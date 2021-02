50 Jahre Frauenstimmrecht Wende in eine modernere Welt: Wie zwei Frauen aus Wil und Lichtensteig die Einführung des Frauenstimmrechts erlebt haben Seit bald 50 Jahren engagiert sich Renata Ruggli Sulzer für die Rechte der Frauen. Clarisse Pellizzari-Imseng war Schulrätin und Kantonsrätin und ist nach wie vor politikinteressiert. Die beiden Frauen sagen, warum das Engagement für Gleichberechtigung noch immer wichtig ist und erinnern sich an ihren ersten Gang zur Urne. Zita Meienhofer und Sabine Camedda 06.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Renata Ruggli Sulzer engagiert sich seit Jahren für die Gleichberechtigung von Mann und Frau und für die Rechte der Frauen. Bild: Zita Meienhofer

Renata Ruggli Sulzer, 1952 geboren, in Wil aufgewachsen, darf als 20-Jährige erstmals ihr Stimm- und Wahlrecht in Anspruch nehmen. Es ist das Jahr 1972, sie absolviert die Ausbildung zur Lehrerin im Kanton Schwyz, es sind die ersten Wahlen, an denen die Frauen teilnehmen können. Die Wilerin weiss, dass sie unbedingt wählen gehen will, dass sie erstmals als Frau ihre Stimme abgeben will. Mit einer Kollegin geht sie an die Urne und sagt rückblickend mit einem Schmunzeln:

«Es waren Kantonsratswahlen, wir hatten keine Ahnung und wählten anhand der Fotos auf den Flyern.»

Zur Wahl traten, soweit sie sich erinnert, nur Männer an. Im Elternhaus von Renata Ruggli Sulzer wurde nicht gross politisiert. Aber: «Mein Vater war Arbeiter und war stolz darauf.» Das färbte auch auf Renata Ruggli Sulzer ab. Nach dem «Semi» bis zur Pension unterrichtete sie als Primarlehrerin und war während 40 Jahre Mitglied des VPOD – der Gewerkschaft für das Personal im öffentlichen Dienst.

Erste politische Aktion brachte Kritik ein

Ihre politische Einstellung, ihre politischen Aktivitäten änderten sich aber sehr bald einmal – nach ihrer ersten Stimmabgabe. Die Rechte und Pflichten für die Frauen deckten sich oft nicht mit jenen für Männer. Dieser Ungerechtigkeit wollte sie sich stellen und traf sich immer öfter mit anderen Frauen, Gleichgesinnten.

Erstmals politisch aktiv wurde sie als junge Lehrerin. Sie wirkte in der Frauengruppe der SP Flawil mit. Damit verbunden war auch ihre erste politische Aktion, die Unterschriftensammlung für die Einführung der Mutterschaftsversicherung. Diese Aktion liess sie aber auch spüren, dass politisch aktiv sein nicht überall auf fruchtbaren Boden stiess, Kritik einbrachte, Kritik, die ausgehalten werden musste. Mit ihrer Lehrerinnenkollegin, mit der sie die Unterschriften sammelte, musste sie sich bei der Schulbehörde rechtfertigen. Ihnen wurde unterstellt – zu Unrecht – für dieses Vorhaben Material von der Schule benutzt zu haben.

Es folgten Jahrzehnte politischer Arbeit für die Gleichberechtigung von Mann und Frau in Wil und für die Rechte der Frauen. Mit Gleichgesinnten organisierte sie in Wil den Internationalen Tag der Frau im März, lud zu Vorträgen und Treffen, war aktiv an den Frauenstreiktagen im 1991 und im 2019 dabei und nun ist Mitbegründerin und Präsidentin des Vereins Wiler Frauentag.

Die eigene Gleichberechtigung führte zum Engagement für die Gleichberechtigung

Es war nicht so, dass Renata Ruggli Sulzer als Frau diskriminiert wurde. «Ich habe mich immer gut gefühlt als Mädchen und als Frau», sagt sie heute. Sie, die mit zwei Brüdern aufwuchs und innerhalb der Familie stets gleich behandelt wurde. Sie, die heiratete, drei Kinder gebar und mit Ausnahme von rund zwei Jahren, stets ihrem Beruf als Lehrerin nachging, sie, deren Mann für sechs Jahre die Familien- und Hausarbeit übernahm.

