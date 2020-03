5G: Zwischen Fortschritt und Gefahr - eine Wiler Gruppe kämpft dagegen Die IG «Wil stoppt 5G» macht wiederholt mit Einsprachen von sich reden. Wer und was hinter der Gruppierung steckt. Gianni Amstutz 06.03.2020, 05.00 Uhr

Umrüstungen und Neubauten von Antennenanlagen werden in Wil von der IG «Wil stoppt 5G» kritisch beäugt und manchmal mit Sammeleinsprachen zu verhindern versucht. Bild: Christian Beutler/Keystone

Sie mobilisiert, und das recht ordentlich: die IG «Wil stoppt 5G». Gegen eine Umrüstung einer Mobilfunkantenne hat sie eine rückwirkende Sammeleinsprache eingereicht, auf welche die Baukommission der Stadt Wil jedoch nicht eintrat.

Kürzlich hat die IG nachgedoppelt und gegen den Bau einer Mobilfunkanlage auf dem Areal der Psychiatrie St.Gallen Nord in Wil erneut eine Sammeleinsprache lanciert. 235 Unterschriften sind dabei zusammengekommen. Ein Grossteil davon von Anwohnern, Mitarbeitern der Psychiatrie sowie Eltern von Kindern, welche die Kita auf dem Areal besuchen, wie die IG mitteilt.

Doch wer steckt überhaupt hinter der IG «Wil stoppt 5G»? Einer der führenden Köpfe ist Alex Bruggmann. «Wir sind eine lose Gruppierung, der etwas über 300 Personen angehören», erklärt er. Ein Verein sei die IG aber nicht, trotzdem gebe es eine vierköpfige Kerngruppe, die sich um die Organisation kümmert.

Für die Sammeleinsprache gegen die Mobilfunkanlage wurden beispielsweise rund 800 Flyer in der Anwohnerschaft verteilt. Die Kosten tragen die vier Hauptverantwortlichen aus eigener Tasche.

Für die 5G-Gegner geht es um Leben oder Tod

Wieso aber sind Privatpersonen bereit dazu, ein finanzielles Risiko einzugehen, um die neue Technologie zu bekämpfen? Aus Sicht der 5G-Gegner eine leicht zu beantwortende Frage.

Für sie geht es um nicht weniger als ihre Gesundheit, ja längerfristig im Extremfall sogar um Leben oder Tod. Langzeitschäden könnten das Erbgut unwiderrufbar schädigen und irgendwann die Fortpflanzung der Menschen verhindern, so die Überzeugung.

Wenn man Alex Bruggmann nach den Gefahren von 5G fragt, wird es schnell sehr technisch. Das Problem sei, dass bei adaptiven Antennen höhere Feldstärken zu erwarten sind. Für das sogenannte Beamforming würden hierzu mehrere Signale phasenverschoben abgesendet. Diese addieren sich und geben dadurch dem Funkstrahl die Richtung vor, ähnlich einer Linse, einfach in elektronischer Form. Die Summe dieser Signalanteile erzeugt lokal aber eine bis zu 16-mal höhere Feldstärke.

Zweifel an den gemessenen Werten

An den geltenden Grenzwerten wird durch die Einführung der neuen Technologie – zumindest vorerst – nicht gerüttelt. Versuche, den Grenzwert anzuheben, scheiterten im Ständerat. Für Bruggmann reicht das aber nicht aus.

Dies, weil bei den neuen, adaptiven Antennen nicht die volle Feldstärke erfasst werde. Die von ihm beschriebene Überlagerung der Signale werde dabei ausser Acht gelassen. Deshalb erscheine die gemessene elektromagnetische Strahlung tiefer, als sie es tatsächlich sei.

Ausserdem widerspricht er der Aussage von Mobilfunkanbietern, wonach die Anlagegrenzwerte in der Schweiz um ein Vielfaches tiefer seien als in anderen Ländern Europas. «Das stimmt so einfach nicht.»

