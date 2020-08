«Entscheidend wird sein, ob mein Ellbogen die Belastung aushält»: Der Wiler Speerwerfer Joel Gasser strebt an den Schweizer U18-Meisterschaften eine Medaille an Der 17-jährige Joel Gasser hat nach einer Verletzungspause die richtigen Schlüsse gezogen – und will wieder angreifen. Am Wochenende bestreitet der Leichtathlet von der KTW Wil seinen ersten Wettkampf in diesem Jahr, eine Woche später folgt mit den U18-Meisterschaften bereits sein Saisonhöhepunkt. Tim Frei 28.08.2020, 05.00 Uhr

Der Speerwerfer Joel Gasser gehört zu den grössten Talenten der KTW Wil Leichtathletik. Seine Bestleistung liegt bei 53,43 Metern. Bilder: Ralph Ribi

Lange Zeit war er weit davon entfernt. Doch nun steht der 17-jährige Joel Gasser kurz vor seinem ersten Wettkampf in diesem Jahr. Der Wiler Speerwerfer wird am Wochenende im zürcherischen Thalwil sein Saisondebüt geben. Am OZB-Meeting startet er an den Meisterschaften der Kantone St.Gallen, beiden Appenzell, Zürich, Graubünden und dem Fürstentum Liechtenstein.

Es soll die Hauptprobe für seinen Saisonhöhepunkt sein, die Schweizer U16/18-Meisterschaften in Lausanne vom 5. und 6. September. Dort möchte Gasser es auf der Stufe U18 erstmals aufs Podest schaffen.

Podestplatz in Lausanne ist ein realistisches Ziel

Für Philipp Engeler, seinen Trainer bei der KTW Wil Leichtathletik, ist das ein realistisches Ziel. Als Gasser diesen Juli erstmals wieder Würfe machte, kam er gleich auf fast 50 Meter. Der beste U18-Speerwerfer der Schweiz, Marco Kaltenrieder vom LC Brühl, kann 57 Meter weit werfen.

Gassers Bestleistung liegt bei 53,43 Metern, die er im vergangenen Mai beim Auffahrtsmeeting in Kreuzlingen erzielte. Diese Weite dürfte voraussichtlich fürs Podest reichen. Gasser traut sich gar 57 Metern zu: «Rein von der Kraft und Technik her wäre das möglich, das haben die Tests ergeben. Entscheidend wird aber sein, ob der Ellbogen meines rechten Wurfarms die Belastung aushält.»

So stark wie dieses Jahr waren die Schmerzen noch nie

Der Ellbogen ist Gassers Achillesferse. Wie viele andere Werfer leidet er am «Speerwerferellbogen»: Wirft man zu oft und zu intensiv, können das Gelenk und die Sehnen gereizt werden, was Schmerzen auslöst.

Seitdem Gasser Ende 2017 beschloss, auf den Speerwurf zu setzen, spürt er es in seinem Ellbogen. Doch noch nie waren die Schmerzen so stark und begannen so früh wie in diesem Jahr. Gasser sagt:

«Ich vermute, die Belastung war bei Saisonbeginn einfach zu gross, respektive die Muskeln für Würfe mit wettkampfähnlicher Intensität noch zu wenig kompakt.»

Dieses Jahr litt er so stark, dass er über längere Zeit pausieren musste. «Weil aber die Konkurrenten während des Lockdowns weder trainieren noch Wettkämpfe bestreiten konnten, war das weniger schlimm, handelte ich mir doch keinen zu grossen Rückstand ein.»

Noch kräftiger werden, um weiter zu werfen

Bereits jetzt ist klar: 2020 wird für Gasser ein lehrreiches Jahr sein. Ein Jahr vielleicht, auf das er später als Wendepunkt zurückblicken wird. Denn Gasser hat gemerkt, dass er im Herbst und Winter die Muskeln noch konsequenter aufbauen muss, damit der Ellbogen die Belastungen aushält. Generell was die Kraft betrifft: Hierbei sieht er noch viel Verbesserungspotenzial. Obschon er sehr athletisch ist, sagt Gasser:

«Für einen Speerwerfer habe ich mit 1,90 Meter Körpergrösse und einem Gewicht von 80 Kilogramm noch zu wenig Muskelmasse.»

Die Technik müsse er zwar auch noch verbessern, um die Schmerzen im Ellbogen in den nächsten Jahren möglichst los zu werden. «Doch letztlich ist es ein physisches Gesetz, das bestimmt, wie viel Kraft für eine gewisse Weite notwendig ist», sagt Gasser.

Weil 80 Prozent des Wurfs aus den Beinen und dem Rumpf kommen, trainiert er besonders abwechslungsreich

Viele Leute denken, Speerwerfer hätten einfach muskulöse Arme und würden deshalb weit werfen – ein Trugschluss. Bis 80 Prozent des Wurfs kommen aus den Beinen und dem Rumpf, erst der Rest über den Arm. Folglich sind auch nicht nur die Muskeln in den Armen entscheidend, sondern jene des ganzen Bewegungsapparats.

Deshalb besteht das Training von Gasser auch nicht nur aus Würfen, sondern einem ganzheitlichen Krafttraining, das auch Bereiche wie Mobilität und Schnellkraft – zum Beispiel mit Sprüngen – miteinschliesst. Wöchentlich macht er zwei bis drei Wurfeinheiten, zwei Mal trainiert er Kraft.

Von der Mittelstrecke zum Speerwurf gewechselt

Dieses abwechslungsreiche Training war ein Grund, weshalb Gasser mit 14 Jahren von der Mittelstrecke zum Speerwurf wechselte. «Die vielen Runden, die man laufen muss – das war mir auf die Dauer zu eintönig.»

Eine grosse Rolle spielte auch sein Trainer Engeler, der ihm als ehemaliger Speerwerfer die Disziplin näher brachte. Entscheidend war zudem, dass Gasser lange bei der Spielgemeinschaft Wil/Uzwil/Flawil Handball spielte: «So hatte ich das Werfen schon im Blut, was sicher kein Nachteil war.»

Profitraum ist da, aber Gasser macht sich auch nichts vor

Sein Disziplinenwechsel hat sich zweifellos gelohnt. Bereits im ersten Jahr als Speerwerfer, 2018, wurde er vierter an den Schweizer U16-Meisterschaften in Frauenfeld. Ein Jahr später warf er schon Anfang Saison äusserst stark. Das kam für viele überraschend, auch für ihn selbst:

«Das war unüblich. Normalerweise startet man langsam in die Saison und steigert sich dann.»

Im September konnte er dann aber an seinen ersten U18-Meisterschaften nicht sein volles Leistungsniveau abrufen und wurde Siebter. «Beim ersten Wurf spürte ich noch nichts, dann aber hatte ich starke Schmerzen im Ellbogen. Das war schade, denn mit meiner bei Saisonanfang erzielten Bestleistung hätte es aufs Podest gereicht.»

Das ändert aber nichts daran, dass er zusammen mit der Sprinterin Lia Thalmann zu den grössten Talenten des KTW Wil gehört. Natürlich träumt Gasser vom Profisport. Doch der angehende Hochbauzeichner macht sich nichts vor und beweist damit seine Reife: «Nur vom Sport zu leben, werde ich nicht können. Ein zweites Standbein zu haben, ist mir deshalb sehr wichtig.»