Nicht nur bei den Männern regte sich Widerstand gegen das Frauenstimmrecht, auch Frauen argumentierten dagegen, wie dieses Inserat aus dem «Der Toggenburger» zeigt. Bild: PD

Vielleicht waren es eben diese Umstände, die sie dazu führten, dass sie sich für Gleichberechtigung einsetzte und dies immer noch tut. Gleiche Entlöhnung für Frau und Mann, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, flächendeckende und bezahlbare Kinderbetreuung, Anerkennung der Care-Arbeit, das alles sind Anliegen, für die es sich zu kämpfen lohnt. Sie sagt:

«Wenn ein Mann mehr verdient als die Frau, ist es logisch, dass nach der Geburt des ersten Kindes, die Frau im Beruf zurücksteckt.»

Sie wolle jungen Frauen mitgeben, dass sie ihr Leben planen sollen, bevor das erste Kind da ist. Denn, sehr oft beobachte sie, wie gestresst junge Mütter sind, wenn sie ihren Beruf nicht aufgeben wollen, gleichzeitig aber Kinderbetreuung und Hausarbeit unter einen Hut bringen müssen. Renata Ruggli Sulzer legt Wert darauf, dass in Zukunft jede Frau die Möglichkeit hat zu entscheiden, welchen Weg sie gehen möchte, ob als Familienfrau, als Frau mit beruflicher Karriere oder in Partnerschaft die Familien-, Haus- und Erwerbsarbeit teilt.

Eine bewegende und intensive Zeit, auch im Kanton Wallis

Clarisse Pellizzari-Imseng aus Lichtensteig interessiert sich für Politik. Die ehemalige SP-Kantonsrätin geht gerne abstimmen. Bild: Sabine Camedda

Um 12.30 Uhr am Mittag war Ruhe am Tisch bei Familie Imseng in Brig. Nach den Nachrichten wurde aber diskutiert, auch über Politik. «Mein Vater hatte kein Verständnis dafür, dass die Frauen kein Stimm- und Wahlrecht hatten», erinnert sich Clarisse Pellizzari-Imseng. Die spätere SP-Kantonsrätin aus Lichtensteig lebte damals im Wallis und besuchte die Mittelschule. «Es war eine bewegte und intensive Zeit», erinnert sie sich.

Da war die 68er-Bewegung, in der es um die Demokratisierung und Liberalisierung der Gesellschaft ging. Es wurde gegen den Vietnamkrieg protestiert. «Und es ging auch ganz besonders um die Rechte der Frauen, das Rollenverständnis und die Sexualmoral», erklärt sie. Nächtelang haben sie und ihr Freundeskreis miteinander diskutiert. «Wir alle wollten natürlich die Welt verbessern», sagt sie lachend.

Dabei war auch das Frauenstimmrecht ein Thema. Als der Bundesrat die Europäische Menschenrechtskonvention mit einem Vorbehalt unterzeichnen wollte, marschierten verschiedene Frauenverbände aus Protest nach Bern und pfiffen den Bundesrat wegen seiner Politik auf dem Bundesplatz aus. Das alles schlug auch Wellen über den Lötschberg. Dort hatten sich Peter und Iris von Rothen schon seit Jahren für die Gleichberechtigung von Mann und Frau lautstark eingesetzt.

Eine Selbstverständlichkeit, kein Grund für Stolz

Bereits 1970 durfte die junge Clarisse Imseng an die Urne. Sie lebte damals in Zürich, hatte die Schriften aber noch im Wallis, wo die Frauen auf kantonaler Ebene bereits abstimmen durften. Sie erinnert sich:

«Worum es dabei ging, weiss ich nicht mehr. Aber mein Vater freute sich sehr, als er gemeinsam mit seiner Frau und seiner Tochter an die Urne gehen durfte.»

