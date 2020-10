50 Jahre Theaterluft: Wie die Bühne70 in Wil im kommenden Jahr ihr Jubiläum feiern will Die Covid-19-Pandemie machte der Bühne70 Wil im Jubiläumsjahr einen Strich durch die Rechnung. Statt den 50. Geburtstag feiert sie den 51. Geburtstag, und zwar mit einem besonderen Stück. Adrian Zeller 21.10.2020, 05.00 Uhr

Die Mitglieder der Bühne70 haben in der 50-jährigen Vereinsgeschichte schon zahlreiche Klassiker aufgeführt. Bild: PD

Wäre alles nach Plan gelaufen, hätte das Publikum zum Jubiläum der Bühne70 im September in der Tonhalle Wil einer Sprechtheaterinszenierung beiwohnen können. Die unverhoffte Lockdown-Situation machte die Pläne zunichte und in der Folge entschied sich das Stückauswahlgremium für eine totale Neuausrichtung, wie Vereinspräsident Walter Dönni erläutert.

«Man entschied sich dazu, wenn möglich ein 51-Jahr-Jubiläum zu lancieren.»

Um diesem eine spezielle Note zu verleihen, beschloss man, die Wiler Jungautorin Bettina Scheiflinger damit zu beauftragen, für den Verein ein spezielles Jubiläumsstück zu schreiben. «Mit dieser Idee stiess man bei ihr auf offene Ohren und sie schlug vor, dies in Zusammenarbeit mit dem Wiener Jungautor Tizian Natale Rupp in Angriff zu nehmen.»

Dönni fügt an: «Wir liessen uns begeistern und haben den beiden Autoren ein Werk über aktuelle Themen sowie über die Themen Kunst und Kultur in Auftrag gegeben.»

Aufführung im September nächsten Jahres

Auf der Bühne der Tonhalle wird das Stück im kommenden Jahr von Ende August bis Mitte September als Hommage an 50 Jahre Bühne70 gespielt werden. Durch die unverhoffte Zwangspause bleibe dem Autorenduo sowie den Akteuren genügend Zeit für die Vorbereitung des Stückes, sagt Dönni und ergänzt: «Einen ersten Teil des Manuskripts haben wir bereits in einer Rohfassung gesehen, es hat sehr überzeugt.» Seit 20 Jahren präsidiert er den Verein, dem zurzeit 46 Mitglieder angehören. «Wir sind wie eine grosse harmonische Familie», sagt Dönni.

Gerne werden weitere Theaterbegeisterte in die Gemeinschaft aufgenommen. Trotz aufwendiger Inszenierungen in der Vergangenheit spürt Walter Dönni auch nach zwei Jahrzehnten im Präsidium kaum Ermüdungserscheinungen. Für ihn ist das Theaterspielen eine Abwechslung und eine Ablenkung vom Alltag, die ihm viele schöne Momente ermöglicht. An sein Amt klammert er sich nicht, wenn sich ein Nachfolger mit grossem Engagement für den traditionsreichen Theaterverein einsetzen wolle, würde er seine Leitungsfunktion gerne in jüngere Hände geben.

Theaterspielen – ein «unheilbarer Virus»

Vom Virus des Theaterspielens wird Walter Dönni allerdings kaum mehr geheilt. Schon im Bubenalter stand er in Wil und Rossrüti auf der Bühne. Und wenn man ihm zuhört, kommen kaum Zweifel auf, dass bei ihm je das feu sacré für die Darstellungskunst erlöschen könnte.