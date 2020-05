400'000 Stück pro Woche: Flawa nimmt zweite Maschine zur Produktion von Schutzmasken in Betrieb Seit Mitte April produziert die Flawiler Flawa Consumer GmbH Schutzmasken. Jetzt hat das Ostschweizer Unternehmen Wicon AG eine zusätzliche Maschine für die Flawa gebaut. 25.05.2020, 14.28 Uhr

Die zweite Maschine, auf der die Flawa Universalschutzmasken produziert. Bild: PD

(pd/tos) Basis für die neue Maschine war die von Flawa selbst hergestellte Maschine, die seit Mitte April in Betrieb ist. Beide laufen nun während 24 Stunden an sieben Tagen die Woche. So kann die produzierte Stückzahl an Universalschutzmasken auf 400'000 pro Woche gesteigert werden, wie das Unternehmen mitteilt. Das Ziel: Bis im Juli sollen rund 4 Millionen Masken hergestellt werden.