Ein Jahr später wurde das Frauenstimmrecht auch auf eidgenössischer Ebene eingeführt. Stolz? Nein, das war sie nicht. «Dafür gab es ja auch keinen Grund, dies hätte ja schon längst eine Selbstverständlichkeit sein sollen, kannte man in Deutschland und Österreich das Frauenstimmrecht doch schon ein halbes Jahrhundert. Es war höchste Zeit. Das fehlende Frauenstimmrecht war für die Schweiz auch ein Imageschaden.»

«Für die Zukunft unserer Kinder: Heute sollen die Eltern gemeinsam besprechen und bestimmen, wie sie die Schweiz von morgen gestalten wollen.» So hiess es in einer Zeitungsbeilage der Befürworter des Frauenstimmrechts. Bild: PD

Überrascht war sie von der Deutlichkeit, mit der ihr Heimatkanton der Vorlage zustimmte. Zum einen lag das am welschen Kantonsteil, zum anderen trug auch dazu bei, dass sich der Bischof von Sitten öffentlich zum Frauenstimmrecht bekannt hatte. Besonders stolz war sie, als von den elf ersten Nationalrätinnen mit Hanna Salfeld-Singer und Gabrielle Nanchen gleich eine Vertreterin aus dem Kanton St. Gallen und eine aus dem Kanton Wallis nach Bern delegiert wurden.

Nur eine Stimme, aber eine von vielen Frauenstimmen

«Ich nehme meine Pflicht als Staatsbürgerin sehr ernst», sagt sie. «Meine Meinung hat bei politischen Entscheiden Gewicht. Es ist zwar nur eine Stimme, mit allen anderen Frauenstimmen macht sie mehr als die Hälfte aus.» Sie konnte dank des Frauenstimmrechts politisch mitgestalten, zuerst im Schulrat, dann im Kantonsrat.

«Dabei habe ich vieles mit anderen Augen gesehen, auch dass zwischen Wünschbarem und Machbarem oft ein Graben klafft.»

Das Frauenstimmrecht habe die Gesellschaft verändert, so die Gleichstellung in der Ehe oder gleiche Bildungschancen. Es bleibt aber noch viel zu tun, findet sie. Höhere Frauenanteile in Kantonsregierungen und Verwaltungsräten oder bessere Löhne in typischen Frauenberufen nennt sie als Beispiele.

Zur Abstimmung 1971 – einige Fakten aus der Zeitung von vor 50 Jahren Nicht die gleiche Abstimmung: Anfang 1971 wurde im «Der Toggenburger » die Frage aufgeworfen: Warum schon wieder eine Stimmrechtsabstimmung? Regierungsrat Edwin Koller aus Oberuzwil erklärte im Artikel, dass es nun um die Erteilung des Frauenstimmrechts auf Eidgenössischer Ebene gehe. Am 27. September 1970 ging es in der kantonalen Abstimmung um die Einführung des Frauenstimm- und -wahlrechts auf Stufe Orts- und Schulgemeinde. Sie wurde abgelehnt. Das St. Galler Stimmvolk nahm das Frauenstimmrecht auf kantonaler und kommunaler Ebene erst am 23. Januar 1972 an.

Anfang 1971 wurde im «Der Toggenburger » die Frage aufgeworfen: Warum schon wieder eine Stimmrechtsabstimmung? Regierungsrat Edwin Koller aus Oberuzwil erklärte im Artikel, dass es nun um die Erteilung des Frauenstimmrechts auf Eidgenössischer Ebene gehe. Am 27. September 1970 ging es in der kantonalen Abstimmung um die Einführung des Frauenstimm- und -wahlrechts auf Stufe Orts- und Schulgemeinde. Sie wurde abgelehnt. Das St. Galler Stimmvolk nahm das Frauenstimmrecht auf kantonaler und kommunaler Ebene erst am 23. Januar 1972 an. Staatskunde für Frauen: «Um die Frauenwelt für das (eventuell) eingeführte Frauenstimmrecht und die staatsbürgerlichen Aufgaben vorzubereiten» – so stand es in der Zeitung – veranstalteten die fünf Parteien in Wil einen Vortragsabend, der mehrheitlich von Frauen besucht wurde. Dabei sprachen «die Spitzenmänner der Behörden über ihre Tätigkeit und gaben einen sehr wertvollen Einblick in die mannigfachen Aufgaben der Politischen Gemeinde, Schulgemeinde und Ortsbürgergemeinde».

