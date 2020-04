1000 Millionäre, 2432 Schüler und 350 Kilogramm Hauskehricht: Eine Übersicht über die Zahlen der Stadt Wil 2019 Der Geschäftsbericht 2019 gibt Aufschluss über alles, was in der Stadt Wil läuft. Ein kleine Auswahl. Gianni Amstutz 24.04.2020, 05.00 Uhr

Über 55000 Spritzen wurden in der Drogenanlaufstelle Kaktus im vergangenen Jahr verteilt. Rund jeder 20. Wiler hat ein steuerbares Vermögen von über einer Million Franken. Die Schülerzahlen steigen weiter. Noch nie gab es in den vergangenen Jahrzehnten so viele Kinder an den Wiler Schulen. Fliegen 100 Wiler nach New York und zurück, hebt das die kompletten CO2-Einsparungen der Energiefondsmassnahmen auf.