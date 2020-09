1:1 im Heimspiel gegen den Leader: Der SC Bronschhofen trotzt Frauenfeld als erstes Team einen Punkt ab In der dritten Runde der regionalen 2. Liga haben sich Bronschhofen und Frauenfeld in einer hart geführten Partie leistungsgerecht 1:1 getrennt. Damit blieben die St. Galler zu Hause unbezwungen und bewiesen, dass sie auch gegen Aufstiegskandidaten mithalten können. Sirnach erkämpfte sich gegen Eschenbach nach mehrmaligem Rückstand ein 4:4, Uzwil II ging gegen Rapperswil-Jona II mit 0:5 unter. 07.09.2020, 12.31 Uhr

Bronschhofens Nicola Guntersweiler (hier in Gelb im Derby gegen Uzwil II) leitete das 1:0 gegen Frauenfeld ein. Bild: Tim Frei (Henau, 29. August 2020)

(pd/tm) Die Szenen nach Spielende sprachen für sich: Es war ein gewonnener Punkt für den SC Bronschhofen. Die Spieler jubelten und umarmten sich, während die Frauenfelder enttäuscht und erschöpft am Boden lagen. Aufgrund der verletzungsbedingten Kadersituation in Bronschhofen – in der Startelf musste gleich auf vier Positionen umgestellt werden – war die Freude umso grösser.