxi – vom Bahnhof nach Hause gefahren, sondern auch von virtueller Haltestelle zu virtueller Haltestelle in der Region Wil. Zum Beispiel, von einer Haltestelle in der Nähe der eigenen Wohnung zum Bahnhof.

On-Demand bedeutet, dass die Fahrten auf Abruf durch die Fahrgäste gebucht werden – ähnlich wie bei einem Taxi. Dabei gibt es keinen Fahrplan, keine fixen Linien und keine festgelegten Abfahrtszeiten. Dafür gibt es feste Abfahrtsorte: Innerhalb des Betriebsgebietes in Wil, Wilen bei Wil, Bronschhofen und Rossrüti werde es über 100 virtuelle Haltestellen geben, heisst es in der Mitteilung.

Gäste mit gleicher Fahrtrichtung steigen unterwegs zu

Was unterscheidet Salü noch vom Taxi? Bei Salü können unterwegs andere Fahrgäste zusteigen, die in dieselbe Fahrtrichtung reisen. Fahrten müssen über die Salü-App gebucht werden. Die App bündelt verschiedene Anfragen so, dass mehrere Leute das gleiche Fahrzeug benützen.

Salü wird ein Angebot von Wil Mobil werden, das ebenfalls der Bus Ostschweiz angehört. Die Kantone St.Gallen und Thurgau haben Salü im ordentlichen Verfahren für den öffentlichen Verkehr bestellt. Für die Planung des Angebots in der Region Wil waren gemäss der Mitteilung 20 Fachpersonen involviert, darunter Personen aus der Wiler Verkehrsplanung, dem öffentlichen Verkehr, von nationalen Anbietern von On-Demand-Systemen sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Forschung. (pd/red)

So funktioniert das neue Abendtaxi Für die Benutzung von Salü ist weiterhin ein gültiges ÖV-Billett erforderlich. Wie schon beim Wiler Abendtaxi, wird auch bei Salü ein Zuschlag von 3 Franken erhoben. Dieser Zuschlag kann entweder direkt bei der Buchung über die App mit Kreditkarte oder im Fahrzeug per Twint bezahlt werden. Zudem besteht auch weiterhin die Möglichkeit, den Zuschlag am Billettautomaten am Bahnhof Wil mit Bargeld zu kaufen. In jedem Fall muss die Fahrt aber via Salü-App gebucht werden. Die App wird in den nächsten Tagen für die Fahrgäste in den App Stores zum Download bereitstehen. Fahrten können ab dem 1. März gebucht werden. (pd/rop)