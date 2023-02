Die Wiler Tüüfel läuten die Fastnacht ein

5. Jahreszeit Die Narren sind los: Dutzende Wiler Tüüfel sind am Gümpelimittwoch aus dem Tor gestürmt Das Prinzenpaar hat das Zepter der Stadt Wil übernommen, die Wiler Tüüfel sind aus dem Tor vom Hof zu Narrenwyl gezogen: Die Wiler Fastnacht ist somit offiziell eingeläutet. Sabrina Manser 15.02.2023, 21.40 Uhr

Die Wiler Tüüfel stürmten aus dem Tor vom Hof zu Narrenwyl und schwangen ihre Sublotere. Bild: Ralph Ribi

Auf dem Hofplatz in Wil herrschte am Mittwochabend dichtes Gedränge. Die Versammelten schauten gespannt auf das Hoftor. Dann war es so weit: Um 19.02 Uhr ein lauter Knall, ein Schrei aus dem Publikum und das Tor vom Hof zu Narrenwyl öffnete sich. Dann stürmten die Wiler Tüüfel hinaus.

Fast unaufhörlich erschien eine Teufelsfratze nach der anderen. Rot, grau, weiss waren ihre Gesichter, sie hatten gekrümmte Hörner und böse Visagen. Sie schwangen ihre Sublotere hoch in die Luft oder schlugen sie mit einem Ploppen auf den Boden. Dann versammelte sich die Teufelsschar vor dem Baronenhaus. Auf traditionelle Weise läuteten die Tüüfel die Wiler Fastnacht am Gümpelimittwoch ein. Es wird eine Fastnacht mit allem Drum und Dran.

Das Prinzenpaar hat am Gümpelimittwoch die Stadt übernommen. Der Herold liest die Bullen vor. Die Guggenmusik spielt vor dem Baronenhaus.

Kantonale Politik wichtiger als Wiler Fastnacht

Auch das Prinzenpaar übernahm in diesem Jahr wieder das Zepter. Die Übernahme im Rathaus konnte über einen Livestream auf Facebook mitverfolgt werden. Die Guggenmusik, ein paar Tüüfel, der Neunerrat der Fastnachtsgesellschaft Wil, der noch amtierende Hofnarr und das Prinzenpaar füllten das Sitzungszimmer des Stadtrats. Die Stadträte Dario Sulzer und Jigme Shitsetsang sowie Stadträtin Ursula Egli waren wegen der Kantonsratssession abwesend, wurden jedoch von drei als Stadträte Maskierte vertreten. Feierlich überreichte Stadtpräsident Hans Mäder nach dem Vorlesen einiger selbstverfasster Verse das Zepter dem Prinzenpaar.

Am Abend haben auch die Bullen nach dem Auszug der Wiler Tüüfel nicht gefehlt. Herold Michael Sarbach blickte auf das Jahr zurück und nahm so manchen auf die Schippe. Besonders unter die Räder kam Stadtpräsident Hans Mäder wegen der E-City-Affäre. Mäder selbst sprach dieses Thema bei seiner Rede kurz an. Der Herold verkniff sich auch keine Sprüche über die verlorene Wil-West-Abstimmung, den Viehmarkt ohne Vieh oder die Hofchilbi mit leeren Fässern. «Huh ä Lotsch», rief die Menge nach jedem Vers.

Nach dem Auszug aus dem Tor versammelten sich die Tüüfel vor dem Baronenhaus. Bild: Ralph Ribi

Schnitzelbankgruppen waren auch unterwegs

Die Guggenmusik spielte und die Fastnächtler feierten bis in die Nacht. Auch fünf Schnitzelbankgruppen waren am Abend unterwegs. Sie zogen in der Altstadt von Restaurant zu Restaurant und trugen ihre Reime vor. Drei Gruppen kamen aus Wil. Die Chilämüüs aus Wil nahmen in ihren Reimen etwa das geschlossene Gartencenter der Rutishauser AG auf, dessen Sanierung von einer Einsprache blockiert wurde.

Die närrischen Tage sind somit eingeläutet. Weiter geht es in Narrenwyl mit dem Kindermaskenball am Schmutzigen Donnerstag, dem Hofnarrenball am Freitag, dem Monsterkonzert am Samstag und dem Fastnachtsumzug am Sonntag.