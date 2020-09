83-jähriger E-Bike-Fahrer verletzt sich in Wil bei Kollision mit einem Lastwagen: Die Polizei sucht Zeugen Am Montagmittag kurz nach 11.35 Uhr ist es auf der Bronschhoferstrasse in Wil zu einem Unfall mit einem E-Bike und einem Lastwagen gekommen. Ein 83-jähriger Mann zog sich dabei unbestimmte Verletzungen zu. Die zweite Person, die am Unfall beteiligt war, fuhr weiter. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. 21.09.2020, 16.17 Uhr

Durch die Kollision mit einem Fahrzeug wurde der E-Bikefahrer über das Bike geschleudert und dabei verletzt. Bild: Kapo

(kapo/sas) Ein 83-Jährige fuhr am Montagvormittag mit seinem E-Bike vom Zentrum Wil in Richtung Bronschhofen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen in ener Medienmitteilung schreibt, hielt das vor ihm fahrende Auto an, um auf der rechten Seite zu parkieren.