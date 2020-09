100 neue Aktionäre für die Bank in Zuzwil Die lokal verankerte Bank in Zuzwil hat 1600 zusätzliche Aktien ausgegeben. Der Grossteil ging an bestehende Aktionärinnen und Aktionäre, doch auch rund 100 neue konnten gewonnen werden. 23.09.2020, 08.04 Uhr

Die Bank in Zuzwil hat ihr Aktienkapital erhöht. Bild: PD

(pd/rus) «Wer als Bank wachsen und sich weiterentwickeln will, muss dies mit entsprechendem Eigenkapital unterlegen», schreibt die Bank in Zuzwil in einer Mitteilung.