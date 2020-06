81-Jähriger verunfallt nach Sekundenschlaf auf der A1 bei Münchwilen Ein Autofahrer verlor am Sonntag während der Fahrt die Kontrolle über sein Auto und prallte in die Mittelleitplanke. 28.06.2020, 16.28 Uhr

Der Autofahrer prallte in die Mittelleitplanke. Bild: Kapo

(kapo/tos) Ein Autofahrer verursachte am Sonntag auf der Autobahn A1 bei Münchwilen einen Selbstunfall. Der 81-Jährige war kurz nach 12.15 Uhr auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich unterwegs. Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau gab er an, dass er während der Fahrt wegen eines Sekundenschlafs die Kontrolle über sein Auto verloren habe und in die Mittelleitplanke geprallt sei. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken.

Während der Unfallaufnahme und der Fahrzeugbergung wurde der Verkehr einspurig geführt. Zur Fahrbahnreinigung und Instandstellung der Einrichtungen wurde der Nationalstrassenunterhalt aufgeboten. (kapo)