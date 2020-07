42 Jahre in Wil unterrichtet: Anne-Marie Schmid geht Ende Woche als Lehrerin im Berufs- und Weiterbildungszentrum (BZWU) in Pension. Mit Elan und Engagement führte Anne-Marie Schmid Generationen von Lernenden im Berufsfachschulunterricht, aber auch Erwachsene in der Weiterbildung ins Fach IKA (Information, Kommunikation, Administration) ein. Christof Lampart 01.07.2020, 18.10 Uhr

Schon als Kind wollte Anne-Marie Schmid Lehrerin werden. Sie hat ihren Kindertraum wahr gemacht. Bild: Christof Lampart

Schon als Kind wollte sie Lehrerin werden. Dass sie diesen Kindertraum ihr ganzes Berufsleben lang – und dazu noch am selben Ort – lebte, erfüllt Anne-Marie Schmid zwar mit Stolz, doch wirklich überrascht ist sie darüber nicht.

«Mir hat es hier schon immer sehr gut gefallen, und zwar sowohl in Wil als auch in der Schule, so dass ich keinen Grund sah, von hier wegzugehen», sagt die in Wil Aufgewachsene, welche Ende der 1970er-Jahre das Lehrerseminar in Wattwil besuchte, bevor sie 1978, ein Jahr nach der Schulhauseröffnung im Lindenhof Wil, in die damalige Handelsschule des Kaufmännischen Vereins eintrat.

Dort unterrichtete Anne-Marie Schmid zunächst Deutsch, dann, nach weiteren Ausbildungen, Tastaturschreiben und Korrespondenz.

Wil war immer vorne mit dabei

Anfangs war sie noch mit mechanischer Schreibmaschine und taktgebendem Metronom ausgerüstet, später dann mit PC und Notebook.

«Früher war der Unterricht noch ziemlich diktatorisch. Während damals wir Lehrkräfte genau vorgaben, was es zu lernen galt, sind heute die Schülerinnen und Schüler selbstständig, während wir Lehrkräfte immer mehr zu Coaches wurden, die bei Bedarf Erklärungen abgeben.»

Dass sie so lange ihrem «Fach» treu blieb, hat auch mit der enormen Entwicklung des Büroberufes und der Kommunikationstechnologie in den letzten Jahrzehnten zu tun. «Zum einen waren wir in Wil in Sachen neuen Technologien immer ganz vorne mit dabei. Zum anderen ist der Wandel im digitalen Zeitalter immer schneller geworden. Sobald ein Arbeitsblatt geschrieben ist, ist es im Grunde genommen bereits wieder veraltet», fasst Anne-Marie Schmid zusammen.

Genervt hat die Lehrerin aus Leidenschaft diese «Rastlosigkeit» nie. «Es ist doch schön, immer wieder Neues lernen und anderen weitervermitteln zu dürfen.»

Englisch verbessern, Enkel hüten

Dass sie auch nach der Pensionierung PC, Notebook, Tablet und Smartphone aktiv nutzen wird, «ist für mich sonnenklar». Und dass sie gerne Freunden und Fremden bei der Hilfe zur digitalen Selbsthilfe zur Seite steht, kam schon in der Vergangenheit häufig vor – und wird sich nun jetzt, wo sie auf einmal viel Zeit haben wird, wohl «noch akzentuieren».

Neben dem Unterricht hatte Anne-Marie Schmid verschiedenste Funktionen und Chargen inne: von der Fachverantwortlichen, Lehrgangsleiterin und Chefexpertin bis hin zu ICT-Verantwortlichen und Skilager-Köchin. Zudem wurde ihre Fachkompetenz weit über die Kantonsgrenzen hinaus geschätzt.

Sie machte sich einen Namen als Autorin der Abschlussprüfungen IKA, als Lehrerausbildnerin für Medienkompetenz und IKA, sowie als Präsidentin des Schweizerischen Verbandes für Lehrpersonen in Bürofächern. Sie sagt:

«Es war diese Vielfalt an Themen und Tätigkeiten, sowie das tolle Lehrerteam, das mich hier an diese Stelle gefesselt hat.»

Vor dem neuen Lebensabschnitt in wenigen Tagen ist ihr nicht bange: «Es gibt noch vieles, was ich gerne verbessern und erleben würde. Ich möchte mein Englisch aufpolieren, Verwandte in Kanada besuchen und mehr Zeit für meine Enkel haben.»