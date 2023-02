5. Jahreszeit 3,5 Tonnen Konfetti und 50'000 Bonbons für den Umzug: Dieses Jahr steigt die Wiler Fastnacht wieder mit vollem Programm Der Neunerrat der Fastnachtsgesellschaft Wil stellt das Programm der diesjährigen Fastnacht vor. Nach drei Jahren findet in Wil die Fastnacht wieder so statt, wie man sie kennt: mit Hofnarr, Prinzenpaar und Wiler Tüüfel. Sabrina Manser 07.02.2023, 16.00 Uhr

Roberto Martinez, Tiziano Vidori, Stefan Obertüfer und Präsident Patrick Galli (v. l.) vom Neunerrat der Fastnachtsgesellschaft Wil. Bild: Sabrina Manser

Die Tage sind gezählt. Bald huschen in Wil wieder die Teufel durch die Gassen. Nach drei Jahren findet endlich wieder eine normale Wiler Fastnacht mit allem Drum und Dran statt. «Die Fastnacht wird wieder so gefeiert wie früher», sagt Patrick Galli, Präsident der Fastnachtsgesellschaft Wil (FGW), an einer Pressekonferenz. Zum ersten Mal stellt Galli als Präsident das Programm vor, zum ersten Mal findet eine herkömmliche Fastnacht unter seiner Leitung statt.