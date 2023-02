Neuer Hofnarr der Wiler Fastnacht ist Ruedi Schär

5. Jahreszeit «Die Fastnacht ist wichtig für unsere Kultur»: Urwiler Ruedi Schär ist der neue Hofnarr der Wiler Fastnacht Nach drei Jahren im Amt gibt Mike Holenstein den Bakel an Ruedi Schär weiter. Schon sein ganzes Leben wohnt und engagiert sich Schär in Wil. Nun wird er von der Wiler Fastnacht als Hofnarr geehrt. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Ruedi Schär in seinem Hofnarren-Gewand. Bild: Michel Canonica

Die Wiler Fastnacht hat nach drei Jahren wieder einen neuen Hofnarr. Am Freitagabend am Hofnarrenball hat Mike Holenstein den Bakel, das Zepter des Hofnarrs, an Ruedi Schär übergeben. «Es ist eine grosse Ehre», sagt Schär. Er kann als Urwiler bezeichnet werden, wuchs er doch im Hof zu Wil auf, lebt schon sein ganzes Leben in Wil und engagiert sich in zahlreichen Ämtern für die Stadt. Es wäre ihm nie in den Sinn gekommen, aus dieser Stadt zu ziehen, sagt er.

Die Fastnacht ist ihm wichtig. Auch wenn der 71-Jährige nicht mehr wie früher auf Maskenbällen tanzt, sind der Gümpelimittwoch und der Umzug am Sonntag fixe Termine im Kalender. Genauso wie der Bürgertrunk der Ortsbürgergemeinde, den er und seine Frau lange Zeit organisiert haben.

Als Kind sei er immer maskiert an der Fastnacht gewesen, für kurze Zeit auch mal bei den Tüüfel, erzählt Schär. Damals hätten im Hof, in der Tonhalle und im Schwanen grosse Maskenbälle stattgefunden. «Die Tonhalle war jeweils so voll, das wäre heute wahrscheinlich gar nicht mehr zulässig. Und im Hof war am nächsten Tag der ganze Boden vom Bier verklebt», erzählt er und lacht.

Die Fastnachtskultur pflegen

Die Fastnacht sei eine wichtige Tradition, die es zu pflegen gelte. «Man muss auch ernst nehmen, was dahinter steckt», sagt Schär. Es gehe darum, vor der Fastenzeit ausgelassen und fröhlich zu sein. «Die Fastnacht ist wichtig für unsere Kultur.»

Nun hat der Hofnarr ein strenges Wochenende vor sich, bei allen wichtigen Fastnachtsanlässen ist er dabei. Angefangen beim Umzug in Sirnach am Samstagnachmittag, dem Monsterkonzert und den Besuchen in den Beizen am Abend. Beim Gottesdienst am Sonntag liest auch er etwas vor, bevor er dann am Umzug teilnimmt und traditionell Rosen verteilt.

Dass Schär als Hofnarr ausgewählt wurde, damit habe er nicht gerechnet. Schon vor einem Jahr wurde er angefragt. 2022 hätte Schär schon Hofnarr werden sollen. Aufgrund der Pandemie geschieht dies nun ein Jahr später.

Stadtführer, Parlamentarier und Ortsbürgerrat

Der Neunerrat der Fastnachtsgesellschaft Wil wählt jeweils eine Wiler Persönlichkeit zum Hofnarr, die sich im besonderen Masse für die Stadt verdient gemacht hat. Was Ruedi Schär alles für Wil gemacht hat? «Das ist so viel, ich weiss schon gar nicht mehr alles», sagt Schär und lacht.

Da er in einer Wohnung im Hof zu Wil aufgewachsen sei und 30 Jahre dort gelebt habe, sei der Bezug zu dieser Stadt besonders, sagt er. «Ich habe dadurch immer sehr vieles erfahren.» Seine Eltern haben das Museum im Hof betreut, er hat diese Aufgabe später übernommen. Seit 17 Jahren ist Schär im Bürgerrat der Ortsgemeinde Wil. Seit langer Zeit begleitet er als Stadtführer Gruppen durch Wil. Man kann ihn fast schon als wandelndes Geschichtsbuch der Stadt bezeichnen. Er erzählt, dass er fast täglich Anrufe von Leuten erhalte, die etwas über Wil wissen wollen.

14 Jahre war Schär Stadtparlamentarier der CVP, brachte sich bei der ersten Bauetappe des Hofs zu Wil und der Vereinigung von Bronschhofen und Wil ein. Ursprünglich hat Schär Radioelektriker, wie es damals hiess, gelernt. Heute würde man Unterhaltungselektriker sagen. Lange wirkte er auch im Vorstand vom Verein Wil Tourismus mit, lancierte die Initiative für den Turm sowie das Klassikopenair. Schär war als Jugendlicher bei der Jungwacht, war 40 Jahre lang Regieassistenz und Abendspielleiter beim Musiktheater Wil, sang beim Kirchenchor, war bei der Bühne 70 dabei, engagierte sich fast 30 Jahre bei der Feuerwehr. Die Liste wäre noch länger.

«Wil ist einfach schön und man kann hier so viel machen», schwärmt Schär von seiner Heimatstadt. So viel Kultur würde hier stattfinden, vieles davon ehrenamtlich. «Das motiviert einen einfach, mitzumachen.» Und für sein Engagement ehrt ihn nun der Neunerrat.