«Um die Frauenwelt für das (eventuell) eingeführte Frauenstimmrecht und die staatsbürgerlichen Aufgaben vorzubereiten» – so stand es in der Zeitung – veranstalteten die fünf Parteien in Wil einen Vortragsabend, der mehrheitlich von Frauen besucht wurde. Dabei sprachen «die Spitzenmänner der Behörden über ihre Tätigkeit und gaben einen sehr wertvollen Einblick in die mannigfachen Aufgaben der Politischen Gemeinde, Schulgemeinde und Ortsbürgergemeinde». Bewährte Aufgabenteilung: Argumente gegen die Vorlage, wie sie in Inseraten zu finden sind:

- weil die Erfahrungen im Ausland gezeigt haben, dass das Land gegenüber der Stadt zu den Verlierern gehört.

weil die Zahl der stimmberechtigten Frauen in der Stadt relativ grösser ist.

- weil sich die Aufgabenteilung zwischen Mann und Frau bewährt hat.

- weil die tonangebenden Frauenverbände schon seit Jahren einen familienfeindlichen Kurs steuern.

- weil die Stimmvorlage gegen das Selbstbestimmungsrecht der Frau verstösst

- weil wahre Frauenpolitik sich nicht in Parteiversammlungen, sondern in der Familie verwirklicht.

Argumente gegen die Vorlage, wie sie in Inseraten zu finden sind: - weil die Erfahrungen im Ausland gezeigt haben, dass das Land gegenüber der Stadt zu den Verlierern gehört. weil die Zahl der stimmberechtigten Frauen in der Stadt relativ grösser ist. - weil sich die Aufgabenteilung zwischen Mann und Frau bewährt hat. - weil die tonangebenden Frauenverbände schon seit Jahren einen familienfeindlichen Kurs steuern. - weil die Stimmvorlage gegen das Selbstbestimmungsrecht der Frau verstösst - weil wahre Frauenpolitik sich nicht in Parteiversammlungen, sondern in der Familie verwirklicht. Auch Frauen sind dagegen: Es ist auch ein Inserat gegen die Vorlage zu finden, aufgegeben vom Bund der Schweizerinnen gegen das Frauenstimmrecht. Männer stimmen dagegen, weil sie wissen:

- dass die Mehrheit der Frauen dagegen ist.

- dass die Mehrheit der Frauen das Stimmrecht gar nicht ausüben.

- dass die natürliche Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau respektiert werden muss, wenn unser Land nicht Schaden leiden soll.

Es ist auch ein Inserat gegen die Vorlage zu finden, aufgegeben vom Bund der Schweizerinnen gegen das Frauenstimmrecht. Männer stimmen dagegen, weil sie wissen: - dass die Mehrheit der Frauen dagegen ist. - dass die Mehrheit der Frauen das Stimmrecht gar nicht ausüben. - dass die natürliche Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau respektiert werden muss, wenn unser Land nicht Schaden leiden soll. Deutliche Ergebnisse: In der Schweiz wurde das Frauenstimmrecht mit 65,7 % Ja-Stimmen angenommen. Im Kanton St. Gallen überwog der Nein-Anteil mit 53,5 Prozent. Uzwil mit 824:613 und Wil nahmen die Vorlage als einzige Gemeinden unserer Region an. Wobei das Resultat in Wil mit 1152:1143 äusserst knapp war. Im heutigen Wahlkreis Wil war der Ja-Stimmen-Anteil in Niederhelfenschwil mit 28,6 % und in Niederbüren mit 30,1 % am tiefsten. Im heutigen Wahlkreis Toggenburg hatten gleich vier Gemeinden weniger als 25 % Ja-Stimmen: St.Peterzell (20,4%), Mogelsberg (21,4%), Alt St.Johann (21,8%) und Mosnang (22,6%).