Ausserdem gebe es bereits unterhalb des thermischen Grenzwerts «messbare negative Auswirkungen». Hier widersprechen Experten. Gesundheitsschäden durch 5G sind nicht belegt. Die komplette Unbedenklichkeit ist es jedoch auch nicht.

Experten verweisen zudem darauf, dass über 90 Prozent der Strahlenbelastung nicht von Antennenanlagen stammt, sondern vom eigenen Handy. Auch diese Zahl zieht Bruggmann in Zweifel. Hier zeigt sich die ganze Schwierigkeit der Debatte. Experten zitieren Studien, 5G-Gegner sprechen diesen die Aussagekraft ab und berufen sich dabei auf eigene Messungen oder andere, ihrer Meinung nach bessere Experten. Wie soll die Bevölkerung da noch zu einem klaren Bild kommen?

Alex Bruggmann und die Mitglieder der IG «Wil stoppt 5G» sehen aber nicht ausschliesslich gesundheitliche Risiken als Problem. Die IG stellt auch den Nutzen in Frage.

«Man muss sich bewusst sein, dass eine Privatperson kaum von der Einführung von 5G profitiert.»

Die neue Technologie fördere primär das Internet der Dinge. Für die private Nutzung reiche das heute weitgehend ausgebaute Glasfasernetz in Kombination mit 4G aus. Alles darüber hinaus diene vor allem der Wirtschaft, konkret grossen Unternehmen.

«Letztlich geht es um die Frage, was die Gesellschaft höher gewichtet: wirtschaftliche Interessen oder gesundheitliche Risiken», sagt Bruggmann. Er appelliert hierbei an einen vernünftigen Umgang mit der Mobilfunktechnologie. Er selbst nutze auch ein Smartphone. Allerdings stelle er dieses oft in den Flugmodus. Und das nicht nur, um unnötige Strahlung zu verhindern. «Die ständige Ablenkung muss nicht sein.»

Dass auch Handys Strahlung abgeben, dem ist sich Bruggmann durchaus bewusst. «Hier hat es jeder selbst in der Hand, der Umweltstrahlung durch Antennen ist aber jeder ausgesetzt.»

Teils beschäftigen die 5G-Gegner aber auch diffuse Ängste, die für weite Teile der Bevölkerung nur schwer nachvollziehbar sein dürften. Das ist bei der Wiler IG nicht anders.

So sieht Bruggmann die von ihm beschriebenen Langzeitschäden des Erbmaterials nicht als zufällige Nebenerscheinung der neuen Technologie. Dahinter stecke ein Plan, das Bevölkerungswachstum zu mindern bzw. sogar eine Reduktion der Bevölkerung zu bewirken.

Für Bruggmann ist das eine Tatsache, auch wenn er sagt, dass solche Argumente gewisse Leute abschrecken, «denen das überhaupt nicht in ihr Weltbild passt».

Der Widerstand wird weitergehen

Bleibt die Frage, wie es für die IG «Wil stoppt 5G» weitergeht. Für die Sammeleinsprache gegen den Bau der neuen Mobilfunkanlage auf dem Areal der Psychiatrie hegen die Verantwortlichen Hoffnungen auf Erfolg. Dies, weil die aus ihrer Sicht gesundheitsgefährdende 5G-Anlage in Widerspruch zum Gesundheitsauftrag der Psychiatrie St.Gallen Nord steht.

Gegen jede Umrüstung oder jeden Neubau einer Mobilfunkanlage werde die IG aber keine Einsprache einreichen, sagt Bruggmann. Weniger, weil es am Willen dazu fehlen würde, sondern vielmehr, weil dafür sowohl die Zeit als auch das Geld fehlt.

Trotzdem werde man die Situation aktiv verfolgen. Auch ein politisches Engagement in dieser Sache schliesst die IG nicht aus. Dazu müssten aber erst einmal Kontakte zu den Parteien geknüpft werden.