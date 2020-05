6,4 Millionen Franken für die Stadt Wil: Technische Betriebe erzielen Überschuss Das Ergebnis der TBW liegt zwar unter Budget, der Wert des Unternehmens stieg trotzdem weiter an. 26.05.2020, 09.57 Uhr

Die Technischen Betriebe Wil befinden sich im Eigentum der Stadt Wil. Bild: PD

(pd/rus) Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschafteten die Technischen Betriebe Wil (TBW) einen Bruttogewinn von 26,1 Millionen Franken. Daraus entrichtet das Unternehmen 6,4 Millionen Franken an die Stadt Wil, in deren Eigentum die TBW sind. Der Rechnungsüberschuss des Unternehmens beläuft sich schlussendlich auf 2,9 Millionen Franken.

Das rund 1,5 Millionen Franken unter dem Budget liegende Ergebnis sei in erster Linie auf die angepasste Abschreibungsmethodik und die neuen Bewertungsgrundsätze sowie die Auflösung der Neubewertungsreserven gemäss Rechnungsmodell St.Galler Gemeinden (RMSG) zurückzuführen, schreiben die TBW. Der Wert der TBW sei weiter gestiegen, was sich an der Erhöhung des ausgewiesenen Eigenkapitals um 1,8 Millionen und des Verwaltungsvermögens um 1,7 Millionen Franken zeige.

Ein vom Klimawandel geprägtes Jahr

Die Zahlen beziehen sich auf ein Jahr, das vom Klimawandel geprägt wurde, wie das Unternehmen schreibt. «Als Energieversorgungsunternehmen stehen die TBW nicht nur für eine sichere Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Telekommunikationsdienstleistungen, sondern auch für den nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt in der Verantwortung.» Die Reduktion der Treibhausgasemissionen könne nur gelingen, wenn das Energiesystem vorwiegend auf erneuerbare, CO2-neutrale Energieträger umgestellt werde. Die TBW will das unterstützen, indem sie seit 2018 standardmässig Gas mit 20 Prozent Biogas-Anteil anbietet und Strom ausschliesslich aus 100 Prozent erneuerbaren Energien liefert.

Solche Aktivitäten würden weiter verstärkt, eine Strategie für die zukünftige Gas-Infrastruktur in Kombination mit ökologischen Wärmeversorgungslösungen werde ausgearbeitet. Daneben wurde bereits eine Strategie «Solaroffensive» für den zukünftigen Ausbau von PV-Anlagen mit unterschiedlichen Umsetzungsmodellen definiert. Einzelne Massnahmen werden gemäss TBW bereits im 2020 den Liegenschaftsbesitzern zur Verfügung gestellt. Zusätzliche Modelle und Förderungen sollen dazu beitragen, dass die Stadt Wil bis 2022 das Label «Energiestadt Gold» erlangen kann. «Auch bei der eigenen Infrastruktur wurde mit dem Einsatz von LED-Strassenlampen mit Bewegungssensoren, dem weiteren Ausbau des öffentlichen E-Ladenetzes und der intensiven Projektbearbeitung für Fernwärme Wil weiter in die Ökologisierung investiert.»

Transformation unabdingbar

Auch in strategischer Sicht waren die TBW im vergangenen Jahr gemäss Mitteilung aktiv. Nebst der Ausarbeitung der Eigner- und Unternehmensstrategie inklusive einer Totalrevision der TBW-Reglemente wurde das neuen Mobile-Angebot der Thurcom lanciert und der Marktauftritt und der Shop erneuert.

Beim Blick in die Zukunft zeige sich, dass eine Transformation unabdingbar sei. «Die Rolle als Energieversorger im Energiemarkt der Zukunft muss neu definiert und aktiv wahrgenommen werden», schreiben die TBW.

Zusätzliche 3,4 Millionen Franken für nachhaltige Themen

Im Jahr 2020 starteten die TBW zudem weitere Grossprojekte: Die zweite Etappe Erschliessung Gampen konnte abgeschlossen werden, die Bauarbeiten für den Umbau des Reservoirs Unterer Hofberg haben begonnen, 25 Prozent der zweite Ausbauetappe des PV-Bürgermodells «tbw.solar.wil» wurden verkauft, weitere PV-Anlagen werden auf städtischen und privaten Dächern zugebaut und die Projektbearbeitung der Fernwärmeversorgung Wil wird weiter voran getrieben und voraussichtlich 2021 vors Volk kommen. Für das Budget des laufenden Jahres wurden den TBW zusätzlich 3,4 Millionen Franken für nachhaltige Themen im Sinne von «Substitutionsprojekten» gesprochen.